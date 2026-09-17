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Пылесос строительный DENZEL 28203, RVC30, 1400 Вт, бак 30 л, шланг 3 м, розетка с автосинхр. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос строительный DENZEL 28203, RVC30, 1400 Вт, бак 30 л, шланг 3 м, розетка с автосинхр.

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Пылесос строительный DENZEL 28203, RVC30, 1400 Вт, бак 30 л, шланг 3 м, розетка с автосинхр. - фото 1
Пылесос строительный DENZEL 28203, RVC30, 1400 Вт, бак 30 л, шланг 3 м, розетка с автосинхр. - фото 2
Пылесос строительный DENZEL 28203, RVC30, 1400 Вт, бак 30 л, шланг 3 м, розетка с автосинхр. - фото 3
Пылесос строительный DENZEL 28203, RVC30, 1400 Вт, бак 30 л, шланг 3 м, розетка с автосинхр. - фото 4
Пылесос строительный DENZEL 28203, RVC30, 1400 Вт, бак 30 л, шланг 3 м, розетка с автосинхр. - фото 5
Пылесос строительный DENZEL 28203, RVC30, 1400 Вт, бак 30 л, шланг 3 м, розетка с автосинхр. - фото 6
Пылесос строительный DENZEL 28203, RVC30, 1400 Вт, бак 30 л, шланг 3 м, розетка с автосинхр. - фото 7
Пылесос строительный DENZEL 28203, RVC30, 1400 Вт, бак 30 л, шланг 3 м, розетка с автосинхр. - фото 8
Пылесос строительный DENZEL 28203, RVC30, 1400 Вт, бак 30 л, шланг 3 м, розетка с автосинхр. - фото 9
Пылесос строительный DENZEL 28203, RVC30, 1400 Вт, бак 30 л, шланг 3 м, розетка с автосинхр. - фото 10
Пылесос строительный DENZEL 28203, RVC30, 1400 Вт, бак 30 л, шланг 3 м, розетка с автосинхр. - фото 11
Пылесос строительный DENZEL 28203, RVC30, 1400 Вт, бак 30 л, шланг 3 м, розетка с автосинхр. - фото 12
Пылесос строительный DENZEL 28203, RVC30, 1400 Вт, бак 30 л, шланг 3 м, розетка с автосинхр. - фото 13
Пылесос строительный DENZEL 28203, RVC30, 1400 Вт, бак 30 л, шланг 3 м, розетка с автосинхр. - фото 14
Пылесос строительный DENZEL 28203, RVC30, 1400 Вт, бак 30 л, шланг 3 м, розетка с автосинхр. - фото 15
Пылесос строительный DENZEL 28203, RVC30, 1400 Вт, бак 30 л, шланг 3 м, розетка с автосинхр. - фото 16
Пылесос строительный DENZEL 28203, RVC30, 1400 Вт, бак 30 л, шланг 3 м, розетка с автосинхр. - фото 17
Пылесос строительный DENZEL 28203, RVC30, 1400 Вт, бак 30 л, шланг 3 м, розетка с автосинхр. - фото 18
Пылесос строительный DENZEL 28203, RVC30, 1400 Вт, бак 30 л, шланг 3 м, розетка с автосинхр. - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Пылесос строительный DENZEL 28203, RVC30, 1400 Вт, бак 30 л, шланг 3 м, розетка с автосинхр. - фото 1
  • Пылесос строительный DENZEL 28203, RVC30, 1400 Вт, бак 30 л, шланг 3 м, розетка с автосинхр. - фото 2
  • Пылесос строительный DENZEL 28203, RVC30, 1400 Вт, бак 30 л, шланг 3 м, розетка с автосинхр. - фото 3
  • Пылесос строительный DENZEL 28203, RVC30, 1400 Вт, бак 30 л, шланг 3 м, розетка с автосинхр. - фото 4
  • Пылесос строительный DENZEL 28203, RVC30, 1400 Вт, бак 30 л, шланг 3 м, розетка с автосинхр. - фото 5
  • Пылесос строительный DENZEL 28203, RVC30, 1400 Вт, бак 30 л, шланг 3 м, розетка с автосинхр. - фото 6
  • Пылесос строительный DENZEL 28203, RVC30, 1400 Вт, бак 30 л, шланг 3 м, розетка с автосинхр. - фото 7
  • Пылесос строительный DENZEL 28203, RVC30, 1400 Вт, бак 30 л, шланг 3 м, розетка с автосинхр. - фото 8
  • Пылесос строительный DENZEL 28203, RVC30, 1400 Вт, бак 30 л, шланг 3 м, розетка с автосинхр. - фото 9
  • Пылесос строительный DENZEL 28203, RVC30, 1400 Вт, бак 30 л, шланг 3 м, розетка с автосинхр. - фото 10
  • Пылесос строительный DENZEL 28203, RVC30, 1400 Вт, бак 30 л, шланг 3 м, розетка с автосинхр. - фото 11
  • Пылесос строительный DENZEL 28203, RVC30, 1400 Вт, бак 30 л, шланг 3 м, розетка с автосинхр. - фото 12
  • Пылесос строительный DENZEL 28203, RVC30, 1400 Вт, бак 30 л, шланг 3 м, розетка с автосинхр. - фото 13
  • Пылесос строительный DENZEL 28203, RVC30, 1400 Вт, бак 30 л, шланг 3 м, розетка с автосинхр. - фото 14
  • Пылесос строительный DENZEL 28203, RVC30, 1400 Вт, бак 30 л, шланг 3 м, розетка с автосинхр. - фото 15
  • Пылесос строительный DENZEL 28203, RVC30, 1400 Вт, бак 30 л, шланг 3 м, розетка с автосинхр. - фото 16
  • Пылесос строительный DENZEL 28203, RVC30, 1400 Вт, бак 30 л, шланг 3 м, розетка с автосинхр. - фото 17
  • Пылесос строительный DENZEL 28203, RVC30, 1400 Вт, бак 30 л, шланг 3 м, розетка с автосинхр. - фото 18
  • Пылесос строительный DENZEL 28203, RVC30, 1400 Вт, бак 30 л, шланг 3 м, розетка с автосинхр. - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 500 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743839
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пылесос строительный DENZEL 28203, RVC30, 1400 Вт, бак 30 л, шланг 3 м, розетка с автосинхр.
6 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Мощность, Вт
1400
Объем бака
30
Возможность сбора жидкости
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х35х35
Вес, кг.
7.5

