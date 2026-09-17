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Трос буксировочный STELS 54373, 3,5 тонны, 2 крюка, пакет, Россия купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Трос буксировочный STELS 54373, 3,5 тонны, 2 крюка, пакет, Россия

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Трос буксировочный STELS 54373, 3,5 тонны, 2 крюка, пакет, Россия - фото 1
Трос буксировочный STELS 54373, 3,5 тонны, 2 крюка, пакет, Россия - фото 2
Трос буксировочный STELS 54373, 3,5 тонны, 2 крюка, пакет, Россия - фото 3
Трос буксировочный STELS 54373, 3,5 тонны, 2 крюка, пакет, Россия - фото 4
Трос буксировочный STELS 54373, 3,5 тонны, 2 крюка, пакет, Россия - фото 5
Трос буксировочный STELS 54373, 3,5 тонны, 2 крюка, пакет, Россия - фото 6
Трос буксировочный STELS 54373, 3,5 тонны, 2 крюка, пакет, Россия - фото 7
Трос буксировочный STELS 54373, 3,5 тонны, 2 крюка, пакет, Россия - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Трос буксировочный STELS 54373, 3,5 тонны, 2 крюка, пакет, Россия - фото 1
  • Трос буксировочный STELS 54373, 3,5 тонны, 2 крюка, пакет, Россия - фото 2
  • Трос буксировочный STELS 54373, 3,5 тонны, 2 крюка, пакет, Россия - фото 3
  • Трос буксировочный STELS 54373, 3,5 тонны, 2 крюка, пакет, Россия - фото 4
  • Трос буксировочный STELS 54373, 3,5 тонны, 2 крюка, пакет, Россия - фото 5
  • Трос буксировочный STELS 54373, 3,5 тонны, 2 крюка, пакет, Россия - фото 6
  • Трос буксировочный STELS 54373, 3,5 тонны, 2 крюка, пакет, Россия - фото 7
  • Трос буксировочный STELS 54373, 3,5 тонны, 2 крюка, пакет, Россия - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743550
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Трос буксировочный STELS 54373, 3,5 тонны, 2 крюка, пакет, Россия
400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
15х6х5
Вес, г.
340

Описание товара Трос буксировочный STELS 54373, 3,5 тонны, 2 крюка, пакет, Россия

Трос буксировочный Stels 54373 с 2 крюками, в пакете, выдерживает нагрузки до 3,5 тонн. Будет полезен водителям при поломке легковых автомобилей, проблемах с двигателем, вытягивании транспортного средства из кювета, грязи и т.д.

Преимущества

  • Надежность — морозоустойчивый авиационный капрон не разрушается от резких перепадах температур и влажности, обладает высокой стойкостью к износу и не растягивается в процессе эксплуатации.
  • Удобная эксплуатация — два крюка позволяют легко зацепить трос, а также сделать дополнительную петлю.
  • Безопасная буксировка — 5-метровый трос удерживает авто на оптимальном расстоянии, а благодаря оранжевому цвету он хорошо заметен на дороге.
  • Компактность — ленточный плоский трос весом 398 г легко скручивается в рулон и помещается в багажнике.
  • Гарантированное качество — изделие соответствует требованиям ПДД и основным положениям допуска ТС к эксплуатации.
  • Удобная транспортировка и хранение — трос поставляется в индивидуальной упаковке.

Отзывы о товаре Трос буксировочный STELS 54373, 3,5 тонны, 2 крюка, пакет, Россия




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Характеристики
Бренд
STELS
Страна производитель
Россия
Описание

Трос буксировочный Stels 54373 с 2 крюками, в пакете, выдерживает нагрузки до 3,5 тонн. Будет полезен водителям при поломке легковых автомобилей, проблемах с двигателем, вытягивании транспортного средства из кювета, грязи и т.д.

Преимущества

  • Надежность — морозоустойчивый авиационный капрон не разрушается от резких перепадах температур и влажности, обладает высокой стойкостью к износу и не растягивается в процессе эксплуатации.
  • Удобная эксплуатация — два крюка позволяют легко зацепить трос, а также сделать дополнительную петлю.
  • Безопасная буксировка — 5-метровый трос удерживает авто на оптимальном расстоянии, а благодаря оранжевому цвету он хорошо заметен на дороге.
  • Компактность — ленточный плоский трос весом 398 г легко скручивается в рулон и помещается в багажнике.
  • Гарантированное качество — изделие соответствует требованиям ПДД и основным положениям допуска ТС к эксплуатации.
  • Удобная транспортировка и хранение — трос поставляется в индивидуальной упаковке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Трос буксировочный STELS 54373, 3,5 тонны, 2 крюка, пакет, Россия - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 400 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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