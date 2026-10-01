Лазерный уровень с приспособлением для сверления и пылесборником Matrix 35040
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина волны, нм
650
Количество лучей, шт
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб.
В наличии
Код товара: 743693
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
760 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип устройства
точечный
Комплектация
Лазерный уровень-маркер - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 шт
Длина волны, нм
650
Количество лучей, шт
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х14х8
Вес, г.
370
Описание товара Лазерный уровень с приспособлением для сверления и пылесборником Matrix 35040
Лазерный уровень с приспособлением для сверления и пылесборником Matrix 35040
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Бренд
Тип устройства
точечный
Комплектация
Лазерный уровень-маркер - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 шт
Длина волны, нм
650
Количество лучей, шт
1
Страна производитель
Китай
Лазерный уровень с приспособлением для сверления и пылесборником Matrix 35040
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Лазерный уровень с приспособлением для сверления и пылесборником Matrix 35040 - стоимость товара 760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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