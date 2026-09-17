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Фен технический DENZEL 28007, HG-2000E, 2000 Вт, 2 режима, LCD дисплей купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фен технический DENZEL 28007, HG-2000E, 2000 Вт, 2 режима, LCD дисплей

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Фен технический DENZEL 28007, HG-2000E, 2000 Вт, 2 режима, LCD дисплей - фото 1
Фен технический DENZEL 28007, HG-2000E, 2000 Вт, 2 режима, LCD дисплей - фото 2
Фен технический DENZEL 28007, HG-2000E, 2000 Вт, 2 режима, LCD дисплей - фото 3
Фен технический DENZEL 28007, HG-2000E, 2000 Вт, 2 режима, LCD дисплей - фото 4
Фен технический DENZEL 28007, HG-2000E, 2000 Вт, 2 режима, LCD дисплей - фото 5
Фен технический DENZEL 28007, HG-2000E, 2000 Вт, 2 режима, LCD дисплей - фото 6
Фен технический DENZEL 28007, HG-2000E, 2000 Вт, 2 режима, LCD дисплей - фото 7
Фен технический DENZEL 28007, HG-2000E, 2000 Вт, 2 режима, LCD дисплей - фото 8
Фен технический DENZEL 28007, HG-2000E, 2000 Вт, 2 режима, LCD дисплей - фото 9
Фен технический DENZEL 28007, HG-2000E, 2000 Вт, 2 режима, LCD дисплей - фото 10
Фен технический DENZEL 28007, HG-2000E, 2000 Вт, 2 режима, LCD дисплей - фото 11
Фен технический DENZEL 28007, HG-2000E, 2000 Вт, 2 режима, LCD дисплей - фото 12
Фен технический DENZEL 28007, HG-2000E, 2000 Вт, 2 режима, LCD дисплей - фото 13
Фен технический DENZEL 28007, HG-2000E, 2000 Вт, 2 режима, LCD дисплей - фото 14
Фен технический DENZEL 28007, HG-2000E, 2000 Вт, 2 режима, LCD дисплей - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Фен технический DENZEL 28007, HG-2000E, 2000 Вт, 2 режима, LCD дисплей - фото 1
  • Фен технический DENZEL 28007, HG-2000E, 2000 Вт, 2 режима, LCD дисплей - фото 2
  • Фен технический DENZEL 28007, HG-2000E, 2000 Вт, 2 режима, LCD дисплей - фото 3
  • Фен технический DENZEL 28007, HG-2000E, 2000 Вт, 2 режима, LCD дисплей - фото 4
  • Фен технический DENZEL 28007, HG-2000E, 2000 Вт, 2 режима, LCD дисплей - фото 5
  • Фен технический DENZEL 28007, HG-2000E, 2000 Вт, 2 режима, LCD дисплей - фото 6
  • Фен технический DENZEL 28007, HG-2000E, 2000 Вт, 2 режима, LCD дисплей - фото 7
  • Фен технический DENZEL 28007, HG-2000E, 2000 Вт, 2 режима, LCD дисплей - фото 8
  • Фен технический DENZEL 28007, HG-2000E, 2000 Вт, 2 режима, LCD дисплей - фото 9
  • Фен технический DENZEL 28007, HG-2000E, 2000 Вт, 2 режима, LCD дисплей - фото 10
  • Фен технический DENZEL 28007, HG-2000E, 2000 Вт, 2 режима, LCD дисплей - фото 11
  • Фен технический DENZEL 28007, HG-2000E, 2000 Вт, 2 режима, LCD дисплей - фото 12
  • Фен технический DENZEL 28007, HG-2000E, 2000 Вт, 2 режима, LCD дисплей - фото 13
  • Фен технический DENZEL 28007, HG-2000E, 2000 Вт, 2 режима, LCD дисплей - фото 14
  • Фен технический DENZEL 28007, HG-2000E, 2000 Вт, 2 режима, LCD дисплей - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 750 руб. 
Начислим 76 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743837
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Фен технический DENZEL 28007, HG-2000E, 2000 Вт, 2 режима, LCD дисплей
4 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
ЖК-дисплей
да
Комплектация
Фен технический - 1 штКомплект дополнительных насадок - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Мощность, Вт
2000
Регулировка температуры
плавная
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х31х11
Вес, кг.
2.42

Описание товара Фен технический DENZEL 28007, HG-2000E, 2000 Вт, 2 режима, LCD дисплей

Профессиональный технический фен Denzel HG-2000E 28007 мощностью 2000 Вт, с 2 режимами и LCD дисплеем, предназначен для нагрева и сушки различных соединений и поверхностей. Применяется при снятии лакокрасочных покрытий, удалении старого линолеума и плитки, пайке металла и сварке пластика, разморозке труб, а также в процессе других задач в быту и на строительных объектах.,Высокая мощность двигателя 2 кВт обеспечивает производительность 250-500 л/мин. Максимальная рабочая температура составляет 650 ?. Надежный и долговечный нагревательный элемент с керамическим каркасом устойчив к продолжительной эксплуатации.

Преимущества

Отзывы о товаре Фен технический DENZEL 28007, HG-2000E, 2000 Вт, 2 режима, LCD дисплей




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Характеристики
Бренд
DENZEL
ЖК-дисплей
да
Комплектация
Фен технический - 1 штКомплект дополнительных насадок - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Мощность, Вт
2000
Регулировка температуры
плавная
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание

Профессиональный технический фен Denzel HG-2000E 28007 мощностью 2000 Вт, с 2 режимами и LCD дисплеем, предназначен для нагрева и сушки различных соединений и поверхностей. Применяется при снятии лакокрасочных покрытий, удалении старого линолеума и плитки, пайке металла и сварке пластика, разморозке труб, а также в процессе других задач в быту и на строительных объектах.,Высокая мощность двигателя 2 кВт обеспечивает производительность 250-500 л/мин. Максимальная рабочая температура составляет 650 ?. Надежный и долговечный нагревательный элемент с керамическим каркасом устойчив к продолжительной эксплуатации.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фен технический DENZEL 28007, HG-2000E, 2000 Вт, 2 режима, LCD дисплей - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4750 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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