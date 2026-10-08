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Гидравлический насос для пресса STELS 52374, 52314 (усилие 20 т) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гидравлический насос для пресса STELS 52374, 52314 (усилие 20 т)

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Гидравлический насос для пресса STELS 52374, 52314 (усилие 20 т) - фото 1
Гидравлический насос для пресса STELS 52374, 52314 (усилие 20 т) - фото 2
Гидравлический насос для пресса STELS 52374, 52314 (усилие 20 т) - фото 3
Гидравлический насос для пресса STELS 52374, 52314 (усилие 20 т) - фото 4
Гидравлический насос для пресса STELS 52374, 52314 (усилие 20 т) - фото 5
Гидравлический насос для пресса STELS 52374, 52314 (усилие 20 т) - фото 6
Гидравлический насос для пресса STELS 52374, 52314 (усилие 20 т) - фото 7
Гидравлический насос для пресса STELS 52374, 52314 (усилие 20 т) - фото 8
Гидравлический насос для пресса STELS 52374, 52314 (усилие 20 т) - фото 9
Гидравлический насос для пресса STELS 52374, 52314 (усилие 20 т) - фото 10
Гидравлический насос для пресса STELS 52374, 52314 (усилие 20 т) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
сталь
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
20
  • Гидравлический насос для пресса STELS 52374, 52314 (усилие 20 т) - фото 1
  • Гидравлический насос для пресса STELS 52374, 52314 (усилие 20 т) - фото 2
  • Гидравлический насос для пресса STELS 52374, 52314 (усилие 20 т) - фото 3
  • Гидравлический насос для пресса STELS 52374, 52314 (усилие 20 т) - фото 4
  • Гидравлический насос для пресса STELS 52374, 52314 (усилие 20 т) - фото 5
  • Гидравлический насос для пресса STELS 52374, 52314 (усилие 20 т) - фото 6
  • Гидравлический насос для пресса STELS 52374, 52314 (усилие 20 т) - фото 7
  • Гидравлический насос для пресса STELS 52374, 52314 (усилие 20 т) - фото 8
  • Гидравлический насос для пресса STELS 52374, 52314 (усилие 20 т) - фото 9
  • Гидравлический насос для пресса STELS 52374, 52314 (усилие 20 т) - фото 10
  • Гидравлический насос для пресса STELS 52374, 52314 (усилие 20 т) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 530 руб. 
Начислим 89 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743527
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Гидравлический насос для пресса STELS 52374, 52314 (усилие 20 т)
5 530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Давление при максимальной нагрузке, МПа
74
Материал корпуса
сталь
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
20
Запрессовка подшипников
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х19х14
Вес, кг.
6.86

Описание товара Гидравлический насос для пресса STELS 52374, 52314 (усилие 20 т)

Гидравлический насос для пресса STELS 52374, 52314 (усилие 20 т)

Отзывы о товаре Гидравлический насос для пресса STELS 52374, 52314 (усилие 20 т)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
STELS
Давление при максимальной нагрузке, МПа
74
Материал корпуса
сталь
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
20
Запрессовка подшипников
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Гидравлический насос для пресса STELS 52374, 52314 (усилие 20 т)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гидравлический насос для пресса STELS 52374, 52314 (усилие 20 т) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5530 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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