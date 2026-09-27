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Шприц плунжерный STELS 53205, объем шприца - 445 мл, дозировка - 15 мл купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шприц плунжерный STELS 53205, объем шприца - 445 мл, дозировка - 15 мл

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743540
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шприц плунжерный STELS 53205, объем шприца - 445 мл, дозировка - 15 мл
900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Размеры в упаковке, см
40х13х7
Вес, кг.
1.5

Описание товара Шприц плунжерный STELS 53205, объем шприца - 445 мл, дозировка - 15 мл

Шприц плунжерный STELS 53205, объем шприца - 445 мл, дозировка - 15 мл

Отзывы о товаре Шприц плунжерный STELS 53205, объем шприца - 445 мл, дозировка - 15 мл




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Характеристики
Бренд
STELS
Описание
Шприц плунжерный STELS 53205, объем шприца - 445 мл, дозировка - 15 мл
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шприц плунжерный STELS 53205, объем шприца - 445 мл, дозировка - 15 мл – стоимость товара 900 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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