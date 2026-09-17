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Лазерный дальномер Matrix 38016, LD-60, 60 м, с электронным угломером купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лазерный дальномер Matrix 38016, LD-60, 60 м, с электронным угломером

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Лазерный дальномер Matrix 38016, LD-60, 60 м, с электронным угломером - фото 1
Лазерный дальномер Matrix 38016, LD-60, 60 м, с электронным угломером - фото 2
Лазерный дальномер Matrix 38016, LD-60, 60 м, с электронным угломером - фото 3
Лазерный дальномер Matrix 38016, LD-60, 60 м, с электронным угломером - фото 4
Лазерный дальномер Matrix 38016, LD-60, 60 м, с электронным угломером - фото 5
Лазерный дальномер Matrix 38016, LD-60, 60 м, с электронным угломером - фото 6
Лазерный дальномер Matrix 38016, LD-60, 60 м, с электронным угломером - фото 7
Лазерный дальномер Matrix 38016, LD-60, 60 м, с электронным угломером - фото 8
Лазерный дальномер Matrix 38016, LD-60, 60 м, с электронным угломером - фото 9
Лазерный дальномер Matrix 38016, LD-60, 60 м, с электронным угломером - фото 10
Лазерный дальномер Matrix 38016, LD-60, 60 м, с электронным угломером - фото 11
Лазерный дальномер Matrix 38016, LD-60, 60 м, с электронным угломером - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Лазерный дальномер Matrix 38016, LD-60, 60 м, с электронным угломером - фото 1
  • Лазерный дальномер Matrix 38016, LD-60, 60 м, с электронным угломером - фото 2
  • Лазерный дальномер Matrix 38016, LD-60, 60 м, с электронным угломером - фото 3
  • Лазерный дальномер Matrix 38016, LD-60, 60 м, с электронным угломером - фото 4
  • Лазерный дальномер Matrix 38016, LD-60, 60 м, с электронным угломером - фото 5
  • Лазерный дальномер Matrix 38016, LD-60, 60 м, с электронным угломером - фото 6
  • Лазерный дальномер Matrix 38016, LD-60, 60 м, с электронным угломером - фото 7
  • Лазерный дальномер Matrix 38016, LD-60, 60 м, с электронным угломером - фото 8
  • Лазерный дальномер Matrix 38016, LD-60, 60 м, с электронным угломером - фото 9
  • Лазерный дальномер Matrix 38016, LD-60, 60 м, с электронным угломером - фото 10
  • Лазерный дальномер Matrix 38016, LD-60, 60 м, с электронным угломером - фото 11
  • Лазерный дальномер Matrix 38016, LD-60, 60 м, с электронным угломером - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб. 
Начислим 49 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743721
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Лазерный дальномер Matrix 38016, LD-60, 60 м, с электронным угломером
3 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Вычисление площади
да
Длина волны, нм
650
Класс лазера
2
Кол-во точек начала отсчета
2
Непрерывное измерение
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х4
Вес, г.
180

Описание товара Лазерный дальномер Matrix 38016, LD-60, 60 м, с электронным угломером

Лазерный дальномер Matrix LD-60 38016 с электронным угломером позволяет измерять длину на расстоянии от 0,05 до 60 м, вычислять площадь и объем помещения, а также измерять углы. Функция складывания и вычитания полученных результатов существенно облегчает и ускоряет работу. Дальномер будет полезен для выполнения работ по укладке плитки, установке натяжных потолков и напольных конструкций, монтаже окон и дверей, проектированию пространства.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — корпус выполнен из ударопрочного ABS-пластика.
  • Вычисления по теореме Пифагора — можно измерить расстояние даже при отсутствии отражающей поверхности или наличии препятствий на пути луча.
  • Режим непрерывного измерения — можно производить замеры в движении для определения различных расстояний до объекта.
  • Фиксация результатов — встроенная память позволяет сохранять и просматривать полученные результаты.
  • Высокий ресурс — дальномер питается от двух батареек ААА, которых хватает на 1000 замеров.
  • Экономия заряда батареи — прибор автоматически отключается через 150 с бездействия.
  • Эргономичность — благодаря резиновым накладкам с рельефной поверхностью прибор не выскальзывает из руки.
  • Удобная транспортировка — к дальномеру прилагается ремешок для подвешивания на запястье.

Отзывы о товаре Лазерный дальномер Matrix 38016, LD-60, 60 м, с электронным угломером




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Вычисление площади
да
Длина волны, нм
650
Класс лазера
2
Кол-во точек начала отсчета
2
Непрерывное измерение
да
Страна производитель
Китай
Описание

Лазерный дальномер Matrix LD-60 38016 с электронным угломером позволяет измерять длину на расстоянии от 0,05 до 60 м, вычислять площадь и объем помещения, а также измерять углы. Функция складывания и вычитания полученных результатов существенно облегчает и ускоряет работу. Дальномер будет полезен для выполнения работ по укладке плитки, установке натяжных потолков и напольных конструкций, монтаже окон и дверей, проектированию пространства.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — корпус выполнен из ударопрочного ABS-пластика.
  • Вычисления по теореме Пифагора — можно измерить расстояние даже при отсутствии отражающей поверхности или наличии препятствий на пути луча.
  • Режим непрерывного измерения — можно производить замеры в движении для определения различных расстояний до объекта.
  • Фиксация результатов — встроенная память позволяет сохранять и просматривать полученные результаты.
  • Высокий ресурс — дальномер питается от двух батареек ААА, которых хватает на 1000 замеров.
  • Экономия заряда батареи — прибор автоматически отключается через 150 с бездействия.
  • Эргономичность — благодаря резиновым накладкам с рельефной поверхностью прибор не выскальзывает из руки.
  • Удобная транспортировка — к дальномеру прилагается ремешок для подвешивания на запястье.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лазерный дальномер Matrix 38016, LD-60, 60 м, с электронным угломером - купить по цене 3050 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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