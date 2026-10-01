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Лазерный уровень MTX 350105, QBC RED Pro SET, 10 м, красный луч, батарейки, штатив купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лазерный уровень MTX 350105, QBC RED Pro SET, 10 м, красный луч, батарейки, штатив

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Лазерный уровень MTX 350105, QBC RED Pro SET, 10 м, красный луч, батарейки, штатив - фото 1
Лазерный уровень MTX 350105, QBC RED Pro SET, 10 м, красный луч, батарейки, штатив - фото 2
Лазерный уровень MTX 350105, QBC RED Pro SET, 10 м, красный луч, батарейки, штатив - фото 3
Лазерный уровень MTX 350105, QBC RED Pro SET, 10 м, красный луч, батарейки, штатив - фото 4
Лазерный уровень MTX 350105, QBC RED Pro SET, 10 м, красный луч, батарейки, штатив - фото 5
Лазерный уровень MTX 350105, QBC RED Pro SET, 10 м, красный луч, батарейки, штатив - фото 6
Лазерный уровень MTX 350105, QBC RED Pro SET, 10 м, красный луч, батарейки, штатив - фото 7
Лазерный уровень MTX 350105, QBC RED Pro SET, 10 м, красный луч, батарейки, штатив - фото 8
Лазерный уровень MTX 350105, QBC RED Pro SET, 10 м, красный луч, батарейки, штатив - фото 9
Лазерный уровень MTX 350105, QBC RED Pro SET, 10 м, красный луч, батарейки, штатив - фото 10
Лазерный уровень MTX 350105, QBC RED Pro SET, 10 м, красный луч, батарейки, штатив - фото 11
Лазерный уровень MTX 350105, QBC RED Pro SET, 10 м, красный луч, батарейки, штатив - фото 12
Лазерный уровень MTX 350105, QBC RED Pro SET, 10 м, красный луч, батарейки, штатив - фото 13
Лазерный уровень MTX 350105, QBC RED Pro SET, 10 м, красный луч, батарейки, штатив - фото 14
Лазерный уровень MTX 350105, QBC RED Pro SET, 10 м, красный луч, батарейки, штатив - фото 15
Лазерный уровень MTX 350105, QBC RED Pro SET, 10 м, красный луч, батарейки, штатив - фото 16
Лазерный уровень MTX 350105, QBC RED Pro SET, 10 м, красный луч, батарейки, штатив - фото 17
Лазерный уровень MTX 350105, QBC RED Pro SET, 10 м, красный луч, батарейки, штатив - фото 18
Лазерный уровень MTX 350105, QBC RED Pro SET, 10 м, красный луч, батарейки, штатив - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
  • Лазерный уровень MTX 350105, QBC RED Pro SET, 10 м, красный луч, батарейки, штатив - фото 1
  • Лазерный уровень MTX 350105, QBC RED Pro SET, 10 м, красный луч, батарейки, штатив - фото 2
  • Лазерный уровень MTX 350105, QBC RED Pro SET, 10 м, красный луч, батарейки, штатив - фото 3
  • Лазерный уровень MTX 350105, QBC RED Pro SET, 10 м, красный луч, батарейки, штатив - фото 4
  • Лазерный уровень MTX 350105, QBC RED Pro SET, 10 м, красный луч, батарейки, штатив - фото 5
  • Лазерный уровень MTX 350105, QBC RED Pro SET, 10 м, красный луч, батарейки, штатив - фото 6
  • Лазерный уровень MTX 350105, QBC RED Pro SET, 10 м, красный луч, батарейки, штатив - фото 7
  • Лазерный уровень MTX 350105, QBC RED Pro SET, 10 м, красный луч, батарейки, штатив - фото 8
  • Лазерный уровень MTX 350105, QBC RED Pro SET, 10 м, красный луч, батарейки, штатив - фото 9
  • Лазерный уровень MTX 350105, QBC RED Pro SET, 10 м, красный луч, батарейки, штатив - фото 10
  • Лазерный уровень MTX 350105, QBC RED Pro SET, 10 м, красный луч, батарейки, штатив - фото 11
  • Лазерный уровень MTX 350105, QBC RED Pro SET, 10 м, красный луч, батарейки, штатив - фото 12
  • Лазерный уровень MTX 350105, QBC RED Pro SET, 10 м, красный луч, батарейки, штатив - фото 13
  • Лазерный уровень MTX 350105, QBC RED Pro SET, 10 м, красный луч, батарейки, штатив - фото 14
  • Лазерный уровень MTX 350105, QBC RED Pro SET, 10 м, красный луч, батарейки, штатив - фото 15
  • Лазерный уровень MTX 350105, QBC RED Pro SET, 10 м, красный луч, батарейки, штатив - фото 16
  • Лазерный уровень MTX 350105, QBC RED Pro SET, 10 м, красный луч, батарейки, штатив - фото 17
  • Лазерный уровень MTX 350105, QBC RED Pro SET, 10 м, красный луч, батарейки, штатив - фото 18
  • Лазерный уровень MTX 350105, QBC RED Pro SET, 10 м, красный луч, батарейки, штатив - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 810 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743681
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Лазерный уровень MTX 350105, QBC RED Pro SET, 10 м, красный луч, батарейки, штатив
1 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Тип устройства
лазерный
Комплектация
Лазерный уровень - 1 штБатарейки ААА - 3 штИнструкция - 1 штШтатив - 1 шт
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Время работы на одном заряде, ч
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х10х10
Вес, кг.
1.26

