Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52316, 30 т
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Характеристики
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
30
Ход штока
880
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 910 руб.
В наличии
Код товара: 743518
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41 910 руб.
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Характеристики
Бренд
STELS
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
30
Ход штока
880
Подъем станины min, мм
388
Подъем станины max, мм
1268
Запрессовка подшипников
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.7х0.51х0.19
Вес, кг.
174
Описание товара Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52316, 30 т
Гидравлический пресс Stels 52316 с манометром и педалью позволяет прикладывать усилие до 30 тонн. Предназначен для запрессовки и выпрессовки деталей, работы со штифтами, втулками и т.д. Используется для выполнения сборочных и разборочных работ в гараже, автосервисах и предприятиях промышленного типа.
Преимущества
- Точный контроль прилагаемого усилия — при помощи манометра можно отслеживать давление, чтобы избежать перегрузки.
- Работа с деталями разного размера — высота положения стола регулируется, предусмотрена возможность установки в одном из 9 положений.
- Точное позиционирование штока — цилиндр можно перемещать в горизонтальном направлении.
- Удобная эксплуатация — гидравлический насос с ручным приводом обеспечивает плавный ход штока, использование педали облегчает работу и повышает производительность.
- Разборная конструкция — пресс удобен в хранении и транспортировке.
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Бренд
STELS
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
30
Ход штока
880
Подъем станины min, мм
388
Подъем станины max, мм
1268
Запрессовка подшипников
Да
Страна производитель
Китай
Гидравлический пресс Stels 52316 с манометром и педалью позволяет прикладывать усилие до 30 тонн. Предназначен для запрессовки и выпрессовки деталей, работы со штифтами, втулками и т.д. Используется для выполнения сборочных и разборочных работ в гараже, автосервисах и предприятиях промышленного типа.
Преимущества
- Точный контроль прилагаемого усилия — при помощи манометра можно отслеживать давление, чтобы избежать перегрузки.
- Работа с деталями разного размера — высота положения стола регулируется, предусмотрена возможность установки в одном из 9 положений.
- Точное позиционирование штока — цилиндр можно перемещать в горизонтальном направлении.
- Удобная эксплуатация — гидравлический насос с ручным приводом обеспечивает плавный ход штока, использование педали облегчает работу и повышает производительность.
- Разборная конструкция — пресс удобен в хранении и транспортировке.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Пресс гидравлический с манометром и педалью STELS 52316, 30 т - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 41910 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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