Скобы GROSS 41738, 8 мм, для мебельного степлера, усиленные, тип 140, 1250 шт.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб.
В наличии
Код товара: 743751
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310 руб.
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Характеристики
Страна производитель
Индия
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
180
Описание товара Скобы GROSS 41738, 8 мм, для мебельного степлера, усиленные, тип 140, 1250 шт.
Усиленные скобы Gross 41738 размером 8 х 10,5 х 1,2 мм, тип 140, 1250 шт. в упаковке, предназначены для скрепления листовых материалов с помощью мебельного степлера. Позволяют зафиксировать картон, фанеру, ткань в ходе проведения облицовочных или ремонтных работ.
Преимущества
- Стальные скобы повышенной прочности можно вбивать в древесину твердых пород.
- Изделия оцинкованы для надежной защиты от коррозии.
- Расходники поставляются в блистере с замками, удобном для хранения и транспортировки.
- 1250 скоб в упаковке достаточно для бытового и профессионального применения.
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Усиленные скобы Gross 41738 размером 8 х 10,5 х 1,2 мм, тип 140, 1250 шт. в упаковке, предназначены для скрепления листовых материалов с помощью мебельного степлера. Позволяют зафиксировать картон, фанеру, ткань в ходе проведения облицовочных или ремонтных работ.
Преимущества
- Стальные скобы повышенной прочности можно вбивать в древесину твердых пород.
- Изделия оцинкованы для надежной защиты от коррозии.
- Расходники поставляются в блистере с замками, удобном для хранения и транспортировки.
- 1250 скоб в упаковке достаточно для бытового и профессионального применения.
Скобы GROSS 41738, 8 мм, для мебельного степлера, усиленные, тип 140, 1250 шт. - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 310 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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