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Удлинитель-шнур силовой DENZEL 37406, Garden Series, ПВС, 20м, 1 розетка 3*1 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Удлинитель-шнур силовой DENZEL 37406, Garden Series, ПВС, 20м, 1 розетка 3*1 мм

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Удлинитель-шнур силовой DENZEL 37406, Garden Series, ПВС, 20м, 1 розетка 3*1 мм - фото 1
Удлинитель-шнур силовой DENZEL 37406, Garden Series, ПВС, 20м, 1 розетка 3*1 мм - фото 2
Удлинитель-шнур силовой DENZEL 37406, Garden Series, ПВС, 20м, 1 розетка 3*1 мм - фото 3
Удлинитель-шнур силовой DENZEL 37406, Garden Series, ПВС, 20м, 1 розетка 3*1 мм - фото 4
Удлинитель-шнур силовой DENZEL 37406, Garden Series, ПВС, 20м, 1 розетка 3*1 мм - фото 5
Удлинитель-шнур силовой DENZEL 37406, Garden Series, ПВС, 20м, 1 розетка 3*1 мм - фото 6
Удлинитель-шнур силовой DENZEL 37406, Garden Series, ПВС, 20м, 1 розетка 3*1 мм - фото 7
Удлинитель-шнур силовой DENZEL 37406, Garden Series, ПВС, 20м, 1 розетка 3*1 мм - фото 8
Удлинитель-шнур силовой DENZEL 37406, Garden Series, ПВС, 20м, 1 розетка 3*1 мм - фото 9
Удлинитель-шнур силовой DENZEL 37406, Garden Series, ПВС, 20м, 1 розетка 3*1 мм - фото 10
Удлинитель-шнур силовой DENZEL 37406, Garden Series, ПВС, 20м, 1 розетка 3*1 мм - фото 11
Удлинитель-шнур силовой DENZEL 37406, Garden Series, ПВС, 20м, 1 розетка 3*1 мм - фото 12
Удлинитель-шнур силовой DENZEL 37406, Garden Series, ПВС, 20м, 1 розетка 3*1 мм - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Максимальная нагрузка, Вт
3500
Количество розеток
1
Сечение кабеля
3x1 мм?
Длина кабеля, м
20
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
230
  • Удлинитель-шнур силовой DENZEL 37406, Garden Series, ПВС, 20м, 1 розетка 3*1 мм - фото 1
  • Удлинитель-шнур силовой DENZEL 37406, Garden Series, ПВС, 20м, 1 розетка 3*1 мм - фото 2
  • Удлинитель-шнур силовой DENZEL 37406, Garden Series, ПВС, 20м, 1 розетка 3*1 мм - фото 3
  • Удлинитель-шнур силовой DENZEL 37406, Garden Series, ПВС, 20м, 1 розетка 3*1 мм - фото 4
  • Удлинитель-шнур силовой DENZEL 37406, Garden Series, ПВС, 20м, 1 розетка 3*1 мм - фото 5
  • Удлинитель-шнур силовой DENZEL 37406, Garden Series, ПВС, 20м, 1 розетка 3*1 мм - фото 6
  • Удлинитель-шнур силовой DENZEL 37406, Garden Series, ПВС, 20м, 1 розетка 3*1 мм - фото 7
  • Удлинитель-шнур силовой DENZEL 37406, Garden Series, ПВС, 20м, 1 розетка 3*1 мм - фото 8
  • Удлинитель-шнур силовой DENZEL 37406, Garden Series, ПВС, 20м, 1 розетка 3*1 мм - фото 9
  • Удлинитель-шнур силовой DENZEL 37406, Garden Series, ПВС, 20м, 1 розетка 3*1 мм - фото 10
  • Удлинитель-шнур силовой DENZEL 37406, Garden Series, ПВС, 20м, 1 розетка 3*1 мм - фото 11
  • Удлинитель-шнур силовой DENZEL 37406, Garden Series, ПВС, 20м, 1 розетка 3*1 мм - фото 12
  • Удлинитель-шнур силовой DENZEL 37406, Garden Series, ПВС, 20м, 1 розетка 3*1 мм - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743720
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Максимальная нагрузка, Вт
3500
Количество розеток
1
Сечение кабеля
3x1 мм?
Длина кабеля, м
20
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
230
Комплектация
Удлинитель - 1 шт
Цвет
оранжевый
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
38х15х12
Вес, кг.
1.5

Описание товара Удлинитель-шнур силовой DENZEL 37406, Garden Series, ПВС, 20м, 1 розетка 3*1 мм

Силовой удлинитель-шнур Denzel Garden Series 37406 с кабелем ПВС сечением 3 x 1 мм и 1 розеткой, позволяет подключать приборы к электросети на расстоянии до 20 м от стационарного источника питания. Максимальная мощность потребителя составляет 3500 Вт при полностью размотанном кабеле и 1750 Вт — при смотанном. Удлинитель может использоваться при температуре от +5 до +35 °C. Пригодится дома, на даче, в гараже.

Преимущества

  • Высокая надежность — неразборное штепсельное гнездо с крышкой защищено от попадания пыли и влаги.
  • Безопасность — заземляющий контакт предотвращает получение электротравмы.
  • Долговечность — гибкий кабель в ПВХ-оболочке устойчив к механическим воздействиям и многократным изгибаниям.
  • Хорошая видимость — удлинитель ярко-оранжевого цвета заметен среди прочих предметов и строительного мусора.
  • Удобное хранение и транспортировка — удлинитель поставляется с пластиковой рамкой.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону

Отзывы о товаре Удлинитель-шнур силовой DENZEL 37406, Garden Series, ПВС, 20м, 1 розетка 3*1 мм




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Максимальная нагрузка, Вт
3500
Количество розеток
1
Сечение кабеля
3x1 мм?
Длина кабеля, м
20
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
230
Комплектация
Удлинитель - 1 шт
Цвет
оранжевый
Страна производитель
Россия
Описание

Силовой удлинитель-шнур Denzel Garden Series 37406 с кабелем ПВС сечением 3 x 1 мм и 1 розеткой, позволяет подключать приборы к электросети на расстоянии до 20 м от стационарного источника питания. Максимальная мощность потребителя составляет 3500 Вт при полностью размотанном кабеле и 1750 Вт — при смотанном. Удлинитель может использоваться при температуре от +5 до +35 °C. Пригодится дома, на даче, в гараже.

Преимущества

  • Высокая надежность — неразборное штепсельное гнездо с крышкой защищено от попадания пыли и влаги.
  • Безопасность — заземляющий контакт предотвращает получение электротравмы.
  • Долговечность — гибкий кабель в ПВХ-оболочке устойчив к механическим воздействиям и многократным изгибаниям.
  • Хорошая видимость — удлинитель ярко-оранжевого цвета заметен среди прочих предметов и строительного мусора.
  • Удобное хранение и транспортировка — удлинитель поставляется с пластиковой рамкой.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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Доставка
Отзывы


Удлинитель-шнур силовой DENZEL 37406, Garden Series, ПВС, 20м, 1 розетка 3*1 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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