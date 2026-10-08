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Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52361, 52301, 52312 (усилие 12 т) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52361, 52301, 52312 (усилие 12 т)

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Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52361, 52301, 52312 (усилие 12 т) - фото 1
Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52361, 52301, 52312 (усилие 12 т) - фото 2
Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52361, 52301, 52312 (усилие 12 т) - фото 3
Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52361, 52301, 52312 (усилие 12 т) - фото 4
Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52361, 52301, 52312 (усилие 12 т) - фото 5
Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52361, 52301, 52312 (усилие 12 т) - фото 6
Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52361, 52301, 52312 (усилие 12 т) - фото 7
Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52361, 52301, 52312 (усилие 12 т) - фото 8
Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52361, 52301, 52312 (усилие 12 т) - фото 9
Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52361, 52301, 52312 (усилие 12 т) - фото 10
Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52361, 52301, 52312 (усилие 12 т) - фото 11
Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52361, 52301, 52312 (усилие 12 т) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
сталь
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
12
Ход штока
180
  • Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52361, 52301, 52312 (усилие 12 т) - фото 1
  • Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52361, 52301, 52312 (усилие 12 т) - фото 2
  • Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52361, 52301, 52312 (усилие 12 т) - фото 3
  • Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52361, 52301, 52312 (усилие 12 т) - фото 4
  • Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52361, 52301, 52312 (усилие 12 т) - фото 5
  • Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52361, 52301, 52312 (усилие 12 т) - фото 6
  • Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52361, 52301, 52312 (усилие 12 т) - фото 7
  • Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52361, 52301, 52312 (усилие 12 т) - фото 8
  • Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52361, 52301, 52312 (усилие 12 т) - фото 9
  • Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52361, 52301, 52312 (усилие 12 т) - фото 10
  • Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52361, 52301, 52312 (усилие 12 т) - фото 11
  • Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52361, 52301, 52312 (усилие 12 т) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 510 руб. 
Начислим 73 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743521
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52361, 52301, 52312 (усилие 12 т)
4 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Материал корпуса
сталь
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
12
Ход штока
180
Запрессовка подшипников
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х12х8
Вес, кг.
4.9

Описание товара Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52361, 52301, 52312 (усилие 12 т)

Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52361, 52301, 52312 (усилие 12 т)

Отзывы о товаре Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52361, 52301, 52312 (усилие 12 т)




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Характеристики
Бренд
STELS
Материал корпуса
сталь
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
12
Ход штока
180
Запрессовка подшипников
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52361, 52301, 52312 (усилие 12 т)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гидравлический цилиндр для пресса для арт. STELS 52361, 52301, 52312 (усилие 12 т) - по цене 4510 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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