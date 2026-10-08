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Скобы GROSS 41738, 8 мм, для мебельного степлера, усиленные, тип 140, 1250 шт. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Скобы GROSS 41738, 8 мм, для мебельного степлера, усиленные, тип 140, 1250 шт.

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Скобы GROSS 41738, 8 мм, для мебельного степлера, усиленные, тип 140, 1250 шт. - фото 1
Скобы GROSS 41738, 8 мм, для мебельного степлера, усиленные, тип 140, 1250 шт. - фото 2
Скобы GROSS 41738, 8 мм, для мебельного степлера, усиленные, тип 140, 1250 шт. - фото 3
Скобы GROSS 41738, 8 мм, для мебельного степлера, усиленные, тип 140, 1250 шт. - фото 4
Скобы GROSS 41738, 8 мм, для мебельного степлера, усиленные, тип 140, 1250 шт. - фото 5
Скобы GROSS 41738, 8 мм, для мебельного степлера, усиленные, тип 140, 1250 шт. - фото 6
Скобы GROSS 41738, 8 мм, для мебельного степлера, усиленные, тип 140, 1250 шт. - фото 7
Скобы GROSS 41738, 8 мм, для мебельного степлера, усиленные, тип 140, 1250 шт. - фото 8
Скобы GROSS 41738, 8 мм, для мебельного степлера, усиленные, тип 140, 1250 шт. - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Скобы GROSS 41738, 8 мм, для мебельного степлера, усиленные, тип 140, 1250 шт. - фото 1
  • Скобы GROSS 41738, 8 мм, для мебельного степлера, усиленные, тип 140, 1250 шт. - фото 2
  • Скобы GROSS 41738, 8 мм, для мебельного степлера, усиленные, тип 140, 1250 шт. - фото 3
  • Скобы GROSS 41738, 8 мм, для мебельного степлера, усиленные, тип 140, 1250 шт. - фото 4
  • Скобы GROSS 41738, 8 мм, для мебельного степлера, усиленные, тип 140, 1250 шт. - фото 5
  • Скобы GROSS 41738, 8 мм, для мебельного степлера, усиленные, тип 140, 1250 шт. - фото 6
  • Скобы GROSS 41738, 8 мм, для мебельного степлера, усиленные, тип 140, 1250 шт. - фото 7
  • Скобы GROSS 41738, 8 мм, для мебельного степлера, усиленные, тип 140, 1250 шт. - фото 8
  • Скобы GROSS 41738, 8 мм, для мебельного степлера, усиленные, тип 140, 1250 шт. - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743751
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Скобы GROSS 41738, 8 мм, для мебельного степлера, усиленные, тип 140, 1250 шт.
310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Страна производитель
Индия
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
180

Описание товара Скобы GROSS 41738, 8 мм, для мебельного степлера, усиленные, тип 140, 1250 шт.

Усиленные скобы Gross 41738 размером 8 х 10,5 х 1,2 мм, тип 140, 1250 шт. в упаковке, предназначены для скрепления листовых материалов с помощью мебельного степлера. Позволяют зафиксировать картон, фанеру, ткань в ходе проведения облицовочных или ремонтных работ.

Преимущества

  • Стальные скобы повышенной прочности можно вбивать в древесину твердых пород.
  • Изделия оцинкованы для надежной защиты от коррозии.
  • Расходники поставляются в блистере с замками, удобном для хранения и транспортировки.
  • 1250 скоб в упаковке достаточно для бытового и профессионального применения.

Отзывы о товаре Скобы GROSS 41738, 8 мм, для мебельного степлера, усиленные, тип 140, 1250 шт.




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Характеристики
Бренд
GROSS
Страна производитель
Индия
Описание

Усиленные скобы Gross 41738 размером 8 х 10,5 х 1,2 мм, тип 140, 1250 шт. в упаковке, предназначены для скрепления листовых материалов с помощью мебельного степлера. Позволяют зафиксировать картон, фанеру, ткань в ходе проведения облицовочных или ремонтных работ.

Преимущества

  • Стальные скобы повышенной прочности можно вбивать в древесину твердых пород.
  • Изделия оцинкованы для надежной защиты от коррозии.
  • Расходники поставляются в блистере с замками, удобном для хранения и транспортировки.
  • 1250 скоб в упаковке достаточно для бытового и профессионального применения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Скобы GROSS 41738, 8 мм, для мебельного степлера, усиленные, тип 140, 1250 шт. - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 310 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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