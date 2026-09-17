Набор стяжек и резинок для фиксации грузов STELS 54403
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 400 руб.
В наличии
Код товара: 743565
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 400 руб.
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Характеристики
Бренд
STELS
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х23х6
Вес, кг.
1.47
Описание товара Набор стяжек и резинок для фиксации грузов STELS 54403
Набор стяжек и резинок Stels 54403 используется для фиксации грузов и будет полезен в автопутешествии. В комплекте ремни с храповыми механизмами, а также резинки разной длины с крюками. Разрывная нагрузка ремней составляет 680 кг, а эластичных стяжек — 50 кг, поэтому они надежно фиксируют предметы различных габаритов, предотвращая их смещение во время перевозки.
Преимущества
- Износостойкость — ремни изготовлены из прочного полиэстера, а эластичные стяжки — из высококачественной резины.
- Надежность — храповые механизмы обеспечивают быстрое стягивание ременных лент и крепко удерживают их в натянутом положении.
- Полная сохранность груза — прочные крюки не разгибаются даже при высоких нагрузках.
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Бренд
STELS
Страна производитель
Китай
Набор стяжек и резинок Stels 54403 используется для фиксации грузов и будет полезен в автопутешествии. В комплекте ремни с храповыми механизмами, а также резинки разной длины с крюками. Разрывная нагрузка ремней составляет 680 кг, а эластичных стяжек — 50 кг, поэтому они надежно фиксируют предметы различных габаритов, предотвращая их смещение во время перевозки.
Преимущества
- Износостойкость — ремни изготовлены из прочного полиэстера, а эластичные стяжки — из высококачественной резины.
- Надежность — храповые механизмы обеспечивают быстрое стягивание ременных лент и крепко удерживают их в натянутом положении.
- Полная сохранность груза — прочные крюки не разгибаются даже при высоких нагрузках.
Набор стяжек и резинок для фиксации грузов STELS 54403 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1400 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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