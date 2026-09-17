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Винтоверт ударный аккумуляторный MTX 26580, CIDS-20-280, Li-Ion, 20 В купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Винтоверт ударный аккумуляторный MTX 26580, CIDS-20-280, Li-Ion, 20 В

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Винтоверт ударный аккумуляторный MTX 26580, CIDS-20-280, Li-Ion, 20 В - фото 1
Винтоверт ударный аккумуляторный MTX 26580, CIDS-20-280, Li-Ion, 20 В - фото 2
Винтоверт ударный аккумуляторный MTX 26580, CIDS-20-280, Li-Ion, 20 В - фото 3
Винтоверт ударный аккумуляторный MTX 26580, CIDS-20-280, Li-Ion, 20 В - фото 4
Винтоверт ударный аккумуляторный MTX 26580, CIDS-20-280, Li-Ion, 20 В - фото 5
Винтоверт ударный аккумуляторный MTX 26580, CIDS-20-280, Li-Ion, 20 В - фото 6
Винтоверт ударный аккумуляторный MTX 26580, CIDS-20-280, Li-Ion, 20 В - фото 7
Винтоверт ударный аккумуляторный MTX 26580, CIDS-20-280, Li-Ion, 20 В - фото 8
Винтоверт ударный аккумуляторный MTX 26580, CIDS-20-280, Li-Ion, 20 В - фото 9
Винтоверт ударный аккумуляторный MTX 26580, CIDS-20-280, Li-Ion, 20 В - фото 10
Винтоверт ударный аккумуляторный MTX 26580, CIDS-20-280, Li-Ion, 20 В - фото 11
Винтоверт ударный аккумуляторный MTX 26580, CIDS-20-280, Li-Ion, 20 В - фото 12
Винтоверт ударный аккумуляторный MTX 26580, CIDS-20-280, Li-Ion, 20 В - фото 13
Винтоверт ударный аккумуляторный MTX 26580, CIDS-20-280, Li-Ion, 20 В - фото 14
Винтоверт ударный аккумуляторный MTX 26580, CIDS-20-280, Li-Ion, 20 В - фото 15
Винтоверт ударный аккумуляторный MTX 26580, CIDS-20-280, Li-Ion, 20 В - фото 16
Винтоверт ударный аккумуляторный MTX 26580, CIDS-20-280, Li-Ion, 20 В - фото 17
Винтоверт ударный аккумуляторный MTX 26580, CIDS-20-280, Li-Ion, 20 В - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
щеточный
Максимальный крутящий момент
280
Емкость аккумулятора
2000
  • Винтоверт ударный аккумуляторный MTX 26580, CIDS-20-280, Li-Ion, 20 В - фото 1
  • Винтоверт ударный аккумуляторный MTX 26580, CIDS-20-280, Li-Ion, 20 В - фото 2
  • Винтоверт ударный аккумуляторный MTX 26580, CIDS-20-280, Li-Ion, 20 В - фото 3
  • Винтоверт ударный аккумуляторный MTX 26580, CIDS-20-280, Li-Ion, 20 В - фото 4
  • Винтоверт ударный аккумуляторный MTX 26580, CIDS-20-280, Li-Ion, 20 В - фото 5
  • Винтоверт ударный аккумуляторный MTX 26580, CIDS-20-280, Li-Ion, 20 В - фото 6
  • Винтоверт ударный аккумуляторный MTX 26580, CIDS-20-280, Li-Ion, 20 В - фото 7
  • Винтоверт ударный аккумуляторный MTX 26580, CIDS-20-280, Li-Ion, 20 В - фото 8
  • Винтоверт ударный аккумуляторный MTX 26580, CIDS-20-280, Li-Ion, 20 В - фото 9
  • Винтоверт ударный аккумуляторный MTX 26580, CIDS-20-280, Li-Ion, 20 В - фото 10
  • Винтоверт ударный аккумуляторный MTX 26580, CIDS-20-280, Li-Ion, 20 В - фото 11
  • Винтоверт ударный аккумуляторный MTX 26580, CIDS-20-280, Li-Ion, 20 В - фото 12
  • Винтоверт ударный аккумуляторный MTX 26580, CIDS-20-280, Li-Ion, 20 В - фото 13
  • Винтоверт ударный аккумуляторный MTX 26580, CIDS-20-280, Li-Ion, 20 В - фото 14
  • Винтоверт ударный аккумуляторный MTX 26580, CIDS-20-280, Li-Ion, 20 В - фото 15
  • Винтоверт ударный аккумуляторный MTX 26580, CIDS-20-280, Li-Ion, 20 В - фото 16
  • Винтоверт ударный аккумуляторный MTX 26580, CIDS-20-280, Li-Ion, 20 В - фото 17
  • Винтоверт ударный аккумуляторный MTX 26580, CIDS-20-280, Li-Ion, 20 В - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743811
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Винтоверт ударный аккумуляторный MTX 26580, CIDS-20-280, Li-Ion, 20 В
2 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Частота вращения шпинделя
0-2300 об/мин
Тип двигателя
щеточный
Максимальный крутящий момент
280
Емкость аккумулятора
2000
Напряжение аккумулятора, В
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х24х9
Вес, кг.
2.2

