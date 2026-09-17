Насос гидравлический со шлангом Matrix 513255 для 10-тонной растяжки
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Характеристики
Привод
ручной гидравлический
Соединитель
3/4"
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 670 руб.
В наличии
Код товара: 743660
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 670 руб.
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Характеристики
Бренд
MATRIX
Привод
ручной гидравлический
Максимальное усилие, тс
10
Соединитель
3/4"
Комплектация
Гидравлический насос - 1 штРемонтный комплект прокладок - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х18х16
Вес, кг.
6.92
Описание товара Насос гидравлический со шлангом Matrix 513255 для 10-тонной растяжки
Насос гидравлический со шлангом Matrix 513255 для 10-тонной растяжки
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Бренд
MATRIX
Привод
ручной гидравлический
Максимальное усилие, тс
10
Соединитель
3/4"
Комплектация
Гидравлический насос - 1 штРемонтный комплект прокладок - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Страна производитель
Китай
Насос гидравлический со шлангом Matrix 513255 для 10-тонной растяжки
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Насос гидравлический со шлангом Matrix 513255 для 10-тонной растяжки - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4670 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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