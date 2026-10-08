Заклепочник ручной Sparta 40711, для вытяжных заклепок 2,4-3,2-4,0-4,8 мм
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Характеристики
Материал заклепок
алюминий
Минимальный диаметр заклепок, мм
2.4
Максимальный диаметр заклепок, мм
4.8
Длина заклепочника, мм
225
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб.
В наличии
Код товара: 743732
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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380 руб.
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Характеристики
Бренд
Sparta
Материал заклепок
алюминий
Минимальный диаметр заклепок, мм
2.4
Максимальный диаметр заклепок, мм
4.8
Длина заклепочника, мм
225
Комплектация
Заклёпочник - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х11х4
Вес, г.
590
Описание товара Заклепочник ручной Sparta 40711, для вытяжных заклепок 2,4-3,2-4,0-4,8 мм
Заклепочник Sparta 40711 длиной 225 мм предназначен для работы с вытяжными заклепками диаметром 2,4-3,2-4,0-4,8 мм. С их помощью можно быстро соединить металлические листы методом сквозного монтажа. Заклепочник необходим при установке заборов, выполнении отделочных и других работ.
Преимущества
- Надежность и прочность — корпус выполнен из стали С45.
- Специальные накладки — рукоятки не проскальзывают в руках.
- Скоба для фиксации — рукоятки находятся в во время транспортировки.
- Малый вес 475 г — при работе с заклепочником руки не устают.
- Полный комплект — насадки для заклепок разного диаметра и ключ для их замены поставляются вместе с заклепочником.
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Бренд
Sparta
Материал заклепок
алюминий
Минимальный диаметр заклепок, мм
2.4
Максимальный диаметр заклепок, мм
4.8
Длина заклепочника, мм
225
Комплектация
Заклёпочник - 1 шт
Страна производитель
Китай
Заклепочник Sparta 40711 длиной 225 мм предназначен для работы с вытяжными заклепками диаметром 2,4-3,2-4,0-4,8 мм. С их помощью можно быстро соединить металлические листы методом сквозного монтажа. Заклепочник необходим при установке заборов, выполнении отделочных и других работ.
Преимущества
- Надежность и прочность — корпус выполнен из стали С45.
- Специальные накладки — рукоятки не проскальзывают в руках.
- Скоба для фиксации — рукоятки находятся в во время транспортировки.
- Малый вес 475 г — при работе с заклепочником руки не устают.
- Полный комплект — насадки для заклепок разного диаметра и ключ для их замены поставляются вместе с заклепочником.
Заклепочник ручной Sparta 40711, для вытяжных заклепок 2,4-3,2-4,0-4,8 мм - этот товар вы можете купить по цене 380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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