Лазерный уровень мультипризм. DENZEL 35078, LXI 360-2 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 mAh, резьба
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Цвет луча
зеленый
Дальность построения с приемником, м
30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб.
В наличии
Код товара: 743697
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 220 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип устройства
лазерный
Комплектация
Лазерный уровень - 1 штБатарея аккумуляторная 2800 мАч - 1 штЗарядное утройство - 1 штОчки - 1 штСкоба-держатель - 1 штКейс - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 шт
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Цвет луча
зеленый
Дальность построения с приемником, м
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х29х14
Вес, кг.
1.9
Документы соответствия
Официальный реестр Росаккредитации
Описание товара Лазерный уровень мультипризм. DENZEL 35078, LXI 360-2 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 mAh, резьба
Лазерный уровень мультипризм. DENZEL 35078, LXI 360-2 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 mAh, резьба
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные и ленты мерные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 770 руб.1943 руб. в СплитУровень лазерный Зубр 34907
-
В наличииЦена 8 070 руб.2018 руб. в СплитУровень лазерный линейный Kraftool CL-70-2 34660-2
-
В наличииЦена 8 180 руб.2045 руб. в СплитНивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-360-2 34906-2
-
В наличииЦена 8 600 руб.2150 руб. в СплитУровень лазерный линейный Kraftool CL-70-3 34660-3
-
В наличии БесплатноЦена 8 640 руб.2160 руб. в СплитУровень лазерный Kraftool LL360 34645
-
В наличииЦена 9 160 руб.2290 руб. в СплитУровень лазерный Зубр Профессионал Крест-3D 34908
-
В наличии БесплатноЦена 9 680 руб.2420 руб. в СплитУровень лазерный Kraftool LL360-2 34645-2
-
В наличии БесплатноЦена 9 860 руб.2465 руб. в СплитНивелир лазерный линейный Зубр Профессионал Крест-2D-2 34907-2
-
В наличииЦена 9 880 руб.2470 руб. в СплитНивелир лазерный ЗУБР КРЕСТ 3D, Профессионал (34909)
-
В наличииЦена 10 690 руб.2673 руб. в СплитУровень лазерный Kraftool LL360-3 34645-3
-
В наличииЦена 11 220 руб.2805 руб. в СплитУровень лазерный Kraftool LL-3D 34640
-
В наличииЦена 11 250 руб.2813 руб. в СплитНивелир оптический ЗУБР ОУ-32, 120 м, Профессионал (34917)
Бренд
Тип устройства
лазерный
Комплектация
Лазерный уровень - 1 штБатарея аккумуляторная 2800 мАч - 1 штЗарядное утройство - 1 штОчки - 1 штСкоба-держатель - 1 штКейс - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 шт
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Цвет луча
зеленый
Дальность построения с приемником, м
30
Страна производитель
Китай
Лазерный уровень мультипризм. DENZEL 35078, LXI 360-2 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 mAh, резьба
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные и ленты мерные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные и ленты мерные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Документы соответствия
Официальный реестр Росаккредитации
Лазерный уровень мультипризм. DENZEL 35078, LXI 360-2 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 mAh, резьба - стоимость товара 7220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лазерный уровень мультипризм. DENZEL 35078, LXI 360-2 Green, 30 м, 520 нм, акк. Li 2800 mAh, резьба