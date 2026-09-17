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Пила циркулярная DENZEL 27306, CSD-190, 1600 Вт, 190 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила циркулярная DENZEL 27306, CSD-190, 1600 Вт, 190 мм

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Пила циркулярная DENZEL 27306, CSD-190, 1600 Вт, 190 мм - фото 1
Пила циркулярная DENZEL 27306, CSD-190, 1600 Вт, 190 мм - фото 2
Пила циркулярная DENZEL 27306, CSD-190, 1600 Вт, 190 мм - фото 3
Пила циркулярная DENZEL 27306, CSD-190, 1600 Вт, 190 мм - фото 4
Пила циркулярная DENZEL 27306, CSD-190, 1600 Вт, 190 мм - фото 5
Пила циркулярная DENZEL 27306, CSD-190, 1600 Вт, 190 мм - фото 6
Пила циркулярная DENZEL 27306, CSD-190, 1600 Вт, 190 мм - фото 7
Пила циркулярная DENZEL 27306, CSD-190, 1600 Вт, 190 мм - фото 8
Пила циркулярная DENZEL 27306, CSD-190, 1600 Вт, 190 мм - фото 9
Пила циркулярная DENZEL 27306, CSD-190, 1600 Вт, 190 мм - фото 10
Пила циркулярная DENZEL 27306, CSD-190, 1600 Вт, 190 мм - фото 11
Пила циркулярная DENZEL 27306, CSD-190, 1600 Вт, 190 мм - фото 12
Пила циркулярная DENZEL 27306, CSD-190, 1600 Вт, 190 мм - фото 13
Пила циркулярная DENZEL 27306, CSD-190, 1600 Вт, 190 мм - фото 14
Пила циркулярная DENZEL 27306, CSD-190, 1600 Вт, 190 мм - фото 15
Пила циркулярная DENZEL 27306, CSD-190, 1600 Вт, 190 мм - фото 16
Пила циркулярная DENZEL 27306, CSD-190, 1600 Вт, 190 мм - фото 17
Пила циркулярная DENZEL 27306, CSD-190, 1600 Вт, 190 мм - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Скорость вращения
5500 об/мин
  • Пила циркулярная DENZEL 27306, CSD-190, 1600 Вт, 190 мм - фото 1
  • Пила циркулярная DENZEL 27306, CSD-190, 1600 Вт, 190 мм - фото 2
  • Пила циркулярная DENZEL 27306, CSD-190, 1600 Вт, 190 мм - фото 3
  • Пила циркулярная DENZEL 27306, CSD-190, 1600 Вт, 190 мм - фото 4
  • Пила циркулярная DENZEL 27306, CSD-190, 1600 Вт, 190 мм - фото 5
  • Пила циркулярная DENZEL 27306, CSD-190, 1600 Вт, 190 мм - фото 6
  • Пила циркулярная DENZEL 27306, CSD-190, 1600 Вт, 190 мм - фото 7
  • Пила циркулярная DENZEL 27306, CSD-190, 1600 Вт, 190 мм - фото 8
  • Пила циркулярная DENZEL 27306, CSD-190, 1600 Вт, 190 мм - фото 9
  • Пила циркулярная DENZEL 27306, CSD-190, 1600 Вт, 190 мм - фото 10
  • Пила циркулярная DENZEL 27306, CSD-190, 1600 Вт, 190 мм - фото 11
  • Пила циркулярная DENZEL 27306, CSD-190, 1600 Вт, 190 мм - фото 12
  • Пила циркулярная DENZEL 27306, CSD-190, 1600 Вт, 190 мм - фото 13
  • Пила циркулярная DENZEL 27306, CSD-190, 1600 Вт, 190 мм - фото 14
  • Пила циркулярная DENZEL 27306, CSD-190, 1600 Вт, 190 мм - фото 15
  • Пила циркулярная DENZEL 27306, CSD-190, 1600 Вт, 190 мм - фото 16
  • Пила циркулярная DENZEL 27306, CSD-190, 1600 Вт, 190 мм - фото 17
  • Пила циркулярная DENZEL 27306, CSD-190, 1600 Вт, 190 мм - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 410 руб. 
Начислим 71 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743822
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пила циркулярная DENZEL 27306, CSD-190, 1600 Вт, 190 мм
4 410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип пилы
дисковая
Модель
CSD-190
Уровень шума
107
Комплектация
Пила циркулярная 1 штКлюч для снятия диска 1 штПараллельная направляющая 1 штПильный диск по дереву 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном
Подключение пылесоса
да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
190
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5500 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
67
Угол наклона, градус
45
Аккумулятор в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х26х21
Вес, кг.
5.4

