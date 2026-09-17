Трос буксировочный STELS 54383, 10 тонн, 2 крюка, сумка на молнии, Россия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб.
В наличии
Код товара: 743556
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
510 руб.
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Характеристики
Бренд
STELS
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
23х9х6
Вес, г.
500
Описание товара Трос буксировочный STELS 54383, 10 тонн, 2 крюка, сумка на молнии, Россия
Трос буксировочный Stels 54383 с 2 крюками, поставляющийся в сумке на молнии, используется для буксировки на гибкой сцепке легковых автомобилей массой до 10 тонн. Выручит автолюбителя в сложной ситуации на дороге: если закончилось топливо, сломался двигатель, застряли колеса и т. д.
Преимущества
- Высокий ресурс — трос из морозостойкого авиационного капрона не разрушается от резких перепадов температур, влажности и не растягивается в процессе эксплуатации.
- Длина 5 м — автомобиль находится на оптимальном расстоянии от буксировочной машины.
- Удобный зацеп — трос оснащен двумя крюками, а его длина позволяет сделать дополнительную петлю.
- Ярко-оранжевый цвет — изделие хорошо видно на дороге, что обеспечивает дополнительную безопасность буксировки.
- Качественное исполнение — приспособление изготовлено согласно требованиям ПДД и основным положениям допуска ТС к эксплуатации.
- Удобная транспортировка и хранение — трос ленточного типа легко сматывается в рулон и убирается в сумку на молнии.
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Бренд
STELS
Страна производитель
Россия
Трос буксировочный Stels 54383 с 2 крюками, поставляющийся в сумке на молнии, используется для буксировки на гибкой сцепке легковых автомобилей массой до 10 тонн. Выручит автолюбителя в сложной ситуации на дороге: если закончилось топливо, сломался двигатель, застряли колеса и т. д.
Преимущества
- Высокий ресурс — трос из морозостойкого авиационного капрона не разрушается от резких перепадов температур, влажности и не растягивается в процессе эксплуатации.
- Длина 5 м — автомобиль находится на оптимальном расстоянии от буксировочной машины.
- Удобный зацеп — трос оснащен двумя крюками, а его длина позволяет сделать дополнительную петлю.
- Ярко-оранжевый цвет — изделие хорошо видно на дороге, что обеспечивает дополнительную безопасность буксировки.
- Качественное исполнение — приспособление изготовлено согласно требованиям ПДД и основным положениям допуска ТС к эксплуатации.
- Удобная транспортировка и хранение — трос ленточного типа легко сматывается в рулон и убирается в сумку на молнии.
Трос буксировочный STELS 54383, 10 тонн, 2 крюка, сумка на молнии, Россия - по цене 510 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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