Штатив для лазерного уровня Matrix 35089, 1100 мм, адаптер 5/8"-1/4"
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип оборудования
штатив
Присоединительная резьба
1/4, 5/8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб.
В наличии
Код товара: 743706
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 170 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип оборудования
штатив
Присоединительная резьба
1/4, 5/8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х9х8
Вес, г.
590
Описание товара Штатив для лазерного уровня Matrix 35089, 1100 мм, адаптер 5/8"-1/4"
Штатив Matrix 35089 высотой 1100 мм, с адаптером 5/8?-1/4? используется для установки лазерных уровней. Облегчает работу с инструментом, позволяет проводить точную разметку без посторонней помощи. Выдвижные ножки фиксируются в 3 положениях на высоте до 110 см.
Преимущества
- Долговечность — штатив изготовлен из легкого и прочного алюминия.
- Устойчивость — благодаря страховочным перемычкам между ножками штатив не упадет во время работы.
- Быстрая подготовка к работе — установка штатива занимает несколько секунд.
- Универсальность — благодаря адаптеру-переходнику с 5/8? на 1/4? аксессуар подходит к любому лазерному уровню.
- Складная конструкция — штатив не занимает много места в зоне хранения и во время транспортировки.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
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Штатив Matrix 35089 высотой 1100 мм, с адаптером 5/8?-1/4? используется для установки лазерных уровней. Облегчает работу с инструментом, позволяет проводить точную разметку без посторонней помощи. Выдвижные ножки фиксируются в 3 положениях на высоте до 110 см.
Преимущества
- Долговечность — штатив изготовлен из легкого и прочного алюминия.
- Устойчивость — благодаря страховочным перемычкам между ножками штатив не упадет во время работы.
- Быстрая подготовка к работе — установка штатива занимает несколько секунд.
- Универсальность — благодаря адаптеру-переходнику с 5/8? на 1/4? аксессуар подходит к любому лазерному уровню.
- Складная конструкция — штатив не занимает много места в зоне хранения и во время транспортировки.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Штатив для лазерного уровня Matrix 35089, 1100 мм, адаптер 5/8"-1/4" - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1170 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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