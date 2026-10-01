Лазерный уровень м-призм. MTX 350835, ML 360-3 Pro SET, 30 м, акк. Li 3000 мАч, состоит из 2 частей
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Характеристики
Описание товара Лазерный уровень м-призм. MTX 350835, ML 360-3 Pro SET, 30 м, акк. Li 3000 мАч, состоит из 2 частей
Мультипризменный лазерный уровень MTX ML 360-3 Pro SET 350835 состоит из 2 частей, работает от аккумулятора Li-Ion емкостью 3000 мА·ч и проецирует 1 горизонтальную и 2 вертикальные линии на расстояние до 30 м при помощи зеленых лучей с длиной волны 520 нм. Позволяет построить разметку для качественной укладки плитки, установки оконных рам и подвесных потолков, монтажа розеток и выключателей. Также с его помощью можно повесить полки, картины и т.д. Точность разметки составляет ±0,3 мм/м, угол развертки лазерных лучей — 360°, что обеспечивает высокое качество ремонтных и отделочных работ.
Преимущества
- Автовыравнивание — неровности в пределах ±4° компенсируются автоматически, в случае более значительного отклонения лазерные лучи начинают мигать и раздается звуковой сигнал.
- Режим Outdoor — прибор можно использовать как внутри помещения, так и снаружи.
- Выбор режима свечения — неиспользуемые лучи можно отключить для экономии заряда аккумулятора.
- Дистанционное управление — не нужно подходить к уровню, чтобы изменить режим работы.
- Надежность — функция блокировки защищает маятниковый механизм от поломки при транспортировке.
- Крепление на штатив — в конструкции предусмотрена резьба диаметром 1/4?.
- Удобное управление — благодаря сенсорным кнопкам включить/выключить уровень, а также выбрать нужный режим можно одним касанием.
- Пыле- и влагозащита — внутренние компоненты изолированы по стандарту IP54.
- Полная комплектация: в набор входит пульт ДУ, аккумулятор, зарядное устройство, подъемная платформа для регулировки высоты уровня, адаптер 5/8?-1/4?, магнитный держатель с пластиной, удобная сумка для хранения и штатив 440-1200 мм с регулируемыми ножками и винтом точной настройки.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
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Мультипризменный лазерный уровень MTX ML 360-3 Pro SET 350835 состоит из 2 частей, работает от аккумулятора Li-Ion емкостью 3000 мА·ч и проецирует 1 горизонтальную и 2 вертикальные линии на расстояние до 30 м при помощи зеленых лучей с длиной волны 520 нм. Позволяет построить разметку для качественной укладки плитки, установки оконных рам и подвесных потолков, монтажа розеток и выключателей. Также с его помощью можно повесить полки, картины и т.д. Точность разметки составляет ±0,3 мм/м, угол развертки лазерных лучей — 360°, что обеспечивает высокое качество ремонтных и отделочных работ.
Преимущества
- Автовыравнивание — неровности в пределах ±4° компенсируются автоматически, в случае более значительного отклонения лазерные лучи начинают мигать и раздается звуковой сигнал.
- Режим Outdoor — прибор можно использовать как внутри помещения, так и снаружи.
- Выбор режима свечения — неиспользуемые лучи можно отключить для экономии заряда аккумулятора.
- Дистанционное управление — не нужно подходить к уровню, чтобы изменить режим работы.
- Надежность — функция блокировки защищает маятниковый механизм от поломки при транспортировке.
- Крепление на штатив — в конструкции предусмотрена резьба диаметром 1/4?.
- Удобное управление — благодаря сенсорным кнопкам включить/выключить уровень, а также выбрать нужный режим можно одним касанием.
- Пыле- и влагозащита — внутренние компоненты изолированы по стандарту IP54.
- Полная комплектация: в набор входит пульт ДУ, аккумулятор, зарядное устройство, подъемная платформа для регулировки высоты уровня, адаптер 5/8?-1/4?, магнитный держатель с пластиной, удобная сумка для хранения и штатив 440-1200 мм с регулируемыми ножками и винтом точной настройки.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Отзывы о товаре Лазерный уровень м-призм. MTX 350835, ML 360-3 Pro SET, 30 м, акк. Li 3000 мАч, состоит из 2 частей