Лазерный уровень MTX 35010, QBC RED Basic SET, 10 м, красный луч, батарейки, резьба 1/4"
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Лазерный уровень MTX 35010, QBC RED Basic SET, 10 м, красный луч, батарейки, резьба 1/4"
Лазерный уровень MTX QBC RED Basic SET 35010 с резьбой 1/4? работает от батареек AA и проецирует горизонтальную и вертикальную линии на расстояние до 10 м при помощи красных лучей длиной 635 нм. Предназначен для проведения разметки поверхностей и выравнивания предметов при проведении строительных и ремонтных работ. С его помощью можно выполнить внутреннюю отделку помещений, смонтировать подвесные потолки, установить розетки и выключатели, шкафы и стеллажи, повесить полки и картины и т.д. Погрешность составляет ±0,3 мм/м, что обеспечивает высокую точность разметки. Прибор можно использовать в помещении и на улице.
Преимущества
- Самовыравнивание — прибор автоматически компенсирует неровности в пределах ±4°, при выходе за пределы данного диапазона лазерные лучи будут мигать.
- Функция блокировки маятника — можно проецировать наклонные линии, также эта опция предотвращает выход из строя маятникового механизма во время транспортировки.
- Удобное использование — доступна настройка яркости лучей (3 режима) для наиболее эффективного решения поставленных задач.
- Степень защиты IP54 — внутренние элементы изолированы от попадания пыли и брызг воды.
- Возможность установки на штатив — в нижней части корпуса предусмотрена резьба 1/4?.
- Компактность — прибор размером 70 x 70 x 75 мм удобен в использовании и хранении.
- Готовность к работе — в комплект поставки входят 2 батарейки AA, а также сумка для удобного хранения и транспортировки.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 330 руб.333 руб. в СплитСтроительный уровень ЗУБР ЭКСПЕРТ 34570-080, 800 мм, с зеркальны...
-
В наличииЦена 1 330 руб.333 руб. в СплитЛазерный уровень MTX 35012, MXL RED, 30 м, красный луч, акк. Li ...
-
В наличииЦена 1 350 руб.338 руб. в СплитУровень лазерный Stayer Drill Assistant 34987
-
В наличииЦена 1 400 руб.350 руб. в СплитУсиленный магнитный уровень ЗУБР ПРО-М 34589-080_z01, 800 мм
-
В наличииЦена 1 420 руб.355 руб. в СплитУровень алюминиевый, магнит., фрезеров., 3 глазка (1 зеркал.), 2...
-
В наличииЦена 1 430 руб.358 руб. в СплитЛазерный уровень MTX 35013, MXL GREEN, 30 м, зеленый луч, акк. L...
-
В наличииЦена 1 450 руб.363 руб. в СплитУровень-угломер Зубр 34740
-
В наличииЦена 1 450 руб.363 руб. в СплитУровень алюминиевый, 1500 мм, профиль 1,6 мм, фрезерованный, уда...
-
В наличииЦена 1 450 руб.363 руб. в СплитМагнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-080, 800 м...
-
В наличииЦена 1 450 руб.363 руб. в СплитКомпактный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34787, 5 в ...
-
В наличииЦена 1 480 руб.370 руб. в СплитУровень Patriot Platinum LCP-800L
-
В наличииЦена 1 480 руб.370 руб. в СплитМагнитный строительный уровень ЗУБР ЭКСПЕРТ-М 34572-060, 600 мм,...
Лазерный уровень MTX QBC RED Basic SET 35010 с резьбой 1/4? работает от батареек AA и проецирует горизонтальную и вертикальную линии на расстояние до 10 м при помощи красных лучей длиной 635 нм. Предназначен для проведения разметки поверхностей и выравнивания предметов при проведении строительных и ремонтных работ. С его помощью можно выполнить внутреннюю отделку помещений, смонтировать подвесные потолки, установить розетки и выключатели, шкафы и стеллажи, повесить полки и картины и т.д. Погрешность составляет ±0,3 мм/м, что обеспечивает высокую точность разметки. Прибор можно использовать в помещении и на улице.
Преимущества
- Самовыравнивание — прибор автоматически компенсирует неровности в пределах ±4°, при выходе за пределы данного диапазона лазерные лучи будут мигать.
- Функция блокировки маятника — можно проецировать наклонные линии, также эта опция предотвращает выход из строя маятникового механизма во время транспортировки.
- Удобное использование — доступна настройка яркости лучей (3 режима) для наиболее эффективного решения поставленных задач.
- Степень защиты IP54 — внутренние элементы изолированы от попадания пыли и брызг воды.
- Возможность установки на штатив — в нижней части корпуса предусмотрена резьба 1/4?.
- Компактность — прибор размером 70 x 70 x 75 мм удобен в использовании и хранении.
- Готовность к работе — в комплект поставки входят 2 батарейки AA, а также сумка для удобного хранения и транспортировки.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Отзывы о товаре Лазерный уровень MTX 35010, QBC RED Basic SET, 10 м, красный луч, батарейки, резьба 1/4"