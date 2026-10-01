Лазерный уровень мультипризменный DENZEL 35080, DLV-360-3C, 30 м, зеленый луч, Li-Ion 2,4 Aч, кейс
Оригинальный товар
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Характеристики
Длина волны, нм
520
Количество лучей, шт
3
Цвет луча
зеленый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 610 руб.
В наличии
Код товара: 743698
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Загружаем...
4 610 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип устройства
лазерный
Комплектация
Лазерный уровень - 1 штМагнитный держатель с пластиной - 1 штПодъемная платформа - 1 штБатарея аккумуляторная - 1 штЗарядное устройство - 1 штПульт ДУ - 1 штАдаптер 5/8"- 1/4" - 1 штЗащитные очки - 1 штКейс - 1 штИнструкция - 1 шт
Длина волны, нм
520
Количество лучей, шт
3
Цвет луча
зеленый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х24х13
Вес, кг.
1.55
Описание товара Лазерный уровень мультипризменный DENZEL 35080, DLV-360-3C, 30 м, зеленый луч, Li-Ion 2,4 Aч, кейс
Лазерный уровень мультипризменный DENZEL 35080, DLV-360-3C, 30 м, зеленый луч, Li-Ion 2,4 Aч, кейс
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
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Бренд
Тип устройства
лазерный
Комплектация
Лазерный уровень - 1 штМагнитный держатель с пластиной - 1 штПодъемная платформа - 1 штБатарея аккумуляторная - 1 штЗарядное устройство - 1 штПульт ДУ - 1 штАдаптер 5/8"- 1/4" - 1 штЗащитные очки - 1 штКейс - 1 штИнструкция - 1 шт
Длина волны, нм
520
Количество лучей, шт
3
Цвет луча
зеленый
Страна производитель
Китай
Лазерный уровень мультипризменный DENZEL 35080, DLV-360-3C, 30 м, зеленый луч, Li-Ion 2,4 Aч, кейс
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Лазерный уровень мультипризменный DENZEL 35080, DLV-360-3C, 30 м, зеленый луч, Li-Ion 2,4 Aч, кейс - по цене 4610 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лазерный уровень мультипризменный DENZEL 35080, DLV-360-3C, 30 м, зеленый луч, Li-Ion 2,4 Aч, кейс