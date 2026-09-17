Фен технический DENZEL 28007, HG-2000E, 2000 Вт, 2 режима, LCD дисплей
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Характеристики
Описание товара Фен технический DENZEL 28007, HG-2000E, 2000 Вт, 2 режима, LCD дисплей
Профессиональный технический фен Denzel HG-2000E 28007 мощностью 2000 Вт, с 2 режимами и LCD дисплеем, предназначен для нагрева и сушки различных соединений и поверхностей. Применяется при снятии лакокрасочных покрытий, удалении старого линолеума и плитки, пайке металла и сварке пластика, разморозке труб, а также в процессе других задач в быту и на строительных объектах.,Высокая мощность двигателя 2 кВт обеспечивает производительность 250-500 л/мин. Максимальная рабочая температура составляет 650 ?. Надежный и долговечный нагревательный элемент с керамическим каркасом устойчив к продолжительной эксплуатации.
Преимущества
- Два режима работы — нагрев и продувка с температурой 50-650 и 50 ? соответственно (продувка снижает риск перегрева и теплового удара после отключения питания).
- Легкий контроль рабочих параметров — фен оснащен LCD дисплеем.
- Функция памяти — можно сохранить до 4-х настроек температуры и производительности, чтобы быстро перейти к ранее использованному режиму.
- Поддержание необходимой температуры — фен оснащен датчиком обратной связи между блоком управления и нагревательным элементом.
- Удобная настройка — независимая ступенчатая регулировка температуры и производительности расширяет спектр задач, с которыми может справиться фен.
- Защита от перегрева и перегрузки — фен автоматически отключается при возникновении нештатных ситуаций (замыкании спирали, остановке вентилятора, перекрытии выходного отверстия), что исключает его поломку.
- Полная готовность к работе — к устройству прилагается комплект дополнительных насадок.
- Эргономичная и сбалансированная конструкция — фен можно установить на плоской поверхности соплом вверх, избежав отключения при перерыве в работе.
- Комфорт и безопасность — прорезиненная рукоятка D-образной формы хорошо ложится в руку и исключает случайное соприкосновение с разогретой поверхностью.
- Кабель питания длиной 3 м с резиновой изоляцией — можно
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Теги товара: 2000 вт
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Профессиональный технический фен Denzel HG-2000E 28007 мощностью 2000 Вт, с 2 режимами и LCD дисплеем, предназначен для нагрева и сушки различных соединений и поверхностей. Применяется при снятии лакокрасочных покрытий, удалении старого линолеума и плитки, пайке металла и сварке пластика, разморозке труб, а также в процессе других задач в быту и на строительных объектах.,Высокая мощность двигателя 2 кВт обеспечивает производительность 250-500 л/мин. Максимальная рабочая температура составляет 650 ?. Надежный и долговечный нагревательный элемент с керамическим каркасом устойчив к продолжительной эксплуатации.
Преимущества
- Два режима работы — нагрев и продувка с температурой 50-650 и 50 ? соответственно (продувка снижает риск перегрева и теплового удара после отключения питания).
- Легкий контроль рабочих параметров — фен оснащен LCD дисплеем.
- Функция памяти — можно сохранить до 4-х настроек температуры и производительности, чтобы быстро перейти к ранее использованному режиму.
- Поддержание необходимой температуры — фен оснащен датчиком обратной связи между блоком управления и нагревательным элементом.
- Удобная настройка — независимая ступенчатая регулировка температуры и производительности расширяет спектр задач, с которыми может справиться фен.
- Защита от перегрева и перегрузки — фен автоматически отключается при возникновении нештатных ситуаций (замыкании спирали, остановке вентилятора, перекрытии выходного отверстия), что исключает его поломку.
- Полная готовность к работе — к устройству прилагается комплект дополнительных насадок.
- Эргономичная и сбалансированная конструкция — фен можно установить на плоской поверхности соплом вверх, избежав отключения при перерыве в работе.
- Комфорт и безопасность — прорезиненная рукоятка D-образной формы хорошо ложится в руку и исключает случайное соприкосновение с разогретой поверхностью.
- Кабель питания длиной 3 м с резиновой изоляцией — можно
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, с регулировкой температуры, в кейсе
Теги товара: 2000 вт
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