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Фен технический DENZEL 28003, HGHS-2000, 2000 Вт, 2 режима купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фен технический DENZEL 28003, HGHS-2000, 2000 Вт, 2 режима

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Фен технический DENZEL 28003, HGHS-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 1
Фен технический DENZEL 28003, HGHS-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 2
Фен технический DENZEL 28003, HGHS-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 3
Фен технический DENZEL 28003, HGHS-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 4
Фен технический DENZEL 28003, HGHS-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 5
Фен технический DENZEL 28003, HGHS-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 6
Фен технический DENZEL 28003, HGHS-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 7
Фен технический DENZEL 28003, HGHS-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 8
Фен технический DENZEL 28003, HGHS-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 9
Фен технический DENZEL 28003, HGHS-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 10
Фен технический DENZEL 28003, HGHS-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 11
Фен технический DENZEL 28003, HGHS-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 12
Фен технический DENZEL 28003, HGHS-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 13
Фен технический DENZEL 28003, HGHS-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 14
Фен технический DENZEL 28003, HGHS-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 15
Фен технический DENZEL 28003, HGHS-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 16
Фен технический DENZEL 28003, HGHS-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 17
Фен технический DENZEL 28003, HGHS-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Фен технический DENZEL 28003, HGHS-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 1
  • Фен технический DENZEL 28003, HGHS-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 2
  • Фен технический DENZEL 28003, HGHS-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 3
  • Фен технический DENZEL 28003, HGHS-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 4
  • Фен технический DENZEL 28003, HGHS-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 5
  • Фен технический DENZEL 28003, HGHS-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 6
  • Фен технический DENZEL 28003, HGHS-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 7
  • Фен технический DENZEL 28003, HGHS-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 8
  • Фен технический DENZEL 28003, HGHS-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 9
  • Фен технический DENZEL 28003, HGHS-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 10
  • Фен технический DENZEL 28003, HGHS-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 11
  • Фен технический DENZEL 28003, HGHS-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 12
  • Фен технический DENZEL 28003, HGHS-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 13
  • Фен технический DENZEL 28003, HGHS-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 14
  • Фен технический DENZEL 28003, HGHS-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 15
  • Фен технический DENZEL 28003, HGHS-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 16
  • Фен технический DENZEL 28003, HGHS-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 17
  • Фен технический DENZEL 28003, HGHS-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 430 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743833
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Фен технический DENZEL 28003, HGHS-2000, 2000 Вт, 2 режима
1 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Комплектация
Фен технический 1 шт Насадка плоская 1 штНасадка полукруглая(коническая) 1 штНасадка огибающая 1 штНасадка редукционная 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном 1 шт
Мощность, Вт
2000
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х23х8
Вес, кг.
1.1

Описание товара Фен технический DENZEL 28003, HGHS-2000, 2000 Вт, 2 режима

Технический фен Denzel HGHS-2000 28003 мощностью 2000 Вт поддерживает 2 режима работы: подачу воздуха объемом 300 л/мин при температуре 350 °C и генерацию воздушного потока 500 л/мин при температуре 600 °C. Для выбора режима предусмотрен удобный переключатель на рукоятке. Инструмент используется для нагрева и просушивания поверхностей и соединений, сварки пластиковых труб, пайки, снятия лакокрасочных покрытий, размораживания труб, установки термоусадочных трубок, сгибания пластика, дезинфекции.

Преимущества

  • Термозащита — фен автоматически отключается в случае перегрева, что предотвращает его поломку.
  • Надежность — нагревательный элемент из жаростойкой слюды обеспечивает быстрый выход на рабочую температуру и выдерживает длительную эксплуатацию без риска разрушения.
  • Эргономичность — фен можно устанавливать на плоскую поверхность соплом вверх (например, для остывания после окончания работы).
  • Продуманная комплектация — фен поставляется с 4 насадками: плоской для нагрева больших поверхностей, стеклозащитной для разогрева различных материалов или стыков слоев, редукционной для точечного нагрева небольших участков и отражающей насадкой для работы с трубами и изгибания пластика.
  • Удобная работа — фен весит всего 0,63 кг, кабель длиной 3 м позволяет свободно перемещаться по рабочей зоне.
  • Гарантия 3 года — высокое качество инструмента подтверждено производителем.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, с регулировкой температуры, в кейсе


Теги товара: 2000 вт

Отзывы о товаре Фен технический DENZEL 28003, HGHS-2000, 2000 Вт, 2 режима




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Комплектация
Фен технический 1 шт Насадка плоская 1 штНасадка полукруглая(коническая) 1 штНасадка огибающая 1 штНасадка редукционная 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном 1 шт
Мощность, Вт
2000
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание

Технический фен Denzel HGHS-2000 28003 мощностью 2000 Вт поддерживает 2 режима работы: подачу воздуха объемом 300 л/мин при температуре 350 °C и генерацию воздушного потока 500 л/мин при температуре 600 °C. Для выбора режима предусмотрен удобный переключатель на рукоятке. Инструмент используется для нагрева и просушивания поверхностей и соединений, сварки пластиковых труб, пайки, снятия лакокрасочных покрытий, размораживания труб, установки термоусадочных трубок, сгибания пластика, дезинфекции.

Преимущества

  • Термозащита — фен автоматически отключается в случае перегрева, что предотвращает его поломку.
  • Надежность — нагревательный элемент из жаростойкой слюды обеспечивает быстрый выход на рабочую температуру и выдерживает длительную эксплуатацию без риска разрушения.
  • Эргономичность — фен можно устанавливать на плоскую поверхность соплом вверх (например, для остывания после окончания работы).
  • Продуманная комплектация — фен поставляется с 4 насадками: плоской для нагрева больших поверхностей, стеклозащитной для разогрева различных материалов или стыков слоев, редукционной для точечного нагрева небольших участков и отражающей насадкой для работы с трубами и изгибания пластика.
  • Удобная работа — фен весит всего 0,63 кг, кабель длиной 3 м позволяет свободно перемещаться по рабочей зоне.
  • Гарантия 3 года — высокое качество инструмента подтверждено производителем.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, с регулировкой температуры, в кейсе


Теги товара: 2000 вт
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Отзывы


Фен технический DENZEL 28003, HGHS-2000, 2000 Вт, 2 режима - стоимость товара 1430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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