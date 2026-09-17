Верстак-тиски Sparta 257065, 605 х 635 х 750 мм, портативный
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Характеристики
Описание товара Верстак-тиски Sparta 257065, 605 х 635 х 750 мм, портативный
Портативный верстак-тиски Sparta 257065 размером 605 х 635 х 750 мм служит для зажимания заготовок и используется для выполнения столярных и слесарных работ. Столешница верстака представляет собой тиски из двух раздельных блоков, которые позволяют фиксировать даже детали с непараллельными гранями. Верстак пригодится дома и в частной мастерской. Приспособление необходимо устанавливать на ровной поверхности для максимальной устойчивости и исключения травм из-за несоблюдения техники безопасности.
Преимущества
- Надежная конструкция — верстак-тиски выдерживает нагрузку до 100 кг.
- Удобная эксплуатация — верстак снабжен 4 съемными упорами, которые устанавливаются в различных позициях, а на столешнице имеется разметка с линейкой и транспортиром.
- Работа с заготовками сложной формы — на столешнице предусмотрено 24 отверстия под упоры.
- Возможность установки на любой ровной поверхности — на ножках имеются специальные накладки, не скользящие и не повреждающие напольное покрытие.
- Компактность — в сложенном виде приспособление занимает мало места, его можно хранить без снятия элементов конструкции.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Портативный верстак-тиски Sparta 257065 размером 605 х 635 х 750 мм служит для зажимания заготовок и используется для выполнения столярных и слесарных работ. Столешница верстака представляет собой тиски из двух раздельных блоков, которые позволяют фиксировать даже детали с непараллельными гранями. Верстак пригодится дома и в частной мастерской. Приспособление необходимо устанавливать на ровной поверхности для максимальной устойчивости и исключения травм из-за несоблюдения техники безопасности.
Преимущества
- Надежная конструкция — верстак-тиски выдерживает нагрузку до 100 кг.
- Удобная эксплуатация — верстак снабжен 4 съемными упорами, которые устанавливаются в различных позициях, а на столешнице имеется разметка с линейкой и транспортиром.
- Работа с заготовками сложной формы — на столешнице предусмотрено 24 отверстия под упоры.
- Возможность установки на любой ровной поверхности — на ножках имеются специальные накладки, не скользящие и не повреждающие напольное покрытие.
- Компактность — в сложенном виде приспособление занимает мало места, его можно хранить без снятия элементов конструкции.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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