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Верстак-тиски Sparta 257065, 605 х 635 х 750 мм, портативный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Верстак-тиски Sparta 257065, 605 х 635 х 750 мм, портативный

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Верстак-тиски Sparta 257065, 605 х 635 х 750 мм, портативный - фото 1
Верстак-тиски Sparta 257065, 605 х 635 х 750 мм, портативный - фото 2
Верстак-тиски Sparta 257065, 605 х 635 х 750 мм, портативный - фото 3
Верстак-тиски Sparta 257065, 605 х 635 х 750 мм, портативный - фото 4
Верстак-тиски Sparta 257065, 605 х 635 х 750 мм, портативный - фото 5
Верстак-тиски Sparta 257065, 605 х 635 х 750 мм, портативный - фото 6
Верстак-тиски Sparta 257065, 605 х 635 х 750 мм, портативный - фото 7
Верстак-тиски Sparta 257065, 605 х 635 х 750 мм, портативный - фото 8
Верстак-тиски Sparta 257065, 605 х 635 х 750 мм, портативный - фото 9
Верстак-тиски Sparta 257065, 605 х 635 х 750 мм, портативный - фото 10
Верстак-тиски Sparta 257065, 605 х 635 х 750 мм, портативный - фото 11
Верстак-тиски Sparta 257065, 605 х 635 х 750 мм, портативный - фото 12
Верстак-тиски Sparta 257065, 605 х 635 х 750 мм, портативный - фото 13
Верстак-тиски Sparta 257065, 605 х 635 х 750 мм, портативный - фото 14
Верстак-тиски Sparta 257065, 605 х 635 х 750 мм, портативный - фото 15
Верстак-тиски Sparta 257065, 605 х 635 х 750 мм, портативный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Верстак-тиски Sparta 257065, 605 х 635 х 750 мм, портативный - фото 1
  • Верстак-тиски Sparta 257065, 605 х 635 х 750 мм, портативный - фото 2
  • Верстак-тиски Sparta 257065, 605 х 635 х 750 мм, портативный - фото 3
  • Верстак-тиски Sparta 257065, 605 х 635 х 750 мм, портативный - фото 4
  • Верстак-тиски Sparta 257065, 605 х 635 х 750 мм, портативный - фото 5
  • Верстак-тиски Sparta 257065, 605 х 635 х 750 мм, портативный - фото 6
  • Верстак-тиски Sparta 257065, 605 х 635 х 750 мм, портативный - фото 7
  • Верстак-тиски Sparta 257065, 605 х 635 х 750 мм, портативный - фото 8
  • Верстак-тиски Sparta 257065, 605 х 635 х 750 мм, портативный - фото 9
  • Верстак-тиски Sparta 257065, 605 х 635 х 750 мм, портативный - фото 10
  • Верстак-тиски Sparta 257065, 605 х 635 х 750 мм, портативный - фото 11
  • Верстак-тиски Sparta 257065, 605 х 635 х 750 мм, портативный - фото 12
  • Верстак-тиски Sparta 257065, 605 х 635 х 750 мм, портативный - фото 13
  • Верстак-тиски Sparta 257065, 605 х 635 х 750 мм, портативный - фото 14
  • Верстак-тиски Sparta 257065, 605 х 635 х 750 мм, портативный - фото 15
  • Верстак-тиски Sparta 257065, 605 х 635 х 750 мм, портативный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743810
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Верстак-тиски Sparta 257065, 605 х 635 х 750 мм, портативный
2 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Складной
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х15х14
Вес, кг.
5.54

Описание товара Верстак-тиски Sparta 257065, 605 х 635 х 750 мм, портативный

Портативный верстак-тиски Sparta 257065 размером 605 х 635 х 750 мм служит для зажимания заготовок и используется для выполнения столярных и слесарных работ. Столешница верстака представляет собой тиски из двух раздельных блоков, которые позволяют фиксировать даже детали с непараллельными гранями. Верстак пригодится дома и в частной мастерской. Приспособление необходимо устанавливать на ровной поверхности для максимальной устойчивости и исключения травм из-за несоблюдения техники безопасности.

Преимущества

  • Надежная конструкция — верстак-тиски выдерживает нагрузку до 100 кг.
  • Удобная эксплуатация — верстак снабжен 4 съемными упорами, которые устанавливаются в различных позициях, а на столешнице имеется разметка с линейкой и транспортиром.
  • Работа с заготовками сложной формы — на столешнице предусмотрено 24 отверстия под упоры.
  • Возможность установки на любой ровной поверхности — на ножках имеются специальные накладки, не скользящие и не повреждающие напольное покрытие.
  • Компактность — в сложенном виде приспособление занимает мало места, его можно хранить без снятия элементов конструкции.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Верстак-тиски Sparta 257065, 605 х 635 х 750 мм, портативный




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Характеристики
Бренд
Sparta
Складной
да
Страна производитель
Китай
Описание

Портативный верстак-тиски Sparta 257065 размером 605 х 635 х 750 мм служит для зажимания заготовок и используется для выполнения столярных и слесарных работ. Столешница верстака представляет собой тиски из двух раздельных блоков, которые позволяют фиксировать даже детали с непараллельными гранями. Верстак пригодится дома и в частной мастерской. Приспособление необходимо устанавливать на ровной поверхности для максимальной устойчивости и исключения травм из-за несоблюдения техники безопасности.

Преимущества

  • Надежная конструкция — верстак-тиски выдерживает нагрузку до 100 кг.
  • Удобная эксплуатация — верстак снабжен 4 съемными упорами, которые устанавливаются в различных позициях, а на столешнице имеется разметка с линейкой и транспортиром.
  • Работа с заготовками сложной формы — на столешнице предусмотрено 24 отверстия под упоры.
  • Возможность установки на любой ровной поверхности — на ножках имеются специальные накладки, не скользящие и не повреждающие напольное покрытие.
  • Компактность — в сложенном виде приспособление занимает мало места, его можно хранить без снятия элементов конструкции.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Верстак-тиски Sparta 257065, 605 х 635 х 750 мм, портативный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2460 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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