Описание товара Винтоверт ударный аккумуляторный MTX 26580, CIDS-20-280, Li-Ion, 20 В

Ударный аккумуляторный винтоверт MTX CIDS-20-280 26580, в комплекте с аккумулятором 20 В емкостью 2 А·ч и зарядным устройством, предназначен для закручивания и откручивания винтов, шурупов, болтов и гаек. Развивает крутящий момент до 280 Н·м, что позволяет успешно решать поставленные задачи. Ударный механизм упрощает работу с туго затянутым или заржавевшим крепежом.

Преимущества

  • Плавная настройка — предусмотрена электронная регулировка частоты вращения шпинделя в диапазоне 0-2300 об/мин и частоты ударов в диапазоне 0-3200 уд/мин.
  • Эффективная работа — тормоз свободного выбега позволяет избежать чрезмерной затяжки крепежа.
  • Реверс — специальный переключатель позволяет быстро менять направление вращения.
  • Подсветка рабочей зоны — можно работать даже в условиях слабой освещенности.
  • Контроль уровня заряда — в нижней части корпуса предусмотрен индикатор, позволяющий быстро оценить необходимость подзарядки аккумулятора.
  • Степень защиты II — токопроводящие элементы надежно изолированы, что обеспечивает безопасность пользователя.
  • Защита от случайного пуска — инструмент не включится, если переключатель реверса установлен в среднее положение.
  • Эргономичность — прорезиненная рукоятка обеспечивает удобный хват и гасит вибрации, ремешок позволяет подвесить винтоверт на запястье для предотвращения случайного падения.
  • Удобное хранение и транспортировка — винтоверт с аксессуарами упакован в прочный кейс.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские

Отзывы о товаре Винтоверт ударный аккумуляторный MTX 26580, CIDS-20-280, Li-Ion, 20 В




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MTX
Частота вращения шпинделя
0-2300 об/мин
Тип двигателя
щеточный
Максимальный крутящий момент
280
Емкость аккумулятора
2000
Напряжение аккумулятора, В
20
Страна производитель
Китай
Описание

Ударный аккумуляторный винтоверт MTX CIDS-20-280 26580, в комплекте с аккумулятором 20 В емкостью 2 А·ч и зарядным устройством, предназначен для закручивания и откручивания винтов, шурупов, болтов и гаек. Развивает крутящий момент до 280 Н·м, что позволяет успешно решать поставленные задачи. Ударный механизм упрощает работу с туго затянутым или заржавевшим крепежом.

Преимущества

  • Плавная настройка — предусмотрена электронная регулировка частоты вращения шпинделя в диапазоне 0-2300 об/мин и частоты ударов в диапазоне 0-3200 уд/мин.
  • Эффективная работа — тормоз свободного выбега позволяет избежать чрезмерной затяжки крепежа.
  • Реверс — специальный переключатель позволяет быстро менять направление вращения.
  • Подсветка рабочей зоны — можно работать даже в условиях слабой освещенности.
  • Контроль уровня заряда — в нижней части корпуса предусмотрен индикатор, позволяющий быстро оценить необходимость подзарядки аккумулятора.
  • Степень защиты II — токопроводящие элементы надежно изолированы, что обеспечивает безопасность пользователя.
  • Защита от случайного пуска — инструмент не включится, если переключатель реверса установлен в среднее положение.
  • Эргономичность — прорезиненная рукоятка обеспечивает удобный хват и гасит вибрации, ремешок позволяет подвесить винтоверт на запястье для предотвращения случайного падения.
  • Удобное хранение и транспортировка — винтоверт с аксессуарами упакован в прочный кейс.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Винтоверт ударный аккумуляторный MTX 26580, CIDS-20-280, Li-Ion, 20 В - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2810 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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