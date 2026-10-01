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Штатив для лазерного уровня Matrix 35089, 1100 мм, адаптер 5/8"-1/4" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штатив для лазерного уровня Matrix 35089, 1100 мм, адаптер 5/8"-1/4"

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Штатив для лазерного уровня Matrix 35089, 1100 мм, адаптер 5/8&quot;-1/4&quot; - фото 1
Штатив для лазерного уровня Matrix 35089, 1100 мм, адаптер 5/8&quot;-1/4&quot; - фото 2
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Штатив для лазерного уровня Matrix 35089, 1100 мм, адаптер 5/8&quot;-1/4&quot; - фото 5
Штатив для лазерного уровня Matrix 35089, 1100 мм, адаптер 5/8&quot;-1/4&quot; - фото 6
Штатив для лазерного уровня Matrix 35089, 1100 мм, адаптер 5/8&quot;-1/4&quot; - фото 7
Штатив для лазерного уровня Matrix 35089, 1100 мм, адаптер 5/8&quot;-1/4&quot; - фото 8
Штатив для лазерного уровня Matrix 35089, 1100 мм, адаптер 5/8&quot;-1/4&quot; - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип оборудования
штатив
Присоединительная резьба
1/4, 5/8
  • Штатив для лазерного уровня Matrix 35089, 1100 мм, адаптер 5/8&quot;-1/4&quot; - фото 1
  • Штатив для лазерного уровня Matrix 35089, 1100 мм, адаптер 5/8&quot;-1/4&quot; - фото 2
  • Штатив для лазерного уровня Matrix 35089, 1100 мм, адаптер 5/8&quot;-1/4&quot; - фото 3
  • Штатив для лазерного уровня Matrix 35089, 1100 мм, адаптер 5/8&quot;-1/4&quot; - фото 4
  • Штатив для лазерного уровня Matrix 35089, 1100 мм, адаптер 5/8&quot;-1/4&quot; - фото 5
  • Штатив для лазерного уровня Matrix 35089, 1100 мм, адаптер 5/8&quot;-1/4&quot; - фото 6
  • Штатив для лазерного уровня Matrix 35089, 1100 мм, адаптер 5/8&quot;-1/4&quot; - фото 7
  • Штатив для лазерного уровня Matrix 35089, 1100 мм, адаптер 5/8&quot;-1/4&quot; - фото 8
  • Штатив для лазерного уровня Matrix 35089, 1100 мм, адаптер 5/8&quot;-1/4&quot; - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743706
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Штатив для лазерного уровня Matrix 35089, 1100 мм, адаптер 5/8"-1/4"
1 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Тип оборудования
штатив
Присоединительная резьба
1/4, 5/8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х9х8
Вес, г.
590

Описание товара Штатив для лазерного уровня Matrix 35089, 1100 мм, адаптер 5/8"-1/4"

Штатив Matrix 35089 высотой 1100 мм, с адаптером 5/8?-1/4? используется для установки лазерных уровней. Облегчает работу с инструментом, позволяет проводить точную разметку без посторонней помощи. Выдвижные ножки фиксируются в 3 положениях на высоте до 110 см.

Преимущества

  • Долговечность — штатив изготовлен из легкого и прочного алюминия.
  • Устойчивость — благодаря страховочным перемычкам между ножками штатив не упадет во время работы.
  • Быстрая подготовка к работе — установка штатива занимает несколько секунд.
  • Универсальность — благодаря адаптеру-переходнику с 5/8? на 1/4? аксессуар подходит к любому лазерному уровню.
  • Складная конструкция — штатив не занимает много места в зоне хранения и во время транспортировки.

Отзывы о товаре Штатив для лазерного уровня Matrix 35089, 1100 мм, адаптер 5/8"-1/4"




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Тип оборудования
штатив
Присоединительная резьба
1/4, 5/8
Страна производитель
Китай
Описание

Штатив Matrix 35089 высотой 1100 мм, с адаптером 5/8?-1/4? используется для установки лазерных уровней. Облегчает работу с инструментом, позволяет проводить точную разметку без посторонней помощи. Выдвижные ножки фиксируются в 3 положениях на высоте до 110 см.

Преимущества

  • Долговечность — штатив изготовлен из легкого и прочного алюминия.
  • Устойчивость — благодаря страховочным перемычкам между ножками штатив не упадет во время работы.
  • Быстрая подготовка к работе — установка штатива занимает несколько секунд.
  • Универсальность — благодаря адаптеру-переходнику с 5/8? на 1/4? аксессуар подходит к любому лазерному уровню.
  • Складная конструкция — штатив не занимает много места в зоне хранения и во время транспортировки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штатив для лазерного уровня Matrix 35089, 1100 мм, адаптер 5/8"-1/4" - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1170 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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