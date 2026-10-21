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Лазерный уровень Matrix 35063, ML01T, 10 м, ±0,5мм/1м, 650 нм, резьба 5/8", штатив купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лазерный уровень Matrix 35063, ML01T, 10 м, ±0,5мм/1м, 650 нм, резьба 5/8", штатив

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Лазерный уровень Matrix 35063, ML01T, 10 м, ±0,5мм/1м, 650 нм, резьба 5/8&quot;, штатив - фото 1
Лазерный уровень Matrix 35063, ML01T, 10 м, ±0,5мм/1м, 650 нм, резьба 5/8&quot;, штатив - фото 2
Лазерный уровень Matrix 35063, ML01T, 10 м, ±0,5мм/1м, 650 нм, резьба 5/8&quot;, штатив - фото 3
Лазерный уровень Matrix 35063, ML01T, 10 м, ±0,5мм/1м, 650 нм, резьба 5/8&quot;, штатив - фото 4
Лазерный уровень Matrix 35063, ML01T, 10 м, ±0,5мм/1м, 650 нм, резьба 5/8&quot;, штатив - фото 5
Лазерный уровень Matrix 35063, ML01T, 10 м, ±0,5мм/1м, 650 нм, резьба 5/8&quot;, штатив - фото 6
Лазерный уровень Matrix 35063, ML01T, 10 м, ±0,5мм/1м, 650 нм, резьба 5/8&quot;, штатив - фото 7
Лазерный уровень Matrix 35063, ML01T, 10 м, ±0,5мм/1м, 650 нм, резьба 5/8&quot;, штатив - фото 8
Лазерный уровень Matrix 35063, ML01T, 10 м, ±0,5мм/1м, 650 нм, резьба 5/8&quot;, штатив - фото 9
Лазерный уровень Matrix 35063, ML01T, 10 м, ±0,5мм/1м, 650 нм, резьба 5/8&quot;, штатив - фото 10
Лазерный уровень Matrix 35063, ML01T, 10 м, ±0,5мм/1м, 650 нм, резьба 5/8&quot;, штатив - фото 11
Лазерный уровень Matrix 35063, ML01T, 10 м, ±0,5мм/1м, 650 нм, резьба 5/8&quot;, штатив - фото 12
Лазерный уровень Matrix 35063, ML01T, 10 м, ±0,5мм/1м, 650 нм, резьба 5/8&quot;, штатив - фото 13
Лазерный уровень Matrix 35063, ML01T, 10 м, ±0,5мм/1м, 650 нм, резьба 5/8&quot;, штатив - фото 14
Лазерный уровень Matrix 35063, ML01T, 10 м, ±0,5мм/1м, 650 нм, резьба 5/8&quot;, штатив - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина волны, нм
650
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
  • Лазерный уровень Matrix 35063, ML01T, 10 м, ±0,5мм/1м, 650 нм, резьба 5/8&quot;, штатив - фото 1
  • Лазерный уровень Matrix 35063, ML01T, 10 м, ±0,5мм/1м, 650 нм, резьба 5/8&quot;, штатив - фото 2
  • Лазерный уровень Matrix 35063, ML01T, 10 м, ±0,5мм/1м, 650 нм, резьба 5/8&quot;, штатив - фото 3
  • Лазерный уровень Matrix 35063, ML01T, 10 м, ±0,5мм/1м, 650 нм, резьба 5/8&quot;, штатив - фото 4
  • Лазерный уровень Matrix 35063, ML01T, 10 м, ±0,5мм/1м, 650 нм, резьба 5/8&quot;, штатив - фото 5
  • Лазерный уровень Matrix 35063, ML01T, 10 м, ±0,5мм/1м, 650 нм, резьба 5/8&quot;, штатив - фото 6
  • Лазерный уровень Matrix 35063, ML01T, 10 м, ±0,5мм/1м, 650 нм, резьба 5/8&quot;, штатив - фото 7
  • Лазерный уровень Matrix 35063, ML01T, 10 м, ±0,5мм/1м, 650 нм, резьба 5/8&quot;, штатив - фото 8
  • Лазерный уровень Matrix 35063, ML01T, 10 м, ±0,5мм/1м, 650 нм, резьба 5/8&quot;, штатив - фото 9
  • Лазерный уровень Matrix 35063, ML01T, 10 м, ±0,5мм/1м, 650 нм, резьба 5/8&quot;, штатив - фото 10
  • Лазерный уровень Matrix 35063, ML01T, 10 м, ±0,5мм/1м, 650 нм, резьба 5/8&quot;, штатив - фото 11
  • Лазерный уровень Matrix 35063, ML01T, 10 м, ±0,5мм/1м, 650 нм, резьба 5/8&quot;, штатив - фото 12
  • Лазерный уровень Matrix 35063, ML01T, 10 м, ±0,5мм/1м, 650 нм, резьба 5/8&quot;, штатив - фото 13
  • Лазерный уровень Matrix 35063, ML01T, 10 м, ±0,5мм/1м, 650 нм, резьба 5/8&quot;, штатив - фото 14
  • Лазерный уровень Matrix 35063, ML01T, 10 м, ±0,5мм/1м, 650 нм, резьба 5/8&quot;, штатив - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 480 руб. 
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В наличии
Код товара: 743694
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Лазерный уровень Matrix 35063, ML01T, 10 м, ±0,5мм/1м, 650 нм, резьба 5/8", штатив
2 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Тип устройства
лазерный
Комплектация
Лазерный уровень - 1 штШтатив - 1 штСумка - 1 штЭлементы питания - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 штШтатив в комплекте - 1 шт
Длина волны, нм
650
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х13х12
Вес, кг.
1.12

Описание товара Лазерный уровень Matrix 35063, ML01T, 10 м, ±0,5мм/1м, 650 нм, резьба 5/8", штатив

Лазерный уровень Matrix 35063, ML01T, 10 м, ±0,5мм/1м, 650 нм, резьба 5/8", штатив

Отзывы о товаре Лазерный уровень Matrix 35063, ML01T, 10 м, ±0,5мм/1м, 650 нм, резьба 5/8", штатив




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Тип устройства
лазерный
Комплектация
Лазерный уровень - 1 штШтатив - 1 штСумка - 1 штЭлементы питания - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 штШтатив в комплекте - 1 шт
Длина волны, нм
650
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный уровень Matrix 35063, ML01T, 10 м, ±0,5мм/1м, 650 нм, резьба 5/8", штатив
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лазерный уровень Matrix 35063, ML01T, 10 м, ±0,5мм/1м, 650 нм, резьба 5/8", штатив - стоимость товара 2480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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