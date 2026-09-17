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Щетка с подачей воды STELS 55227, телескоп. 2 части (щетка, ручка телескопическая) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Щетка с подачей воды STELS 55227, телескоп. 2 части (щетка, ручка телескопическая)

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Щетка с подачей воды STELS 55227, телескоп. 2 части (щетка, ручка телескопическая) - фото 1
Щетка с подачей воды STELS 55227, телескоп. 2 части (щетка, ручка телескопическая) - фото 2
Щетка с подачей воды STELS 55227, телескоп. 2 части (щетка, ручка телескопическая) - фото 3
Щетка с подачей воды STELS 55227, телескоп. 2 части (щетка, ручка телескопическая) - фото 4
Щетка с подачей воды STELS 55227, телескоп. 2 части (щетка, ручка телескопическая) - фото 5
Щетка с подачей воды STELS 55227, телескоп. 2 части (щетка, ручка телескопическая) - фото 6
Щетка с подачей воды STELS 55227, телескоп. 2 части (щетка, ручка телескопическая) - фото 7
Щетка с подачей воды STELS 55227, телескоп. 2 части (щетка, ручка телескопическая) - фото 8
Щетка с подачей воды STELS 55227, телескоп. 2 части (щетка, ручка телескопическая) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
оранжевый, черный
  • Щетка с подачей воды STELS 55227, телескоп. 2 части (щетка, ручка телескопическая) - фото 1
  • Щетка с подачей воды STELS 55227, телескоп. 2 части (щетка, ручка телескопическая) - фото 2
  • Щетка с подачей воды STELS 55227, телескоп. 2 части (щетка, ручка телескопическая) - фото 3
  • Щетка с подачей воды STELS 55227, телескоп. 2 части (щетка, ручка телескопическая) - фото 4
  • Щетка с подачей воды STELS 55227, телескоп. 2 части (щетка, ручка телескопическая) - фото 5
  • Щетка с подачей воды STELS 55227, телескоп. 2 части (щетка, ручка телескопическая) - фото 6
  • Щетка с подачей воды STELS 55227, телескоп. 2 части (щетка, ручка телескопическая) - фото 7
  • Щетка с подачей воды STELS 55227, телескоп. 2 части (щетка, ручка телескопическая) - фото 8
  • Щетка с подачей воды STELS 55227, телескоп. 2 части (щетка, ручка телескопическая) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 120 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743570
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Щетка с подачей воды STELS 55227, телескоп. 2 части (щетка, ручка телескопическая)
1 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Цвет
оранжевый, черный
Длина, мм
1655
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.05х0.27х0.11
Вес, г.
750

Описание товара Щетка с подачей воды STELS 55227, телескоп. 2 части (щетка, ручка телескопическая)

Щетка с подачей воды STELS 55227, телескоп. 2 части (щетка, ручка телескопическая)

Отзывы о товаре Щетка с подачей воды STELS 55227, телескоп. 2 части (щетка, ручка телескопическая)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
STELS
Цвет
оранжевый, черный
Длина, мм
1655
Страна производитель
Китай
Описание
Щетка с подачей воды STELS 55227, телескоп. 2 части (щетка, ручка телескопическая)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка с подачей воды STELS 55227, телескоп. 2 части (щетка, ручка телескопическая) - стоимость товара 1120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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