Лазерный уровень Matrix 35063, ML01T, 10 м, ±0,5мм/1м, 650 нм, резьба 5/8", штатив
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина волны, нм
650
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 480 руб.
В наличии
Код товара: 743694
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 480 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип устройства
лазерный
Комплектация
Лазерный уровень - 1 штШтатив - 1 штСумка - 1 штЭлементы питания - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 штШтатив в комплекте - 1 шт
Длина волны, нм
650
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х13х12
Вес, кг.
1.12
Описание товара Лазерный уровень Matrix 35063, ML01T, 10 м, ±0,5мм/1м, 650 нм, резьба 5/8", штатив
Лазерный уровень Matrix 35063, ML01T, 10 м, ±0,5мм/1м, 650 нм, резьба 5/8", штатив
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные и ленты мерные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 370 руб.593 руб. в СплитПравило-уровень Stayer Professional 10752-3.0
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в СплитНивелир лазерный STAYER 10 м, Professional (34961-1)
-
В наличииЦена 2 400 руб.600 руб. в СплитУровень лазерный Зубр Крест-15
-
В наличииЦена 2 410 руб.603 руб. в СплитНивелир лазерный STAYER 10 м, Professional (34961-2)
-
В наличииЦена 2 410 руб.603 руб. в СплитЛазерный уровень DENZEL 350165, DQB-T, 30 м, зеленый луч, батаре...
-
В наличииЦена 2 450 руб.613 руб. в СплитСверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-40,...
-
В наличииЦена 2 480 руб.620 руб. в СплитУровень раскладной Kraftool Pro Mass Level 1-34730-050
-
В наличииЦена 2 520 руб.630 руб. в СплитСтроительный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34986-100, 1000 мм,...
-
В наличииЦена 2 530 руб.633 руб. в СплитЛазерный уровень MTX 350195, XQB GREEN Pro SET, 20 м, зеленый лу...
-
В наличииЦена 2 570 руб.643 руб. в СплитСтроительный уровень ЗУБР ЭКСПЕРТ 34570-200, 2000 мм, с зеркальн...
-
В наличииЦена 2 610 руб.653 руб. в СплитЛазерный угольник для кафеля Kraftool Square-15 34705
-
В наличииЦена 2 630 руб.658 руб. в СплитЛитой уровень Kraftool A-RATE CONTROL Shark 34920-60, 600 мм, с ...
Бренд
Тип устройства
лазерный
Комплектация
Лазерный уровень - 1 штШтатив - 1 штСумка - 1 штЭлементы питания - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 штШтатив в комплекте - 1 шт
Длина волны, нм
650
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Страна производитель
Китай
Лазерный уровень Matrix 35063, ML01T, 10 м, ±0,5мм/1м, 650 нм, резьба 5/8", штатив
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные и ленты мерные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные и ленты мерные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Лазерный уровень Matrix 35063, ML01T, 10 м, ±0,5мм/1м, 650 нм, резьба 5/8", штатив - стоимость товара 2480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лазерный уровень Matrix 35063, ML01T, 10 м, ±0,5мм/1м, 650 нм, резьба 5/8", штатив