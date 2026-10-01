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Лазерный уровень MTX 35018, XQB RED Basic SET, 10 м, красный луч, батарейки, резьба 1/4" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лазерный уровень MTX 35018, XQB RED Basic SET, 10 м, красный луч, батарейки, резьба 1/4"

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Лазерный уровень MTX 35018, XQB RED Basic SET, 10 м, красный луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 1
Лазерный уровень MTX 35018, XQB RED Basic SET, 10 м, красный луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 2
Лазерный уровень MTX 35018, XQB RED Basic SET, 10 м, красный луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 3
Лазерный уровень MTX 35018, XQB RED Basic SET, 10 м, красный луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 4
Лазерный уровень MTX 35018, XQB RED Basic SET, 10 м, красный луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 5
Лазерный уровень MTX 35018, XQB RED Basic SET, 10 м, красный луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 6
Лазерный уровень MTX 35018, XQB RED Basic SET, 10 м, красный луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 7
Лазерный уровень MTX 35018, XQB RED Basic SET, 10 м, красный луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 8
Лазерный уровень MTX 35018, XQB RED Basic SET, 10 м, красный луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 9
Лазерный уровень MTX 35018, XQB RED Basic SET, 10 м, красный луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 10
Лазерный уровень MTX 35018, XQB RED Basic SET, 10 м, красный луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 11
Лазерный уровень MTX 35018, XQB RED Basic SET, 10 м, красный луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 12
Лазерный уровень MTX 35018, XQB RED Basic SET, 10 м, красный луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина волны, нм
635
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
  • Лазерный уровень MTX 35018, XQB RED Basic SET, 10 м, красный луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 1
  • Лазерный уровень MTX 35018, XQB RED Basic SET, 10 м, красный луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 2
  • Лазерный уровень MTX 35018, XQB RED Basic SET, 10 м, красный луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 3
  • Лазерный уровень MTX 35018, XQB RED Basic SET, 10 м, красный луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 4
  • Лазерный уровень MTX 35018, XQB RED Basic SET, 10 м, красный луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 5
  • Лазерный уровень MTX 35018, XQB RED Basic SET, 10 м, красный луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 6
  • Лазерный уровень MTX 35018, XQB RED Basic SET, 10 м, красный луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 7
  • Лазерный уровень MTX 35018, XQB RED Basic SET, 10 м, красный луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 8
  • Лазерный уровень MTX 35018, XQB RED Basic SET, 10 м, красный луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 9
  • Лазерный уровень MTX 35018, XQB RED Basic SET, 10 м, красный луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 10
  • Лазерный уровень MTX 35018, XQB RED Basic SET, 10 м, красный луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 11
  • Лазерный уровень MTX 35018, XQB RED Basic SET, 10 м, красный луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 12
  • Лазерный уровень MTX 35018, XQB RED Basic SET, 10 м, красный луч, батарейки, резьба 1/4&quot; - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743690
Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Лазерный уровень MTX 35018, XQB RED Basic SET, 10 м, красный луч, батарейки, резьба 1/4"
1 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Тип устройства
лазерный
Комплектация
Лазерный уровень - 1 штБатарейки ААА - 3 штРуководство по эксплуатации - 1 шт
Длина волны, нм
635
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
360 градусов
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х9х9
Вес, г.
280

Описание товара Лазерный уровень MTX 35018, XQB RED Basic SET, 10 м, красный луч, батарейки, резьба 1/4"

Лазерный уровень MTX XQB RED Basic SET 35018 с красным лучом, резьбой под штатив 1/4?, в комплекте с 3 батарейками ААА, проецирует на поверхность горизонтальную и вертикальную линии (крест) дальностью до 10 м. Незаменим при выполнении ремонтно-строительных работ в помещениях, подходит для бытового применения.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — корпус дополнен специальными прорезиненными гранями, демпфирующими при падении лазерного уровня.
  • Функция самовыравнивания — неровность поверхности автоматически компенсируется в диапазоне 4° ±1°.
  • Безопасная транспортировка — функция блокировки маятника обеспечивает его сохранность (при выключении питания маятник блокируется автоматически).
  • Возможность фиксации на штатив — уровень имеет резьбу 1/4?, установка позволяет избежать его смещения при выполнении измерений и работать в одиночку (штатив приобретается отдельно).
  • Компактность — небольшие габариты 70 х 70 х 75 мм позволяют с удобством разместить инструмент в сумке или рюкзаке и брать его с собой на выездные работы.

Отзывы о товаре Лазерный уровень MTX 35018, XQB RED Basic SET, 10 м, красный луч, батарейки, резьба 1/4"




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Характеристики
Бренд
MTX
Тип устройства
лазерный
Комплектация
Лазерный уровень - 1 штБатарейки ААА - 3 штРуководство по эксплуатации - 1 шт
Длина волны, нм
635
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
360 градусов
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Лазерный уровень MTX XQB RED Basic SET 35018 с красным лучом, резьбой под штатив 1/4?, в комплекте с 3 батарейками ААА, проецирует на поверхность горизонтальную и вертикальную линии (крест) дальностью до 10 м. Незаменим при выполнении ремонтно-строительных работ в помещениях, подходит для бытового применения.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — корпус дополнен специальными прорезиненными гранями, демпфирующими при падении лазерного уровня.
  • Функция самовыравнивания — неровность поверхности автоматически компенсируется в диапазоне 4° ±1°.
  • Безопасная транспортировка — функция блокировки маятника обеспечивает его сохранность (при выключении питания маятник блокируется автоматически).
  • Возможность фиксации на штатив — уровень имеет резьбу 1/4?, установка позволяет избежать его смещения при выполнении измерений и работать в одиночку (штатив приобретается отдельно).
  • Компактность — небольшие габариты 70 х 70 х 75 мм позволяют с удобством разместить инструмент в сумке или рюкзаке и брать его с собой на выездные работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лазерный уровень MTX 35018, XQB RED Basic SET, 10 м, красный луч, батарейки, резьба 1/4" - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1590 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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