Описание товара Лазерный уровень MTX 350105, QBC RED Pro SET, 10 м, красный луч, батарейки, штатив

Лазерный уровень MTX QBC RED Pro SET 350105 поставляется со штативом, работает от батареек AA и проецирует горизонтальную и вертикальную линии на расстояние до 10 м при помощи красных лучей длиной 635 нм. Предназначен для проведения разметки поверхностей и выравнивания предметов при проведении строительных и ремонтных работ. С его помощью можно выполнить внутреннюю отделку помещений, смонтировать подвесные потолки, установить розетки и выключатели, шкафы и стеллажи, повесить полки и картины и т.д. Погрешность составляет ±0,3 мм/м, что обеспечивает высокую точность разметки. Прибор можно использовать в помещении и на улице.

Преимущества

  • Самовыравнивание — прибор автоматически компенсирует неровности в пределах ±4°, при выходе за пределы данного диапазона лазерные лучи будут мигать.
  • Функция блокировки маятника — можно проецировать наклонные линии, также эта опция предотвращает выход из строя маятникового механизма во время транспортировки.
  • Удобное использование — доступна настройка яркости лучей (3 режима) для наиболее эффективного решения поставленных задач.
  • Степень защиты IP54 — внутренние элементы изолированы от попадания пыли и брызг воды.
  • Возможность установки на штатив — в нижней части корпуса предусмотрена резьба 1/4?.
  • Компактность — прибор размером 70 x 70 x 75 мм удобен в использовании и хранении.
  • Расширенная комплектация — прибор поставляется с 2 батарейками AA, штативом с чехлом, адаптером 5/8? на 1/4? и сумкой для хранения и транспортировки.

Отзывы о товаре Лазерный уровень MTX 350105, QBC RED Pro SET, 10 м, красный луч, батарейки, штатив




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Характеристики
Бренд
MTX
Тип устройства
лазерный
Комплектация
Лазерный уровень - 1 штБатарейки ААА - 3 штИнструкция - 1 штШтатив - 1 шт
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Время работы на одном заряде, ч
10
Страна производитель
Китай
Описание

Лазерный уровень MTX QBC RED Pro SET 350105 поставляется со штативом, работает от батареек AA и проецирует горизонтальную и вертикальную линии на расстояние до 10 м при помощи красных лучей длиной 635 нм. Предназначен для проведения разметки поверхностей и выравнивания предметов при проведении строительных и ремонтных работ. С его помощью можно выполнить внутреннюю отделку помещений, смонтировать подвесные потолки, установить розетки и выключатели, шкафы и стеллажи, повесить полки и картины и т.д. Погрешность составляет ±0,3 мм/м, что обеспечивает высокую точность разметки. Прибор можно использовать в помещении и на улице.

Преимущества

  • Самовыравнивание — прибор автоматически компенсирует неровности в пределах ±4°, при выходе за пределы данного диапазона лазерные лучи будут мигать.
  • Функция блокировки маятника — можно проецировать наклонные линии, также эта опция предотвращает выход из строя маятникового механизма во время транспортировки.
  • Удобное использование — доступна настройка яркости лучей (3 режима) для наиболее эффективного решения поставленных задач.
  • Степень защиты IP54 — внутренние элементы изолированы от попадания пыли и брызг воды.
  • Возможность установки на штатив — в нижней части корпуса предусмотрена резьба 1/4?.
  • Компактность — прибор размером 70 x 70 x 75 мм удобен в использовании и хранении.
  • Расширенная комплектация — прибор поставляется с 2 батарейками AA, штативом с чехлом, адаптером 5/8? на 1/4? и сумкой для хранения и транспортировки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лазерный уровень MTX 350105, QBC RED Pro SET, 10 м, красный луч, батарейки, штатив - по цене 1810 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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