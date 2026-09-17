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Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27409, CCSH-BL-20-185, 185 мм, Li-Ion, 20 В купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27409, CCSH-BL-20-185, 185 мм, Li-Ion, 20 В

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Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27409, CCSH-BL-20-185, 185 мм, Li-Ion, 20 В - фото 1
Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27409, CCSH-BL-20-185, 185 мм, Li-Ion, 20 В - фото 2
Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27409, CCSH-BL-20-185, 185 мм, Li-Ion, 20 В - фото 3
Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27409, CCSH-BL-20-185, 185 мм, Li-Ion, 20 В - фото 4
Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27409, CCSH-BL-20-185, 185 мм, Li-Ion, 20 В - фото 5
Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27409, CCSH-BL-20-185, 185 мм, Li-Ion, 20 В - фото 6
Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27409, CCSH-BL-20-185, 185 мм, Li-Ion, 20 В - фото 7
Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27409, CCSH-BL-20-185, 185 мм, Li-Ion, 20 В - фото 8
Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27409, CCSH-BL-20-185, 185 мм, Li-Ion, 20 В - фото 9
Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27409, CCSH-BL-20-185, 185 мм, Li-Ion, 20 В - фото 10
Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27409, CCSH-BL-20-185, 185 мм, Li-Ion, 20 В - фото 11
Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27409, CCSH-BL-20-185, 185 мм, Li-Ion, 20 В - фото 12
Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27409, CCSH-BL-20-185, 185 мм, Li-Ion, 20 В - фото 13
Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27409, CCSH-BL-20-185, 185 мм, Li-Ion, 20 В - фото 14
Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27409, CCSH-BL-20-185, 185 мм, Li-Ion, 20 В - фото 15
Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27409, CCSH-BL-20-185, 185 мм, Li-Ion, 20 В - фото 16
Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27409, CCSH-BL-20-185, 185 мм, Li-Ion, 20 В - фото 17
Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27409, CCSH-BL-20-185, 185 мм, Li-Ion, 20 В - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Емкость аккумулятора
4000
  • Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27409, CCSH-BL-20-185, 185 мм, Li-Ion, 20 В - фото 1
  • Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27409, CCSH-BL-20-185, 185 мм, Li-Ion, 20 В - фото 2
  • Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27409, CCSH-BL-20-185, 185 мм, Li-Ion, 20 В - фото 3
  • Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27409, CCSH-BL-20-185, 185 мм, Li-Ion, 20 В - фото 4
  • Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27409, CCSH-BL-20-185, 185 мм, Li-Ion, 20 В - фото 5
  • Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27409, CCSH-BL-20-185, 185 мм, Li-Ion, 20 В - фото 6
  • Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27409, CCSH-BL-20-185, 185 мм, Li-Ion, 20 В - фото 7
  • Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27409, CCSH-BL-20-185, 185 мм, Li-Ion, 20 В - фото 8
  • Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27409, CCSH-BL-20-185, 185 мм, Li-Ion, 20 В - фото 9
  • Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27409, CCSH-BL-20-185, 185 мм, Li-Ion, 20 В - фото 10
  • Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27409, CCSH-BL-20-185, 185 мм, Li-Ion, 20 В - фото 11
  • Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27409, CCSH-BL-20-185, 185 мм, Li-Ion, 20 В - фото 12
  • Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27409, CCSH-BL-20-185, 185 мм, Li-Ion, 20 В - фото 13
  • Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27409, CCSH-BL-20-185, 185 мм, Li-Ion, 20 В - фото 14
  • Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27409, CCSH-BL-20-185, 185 мм, Li-Ion, 20 В - фото 15
  • Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27409, CCSH-BL-20-185, 185 мм, Li-Ion, 20 В - фото 16
  • Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27409, CCSH-BL-20-185, 185 мм, Li-Ion, 20 В - фото 17
  • Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27409, CCSH-BL-20-185, 185 мм, Li-Ion, 20 В - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 540 руб. 
Начислим 185 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743826
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27409, CCSH-BL-20-185, 185 мм, Li-Ion, 20 В
11 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Модель
CCSH-BL-20-185
Комплектация
Пила циркулярная аккумуляторная - 1 штБатарея аккумуляторная - 1 штЗарядное устройство - 1 штДиск пильный - 1 штКлюч шестигранный - 1 штПараллельная направляющая - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Диаметр диска
185
Количество скоростей работы
1
Емкость аккумулятора
4000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х21
Вес, кг.
4.87

Описание товара Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27409, CCSH-BL-20-185, 185 мм, Li-Ion, 20 В

Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27409, CCSH-BL-20-185, 185 мм, Li-Ion, 20 В



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Отзывы о товаре Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27409, CCSH-BL-20-185, 185 мм, Li-Ion, 20 В




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Модель
CCSH-BL-20-185
Комплектация
Пила циркулярная аккумуляторная - 1 штБатарея аккумуляторная - 1 штЗарядное устройство - 1 штДиск пильный - 1 штКлюч шестигранный - 1 штПараллельная направляющая - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Диаметр диска
185
Количество скоростей работы
1
Емкость аккумулятора
4000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
20
Страна производитель
Китай
Описание
Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27409, CCSH-BL-20-185, 185 мм, Li-Ion, 20 В


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27409, CCSH-BL-20-185, 185 мм, Li-Ion, 20 В - по цене 11540 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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