Описание товара Пила циркулярная DENZEL 27306, CSD-190, 1600 Вт, 190 мм

Циркулярная пила Denzel CSD-190 27306 мощностью 1600 Вт используется для продольного и поперечного распиливания древесины. Совместима с пильными дисками диаметром 190 мм. Шарнирное крепление режущего узла позволяет регулировать глубину пропила, а также угол наклона в диапазоне 0-45°. Максимальная глубина пропила под углом 90° составляет 67 мм, под углом 45° — 47 мм, быстрая регулировка глубины пропила повышает эффективность работы. Пила оптимальна для бытового использования.

Преимущества

  • Безопасность — блокировка клавиши включения предотвращает случайный запуск двигателя, подвижный защитный кожух исключает контакт с вращающимся диском.
  • Эффективное удаление опилок — конструкцией предусмотрен патрубок для подключения пылесоса (внешний 39 мм, внутренний 35 мм).
  • Надежность — высокопрочная стальная подошва выдерживает интенсивное использование.
  • Быстрая подготовка к работе — блокировка шпинделя упрощает установку и замену оснастки, шестигранный ключ для снятия диска входит в комплект поставки.
  • Высокое качество работ — входящая в комплект поставки параллельная направляющая позволяет получить точный и ровный продольный распил.
  • Эргономичность — основная обрезиненная рукоятка и дополнительная обеспечивают комфортный и надежный хват.
  • Морозостойкий кабель длиной 3 м — можно свободно перемещаться по рабочей зоне.
  • Готовность к эксплуатации — циркулярная пила поставляется с пильным диском по дереву.
  • Гарантия 3 года — высокое качество инструмента подтверждено производителем.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пила циркулярная DENZEL 27306, CSD-190, 1600 Вт, 190 мм




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип пилы
дисковая
Модель
CSD-190
Уровень шума
107
Комплектация
Пила циркулярная 1 штКлюч для снятия диска 1 штПараллельная направляющая 1 штПильный диск по дереву 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном
Подключение пылесоса
да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
190
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5500 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Развернуть
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
67
Угол наклона, градус
45
Аккумулятор в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Циркулярная пила Denzel CSD-190 27306 мощностью 1600 Вт используется для продольного и поперечного распиливания древесины. Совместима с пильными дисками диаметром 190 мм. Шарнирное крепление режущего узла позволяет регулировать глубину пропила, а также угол наклона в диапазоне 0-45°. Максимальная глубина пропила под углом 90° составляет 67 мм, под углом 45° — 47 мм, быстрая регулировка глубины пропила повышает эффективность работы. Пила оптимальна для бытового использования.

Преимущества

  • Безопасность — блокировка клавиши включения предотвращает случайный запуск двигателя, подвижный защитный кожух исключает контакт с вращающимся диском.
  • Эффективное удаление опилок — конструкцией предусмотрен патрубок для подключения пылесоса (внешний 39 мм, внутренний 35 мм).
  • Надежность — высокопрочная стальная подошва выдерживает интенсивное использование.
  • Быстрая подготовка к работе — блокировка шпинделя упрощает установку и замену оснастки, шестигранный ключ для снятия диска входит в комплект поставки.
  • Высокое качество работ — входящая в комплект поставки параллельная направляющая позволяет получить точный и ровный продольный распил.
  • Эргономичность — основная обрезиненная рукоятка и дополнительная обеспечивают комфортный и надежный хват.
  • Морозостойкий кабель длиной 3 м — можно свободно перемещаться по рабочей зоне.
  • Готовность к эксплуатации — циркулярная пила поставляется с пильным диском по дереву.
  • Гарантия 3 года — высокое качество инструмента подтверждено производителем.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила циркулярная DENZEL 27306, CSD-190, 1600 Вт, 190 мм - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4410 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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