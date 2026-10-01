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Лазерный уровень MTX 35012, MXL RED, 30 м, красный луч, акк. Li 2400 mAh, сумка, резьба 5/8" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лазерный уровень MTX 35012, MXL RED, 30 м, красный луч, акк. Li 2400 mAh, сумка, резьба 5/8"

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Лазерный уровень MTX 35012, MXL RED, 30 м, красный луч, акк. Li 2400 mAh, сумка, резьба 5/8&quot; - фото 1
Лазерный уровень MTX 35012, MXL RED, 30 м, красный луч, акк. Li 2400 mAh, сумка, резьба 5/8&quot; - фото 2
Лазерный уровень MTX 35012, MXL RED, 30 м, красный луч, акк. Li 2400 mAh, сумка, резьба 5/8&quot; - фото 3
Лазерный уровень MTX 35012, MXL RED, 30 м, красный луч, акк. Li 2400 mAh, сумка, резьба 5/8&quot; - фото 4
Лазерный уровень MTX 35012, MXL RED, 30 м, красный луч, акк. Li 2400 mAh, сумка, резьба 5/8&quot; - фото 5
Лазерный уровень MTX 35012, MXL RED, 30 м, красный луч, акк. Li 2400 mAh, сумка, резьба 5/8&quot; - фото 6
Лазерный уровень MTX 35012, MXL RED, 30 м, красный луч, акк. Li 2400 mAh, сумка, резьба 5/8&quot; - фото 7
Лазерный уровень MTX 35012, MXL RED, 30 м, красный луч, акк. Li 2400 mAh, сумка, резьба 5/8&quot; - фото 8
Лазерный уровень MTX 35012, MXL RED, 30 м, красный луч, акк. Li 2400 mAh, сумка, резьба 5/8&quot; - фото 9
Лазерный уровень MTX 35012, MXL RED, 30 м, красный луч, акк. Li 2400 mAh, сумка, резьба 5/8&quot; - фото 10
Лазерный уровень MTX 35012, MXL RED, 30 м, красный луч, акк. Li 2400 mAh, сумка, резьба 5/8&quot; - фото 11
Лазерный уровень MTX 35012, MXL RED, 30 м, красный луч, акк. Li 2400 mAh, сумка, резьба 5/8&quot; - фото 12
Лазерный уровень MTX 35012, MXL RED, 30 м, красный луч, акк. Li 2400 mAh, сумка, резьба 5/8&quot; - фото 13
Лазерный уровень MTX 35012, MXL RED, 30 м, красный луч, акк. Li 2400 mAh, сумка, резьба 5/8&quot; - фото 14
Лазерный уровень MTX 35012, MXL RED, 30 м, красный луч, акк. Li 2400 mAh, сумка, резьба 5/8&quot; - фото 15
Лазерный уровень MTX 35012, MXL RED, 30 м, красный луч, акк. Li 2400 mAh, сумка, резьба 5/8&quot; - фото 16
Лазерный уровень MTX 35012, MXL RED, 30 м, красный луч, акк. Li 2400 mAh, сумка, резьба 5/8&quot; - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина волны, нм
670
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
  • Лазерный уровень MTX 35012, MXL RED, 30 м, красный луч, акк. Li 2400 mAh, сумка, резьба 5/8&quot; - фото 1
  • Лазерный уровень MTX 35012, MXL RED, 30 м, красный луч, акк. Li 2400 mAh, сумка, резьба 5/8&quot; - фото 2
  • Лазерный уровень MTX 35012, MXL RED, 30 м, красный луч, акк. Li 2400 mAh, сумка, резьба 5/8&quot; - фото 3
  • Лазерный уровень MTX 35012, MXL RED, 30 м, красный луч, акк. Li 2400 mAh, сумка, резьба 5/8&quot; - фото 4
  • Лазерный уровень MTX 35012, MXL RED, 30 м, красный луч, акк. Li 2400 mAh, сумка, резьба 5/8&quot; - фото 5
  • Лазерный уровень MTX 35012, MXL RED, 30 м, красный луч, акк. Li 2400 mAh, сумка, резьба 5/8&quot; - фото 6
  • Лазерный уровень MTX 35012, MXL RED, 30 м, красный луч, акк. Li 2400 mAh, сумка, резьба 5/8&quot; - фото 7
  • Лазерный уровень MTX 35012, MXL RED, 30 м, красный луч, акк. Li 2400 mAh, сумка, резьба 5/8&quot; - фото 8
  • Лазерный уровень MTX 35012, MXL RED, 30 м, красный луч, акк. Li 2400 mAh, сумка, резьба 5/8&quot; - фото 9
  • Лазерный уровень MTX 35012, MXL RED, 30 м, красный луч, акк. Li 2400 mAh, сумка, резьба 5/8&quot; - фото 10
  • Лазерный уровень MTX 35012, MXL RED, 30 м, красный луч, акк. Li 2400 mAh, сумка, резьба 5/8&quot; - фото 11
  • Лазерный уровень MTX 35012, MXL RED, 30 м, красный луч, акк. Li 2400 mAh, сумка, резьба 5/8&quot; - фото 12
  • Лазерный уровень MTX 35012, MXL RED, 30 м, красный луч, акк. Li 2400 mAh, сумка, резьба 5/8&quot; - фото 13
  • Лазерный уровень MTX 35012, MXL RED, 30 м, красный луч, акк. Li 2400 mAh, сумка, резьба 5/8&quot; - фото 14
  • Лазерный уровень MTX 35012, MXL RED, 30 м, красный луч, акк. Li 2400 mAh, сумка, резьба 5/8&quot; - фото 15
  • Лазерный уровень MTX 35012, MXL RED, 30 м, красный луч, акк. Li 2400 mAh, сумка, резьба 5/8&quot; - фото 16
  • Лазерный уровень MTX 35012, MXL RED, 30 м, красный луч, акк. Li 2400 mAh, сумка, резьба 5/8&quot; - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743684
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Лазерный уровень MTX 35012, MXL RED, 30 м, красный луч, акк. Li 2400 mAh, сумка, резьба 5/8"
1 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Тип устройства
лазерный
Комплектация
Лазерный уровень - 1 штБатарея аккумуляторная 2400 мАч - 1 штЗарядное устройство - 1 штОчки - 1 штСумка - 1 штИнструкция - 1 шт
Длина волны, нм
670
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х16
Вес, кг.
1.15

Описание товара Лазерный уровень MTX 35012, MXL RED, 30 м, красный луч, акк. Li 2400 mAh, сумка, резьба 5/8"

Лазерный уровень MTX 35012, MXL RED, 30 м, красный луч, акк. Li 2400 mAh, сумка, резьба 5/8"

Отзывы о товаре Лазерный уровень MTX 35012, MXL RED, 30 м, красный луч, акк. Li 2400 mAh, сумка, резьба 5/8"




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Характеристики
Бренд
MTX
Тип устройства
лазерный
Комплектация
Лазерный уровень - 1 штБатарея аккумуляторная 2400 мАч - 1 штЗарядное устройство - 1 штОчки - 1 штСумка - 1 штИнструкция - 1 шт
Длина волны, нм
670
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный уровень MTX 35012, MXL RED, 30 м, красный луч, акк. Li 2400 mAh, сумка, резьба 5/8"
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лазерный уровень MTX 35012, MXL RED, 30 м, красный луч, акк. Li 2400 mAh, сумка, резьба 5/8" - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1330 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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