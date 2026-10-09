Заклепки резьбовые DENZEL 40601, стальные, оцинкованные, М4, пластиковый кейс, 140 шт.
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Характеристики
Описание товара Заклепки резьбовые DENZEL 40601, стальные, оцинкованные, М4, пластиковый кейс, 140 шт.
Стальные резьбовые заклепки Denzel 40601, с резьбой M4, оцинкованные, предназначены для скрепления листовых материалов толщиной 0,5-2 мм. Совместимы с заклепочником Denzel 40501. Позволяют получить резьбовое соединение даже при одностороннем доступе к месту крепления. Крепежные элементы используются для проведения строительных и монтажных работ, пригодятся на даче и в гараже.
Преимущества
- Прочность — заклепки изготовлены из стали, поэтому выдерживают значительные нагрузки.
- Долговечность — крепеж оцинкован для защиты от коррозии.
- Надежное соединение — благодаря насечкам на рабочей части заклепки неподвижно фиксируются в отверстиях, стандартный бортик увеличивает площадь прижимной поверхности.
- Удобное хранение и транспортировка — заклепки поставляются в прочном пластиковом кейсе с защелкой.
Смотрите также: Заклепки
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Стальные резьбовые заклепки Denzel 40601, с резьбой M4, оцинкованные, предназначены для скрепления листовых материалов толщиной 0,5-2 мм. Совместимы с заклепочником Denzel 40501. Позволяют получить резьбовое соединение даже при одностороннем доступе к месту крепления. Крепежные элементы используются для проведения строительных и монтажных работ, пригодятся на даче и в гараже.
Преимущества
- Прочность — заклепки изготовлены из стали, поэтому выдерживают значительные нагрузки.
- Долговечность — крепеж оцинкован для защиты от коррозии.
- Надежное соединение — благодаря насечкам на рабочей части заклепки неподвижно фиксируются в отверстиях, стандартный бортик увеличивает площадь прижимной поверхности.
- Удобное хранение и транспортировка — заклепки поставляются в прочном пластиковом кейсе с защелкой.
Смотрите также: Заклепки
Отзывы о товаре Заклепки резьбовые DENZEL 40601, стальные, оцинкованные, М4, пластиковый кейс, 140 шт.