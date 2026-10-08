Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52361, 52301, 52312 (усилие 12 т)
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал корпуса
сталь
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
12
Ход штока
180
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 510 руб.
В наличии
Код товара: 743521
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 510 руб.
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Характеристики
Бренд
STELS
Материал корпуса
сталь
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
12
Ход штока
180
Запрессовка подшипников
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х12х8
Вес, кг.
4.9
Описание товара Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52361, 52301, 52312 (усилие 12 т)
Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52361, 52301, 52312 (усилие 12 т)
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Бренд
STELS
Материал корпуса
сталь
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
12
Ход штока
180
Запрессовка подшипников
Да
Страна производитель
Китай
Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52361, 52301, 52312 (усилие 12 т)
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52361, 52301, 52312 (усилие 12 т) - по цене 4510 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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