Описание товара Пылесос строительный DENZEL 28203, RVC30, 1400 Вт, бак 30 л, шланг 3 м, розетка с автосинхр.

Пылесос строительный Denzel RVC30 28203 мощностью 1400 Вт, с баком объемом 30 л и шлангом длиной 3 м, оснащен розеткой с автосинхронизацией и предназначен для уборки бетонной, кирпичной пыли, опилок, стружки, также предусмотрена функция сбора воды. К пылесосу можно подключить электроинструмент, чтобы минимизировать количество пыли, образующейся в результате пиления, сверления, фрезерования. Техника используется во время проведения строительных и ремонтных работ, будет полезна для поддержания чистоты в мастерской, гараже, производственном помещении.

Преимущества

Отзывы о товаре Пылесос строительный DENZEL 28203, RVC30, 1400 Вт, бак 30 л, шланг 3 м, розетка с автосинхр.




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Мощность, Вт
1400
Объем бака
30
Возможность сбора жидкости
Да
Страна производитель
Китай
Описание

Пылесос строительный Denzel RVC30 28203 мощностью 1400 Вт, с баком объемом 30 л и шлангом длиной 3 м, оснащен розеткой с автосинхронизацией и предназначен для уборки бетонной, кирпичной пыли, опилок, стружки, также предусмотрена функция сбора воды. К пылесосу можно подключить электроинструмент, чтобы минимизировать количество пыли, образующейся в результате пиления, сверления, фрезерования. Техника используется во время проведения строительных и ремонтных работ, будет полезна для поддержания чистоты в мастерской, гараже, производственном помещении.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос строительный DENZEL 28203, RVC30, 1400 Вт, бак 30 л, шланг 3 м, розетка с автосинхр. - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6500 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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