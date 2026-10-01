Лазерный уровень MTX 35011, QBC GREEN Basic SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, резьба 1/4"
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Лазерный уровень MTX 35011, QBC GREEN Basic SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, резьба 1/4"
Лазерный уровень MTX QBC GREEN Basic SET 35011 с резьбой 1/4? работает от батареек AA и проецирует горизонтальную и вертикальную линии на расстояние до 20 м при помощи зеленых лучей длиной 520 нм. Предназначен для проведения разметки поверхностей и выравнивания предметов при проведении строительных и ремонтных работ. С его помощью можно выполнить внутреннюю отделку помещений, смонтировать подвесные потолки, установить розетки и выключатели, шкафы и стеллажи, повесить полки и картины и т.д. Погрешность составляет ±0,3 мм/м, что обеспечивает высокую точность разметки. Прибор можно использовать не только в помещении, но и на улице — зеленый луч хорошо виден даже под открытым небом.
Преимущества
- Самовыравнивание — прибор автоматически компенсирует неровности в пределах ±4°, при выходе за пределы данного диапазона лазерные лучи будут мигать.
- Функция блокировки маятника — можно проецировать наклонные линии, также эта опция предотвращает выход из строя маятникового механизма во время транспортировки.
- Удобное использование — доступна настройка яркости лучей (3 режима) для наиболее эффективного решения поставленных задач.
- Степень защиты IP54 — внутренние элементы изолированы от попадания пыли и брызг воды.
- Возможность установки на штатив — в нижней части корпуса предусмотрена резьба 1/4?.
- Компактность — прибор размером 70 x 70 x 75 мм удобен в использовании и хранении.
- Готовность к работе — в комплект поставки входят 2 батарейки AA, а также сумка для удобного хранения и транспортировки.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 480 руб.370 руб. в СплитУровень Patriot Platinum LCP-800L
-
В наличииЦена 1 480 руб.370 руб. в СплитМагнитный строительный уровень ЗУБР ЭКСПЕРТ-М 34572-060, 600 мм,...
-
В наличииЦена 1 510 руб.378 руб. в СплитУровень алюминиевый магнитный, 1800 мм, фрезерованный, 3 глазка ...
-
В наличииЦена 1 560 руб.390 руб. в СплитСтроительный уровень ЗУБР ЭКСПЕРТ 34570-100, 1000 мм, с зеркальн...
-
В наличииЦена 1 580 руб.395 руб. в СплитУровень алюминиевый магнитный, 2000 мм, фрезерованный, 3 глазка ...
-
В наличииЦена 1 590 руб.398 руб. в СплитУровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1500 мм ...
-
В наличииЦена 1 590 руб.398 руб. в СплитЛазерный уровень MTX 35018, XQB RED Basic SET, 10 м, красный луч...
-
В наличииЦена 1 630 руб.408 руб. в СплитУровень рельс Stayer Master I-Bar 3470-200_z01
-
В наличииЦена 1 630 руб.408 руб. в СплитМагнитный литой уровень Kraftool PROCAST-M 34718-040, 400 мм
-
В наличииЦена 1 640 руб.410 руб. в СплитУровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 2000 мм ...
-
В наличииЦена 1 670 руб.418 руб. в СплитМагнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-100, 1000 ...
-
В наличииЦена 1 680 руб.420 руб. в СплитУровень с усиленным профилем ЗУБР ПРО 34590-150, 1500 мм
Лазерный уровень MTX QBC GREEN Basic SET 35011 с резьбой 1/4? работает от батареек AA и проецирует горизонтальную и вертикальную линии на расстояние до 20 м при помощи зеленых лучей длиной 520 нм. Предназначен для проведения разметки поверхностей и выравнивания предметов при проведении строительных и ремонтных работ. С его помощью можно выполнить внутреннюю отделку помещений, смонтировать подвесные потолки, установить розетки и выключатели, шкафы и стеллажи, повесить полки и картины и т.д. Погрешность составляет ±0,3 мм/м, что обеспечивает высокую точность разметки. Прибор можно использовать не только в помещении, но и на улице — зеленый луч хорошо виден даже под открытым небом.
Преимущества
- Самовыравнивание — прибор автоматически компенсирует неровности в пределах ±4°, при выходе за пределы данного диапазона лазерные лучи будут мигать.
- Функция блокировки маятника — можно проецировать наклонные линии, также эта опция предотвращает выход из строя маятникового механизма во время транспортировки.
- Удобное использование — доступна настройка яркости лучей (3 режима) для наиболее эффективного решения поставленных задач.
- Степень защиты IP54 — внутренние элементы изолированы от попадания пыли и брызг воды.
- Возможность установки на штатив — в нижней части корпуса предусмотрена резьба 1/4?.
- Компактность — прибор размером 70 x 70 x 75 мм удобен в использовании и хранении.
- Готовность к работе — в комплект поставки входят 2 батарейки AA, а также сумка для удобного хранения и транспортировки.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Отзывы о товаре Лазерный уровень MTX 35011, QBC GREEN Basic SET, 20 м, зеленый луч, батарейки, резьба 1/4"