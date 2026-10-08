Гидравлический цилиндр для пресса STELS 52360, 52305 (усилие 10 т)
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Характеристики
Материал корпуса
сталь
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
10
Ход штока
180
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 510 руб.
В наличии
Код товара: 743520
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 510 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
STELS
Материал корпуса
сталь
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
10
Ход штока
180
Запрессовка подшипников
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х12х8
Вес, кг.
4.9
Описание товара Гидравлический цилиндр для пресса STELS 52360, 52305 (усилие 10 т)
Гидравлический цилиндр для пресса STELS 52360, 52305 (усилие 10 т)
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Бренд
STELS
Материал корпуса
сталь
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
10
Ход штока
180
Запрессовка подшипников
Да
Страна производитель
Китай
Гидравлический цилиндр для пресса STELS 52360, 52305 (усилие 10 т)
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Гидравлический цилиндр для пресса STELS 52360, 52305 (усилие 10 т) - стоимость товара 4510 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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