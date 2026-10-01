Лазерный уровень MTX 350185, XQB RED Pro SET, 10 м, красный луч, батарейки, штатив
Оригинальный товар
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Характеристики
Длина волны, нм
635
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 910 руб.
В наличии
Код товара: 743691
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1 910 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип устройства
лазерный
Комплектация
Лазерный уровень - 1 штБатарейки ААА - 3 штШтатив - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 штШтатив в комплекте - 1 шт
Длина волны, нм
635
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
360 градусов
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х10х9
Вес, г.
620
Описание товара Лазерный уровень MTX 350185, XQB RED Pro SET, 10 м, красный луч, батарейки, штатив
Лазерный уровень MTX XQB RED Pro SET 350185 с красным лучом, в комплекте с 3 батарейками ААА и штативом, проецирует на поверхность горизонтальную и вертикальную линии (крест) дальностью до 10 м. Незаменим при выполнении ремонтно-строительных работ в помещениях, подходит для бытового применения.
Преимущества
- Надежность и долговечность — корпус дополнен специальными прорезиненными гранями, демпфирующими при падении лазерного уровня.
- Функция самовыравнивания — неровность поверхности автоматически компенсируется в диапазоне 4° ± 1°.
- Безопасная транспортировка — функция блокировки маятника обеспечивает его сохранность (при выключении питания маятник блокируется автоматически).
- Широкая комплектация — к уровню прилагается штатив 1/4?, позволяющий избежать его смещения при выполнении измерений и работать в одиночку.
- Компактность — небольшие габариты 70 х 70 х 75 мм позволяют с удобством разместить инструмент в сумке или рюкзаке и брать его с собой на выездные работы.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
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Бренд
Тип устройства
лазерный
Комплектация
Лазерный уровень - 1 штБатарейки ААА - 3 штШтатив - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 штШтатив в комплекте - 1 шт
Длина волны, нм
635
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
360 градусов
нет
Страна производитель
Китай
Лазерный уровень MTX XQB RED Pro SET 350185 с красным лучом, в комплекте с 3 батарейками ААА и штативом, проецирует на поверхность горизонтальную и вертикальную линии (крест) дальностью до 10 м. Незаменим при выполнении ремонтно-строительных работ в помещениях, подходит для бытового применения.
Преимущества
- Надежность и долговечность — корпус дополнен специальными прорезиненными гранями, демпфирующими при падении лазерного уровня.
- Функция самовыравнивания — неровность поверхности автоматически компенсируется в диапазоне 4° ± 1°.
- Безопасная транспортировка — функция блокировки маятника обеспечивает его сохранность (при выключении питания маятник блокируется автоматически).
- Широкая комплектация — к уровню прилагается штатив 1/4?, позволяющий избежать его смещения при выполнении измерений и работать в одиночку.
- Компактность — небольшие габариты 70 х 70 х 75 мм позволяют с удобством разместить инструмент в сумке или рюкзаке и брать его с собой на выездные работы.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Лазерный уровень MTX 350185, XQB RED Pro SET, 10 м, красный луч, батарейки, штатив - по цене 1910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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