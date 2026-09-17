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Лебедка рычажная Matrix 52260, тяга - 2 т, подъем - 0,8 т, двойное храповое колесо купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лебедка рычажная Matrix 52260, тяга - 2 т, подъем - 0,8 т, двойное храповое колесо

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Лебедка рычажная Matrix 52260, тяга - 2 т, подъем - 0,8 т, двойное храповое колесо - фото 1
Лебедка рычажная Matrix 52260, тяга - 2 т, подъем - 0,8 т, двойное храповое колесо - фото 2
Лебедка рычажная Matrix 52260, тяга - 2 т, подъем - 0,8 т, двойное храповое колесо - фото 3
Лебедка рычажная Matrix 52260, тяга - 2 т, подъем - 0,8 т, двойное храповое колесо - фото 4
Лебедка рычажная Matrix 52260, тяга - 2 т, подъем - 0,8 т, двойное храповое колесо - фото 5
Лебедка рычажная Matrix 52260, тяга - 2 т, подъем - 0,8 т, двойное храповое колесо - фото 6
Лебедка рычажная Matrix 52260, тяга - 2 т, подъем - 0,8 т, двойное храповое колесо - фото 7
Лебедка рычажная Matrix 52260, тяга - 2 т, подъем - 0,8 т, двойное храповое колесо - фото 8
Лебедка рычажная Matrix 52260, тяга - 2 т, подъем - 0,8 т, двойное храповое колесо - фото 9
Лебедка рычажная Matrix 52260, тяга - 2 т, подъем - 0,8 т, двойное храповое колесо - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диаметр троса / ширина ленты, мм
5
Длина троса, м
2.06
  • Лебедка рычажная Matrix 52260, тяга - 2 т, подъем - 0,8 т, двойное храповое колесо - фото 1
  • Лебедка рычажная Matrix 52260, тяга - 2 т, подъем - 0,8 т, двойное храповое колесо - фото 2
  • Лебедка рычажная Matrix 52260, тяга - 2 т, подъем - 0,8 т, двойное храповое колесо - фото 3
  • Лебедка рычажная Matrix 52260, тяга - 2 т, подъем - 0,8 т, двойное храповое колесо - фото 4
  • Лебедка рычажная Matrix 52260, тяга - 2 т, подъем - 0,8 т, двойное храповое колесо - фото 5
  • Лебедка рычажная Matrix 52260, тяга - 2 т, подъем - 0,8 т, двойное храповое колесо - фото 6
  • Лебедка рычажная Matrix 52260, тяга - 2 т, подъем - 0,8 т, двойное храповое колесо - фото 7
  • Лебедка рычажная Matrix 52260, тяга - 2 т, подъем - 0,8 т, двойное храповое колесо - фото 8
  • Лебедка рычажная Matrix 52260, тяга - 2 т, подъем - 0,8 т, двойное храповое колесо - фото 9
  • Лебедка рычажная Matrix 52260, тяга - 2 т, подъем - 0,8 т, двойное храповое колесо - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743508
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Лебедка рычажная Matrix 52260, тяга - 2 т, подъем - 0,8 т, двойное храповое колесо
1 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Диаметр троса / ширина ленты, мм
5
Длина троса, м
2.06
Усилие, кг
2000
Комплектация
Лебедка - 1 штСтальной трос - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х10х9
Вес, кг.
3.24

Описание товара Лебедка рычажная Matrix 52260, тяга - 2 т, подъем - 0,8 т, двойное храповое колесо

Рычажная лебедка Matrix 52260, развивающая усилие тяги 2 т и подъема — 0,8 т, с двойным храповым колесом, — незаменимое устройство для автомобилистов. С ее помощью можно эвакуировать автомобиль в условиях бездорожья и поднимать грузы в горизонтальном и вертикальном направлении при проведении строительных, монтажных и погрузочно-разгрузочных работ. Лебедка с рычажным механизмом проста в использовании и не требует больших усилий от пользователя.

Преимущества

  • Высокое качество сборки — лебедка с надежными болтовыми соединениями прослужит долго.
  • Безопасная работа — прочный стальной трос диаметром 4,8 мм не рвется под нагрузкой (при соблюдении условий эксплуатации), а стопорный механизм не допускает падения груза.
  • Надежная конструкция — храповый механизм с двумя колесами обеспечивает стабильную работу.
  • Уверенная фиксация груза — на всех крюках имеются специальные защитные скобы.
  • Эргономичность — рукоятки удобной формы обеспечивают комфорт во время работы.

Отзывы о товаре Лебедка рычажная Matrix 52260, тяга - 2 т, подъем - 0,8 т, двойное храповое колесо




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Диаметр троса / ширина ленты, мм
5
Длина троса, м
2.06
Усилие, кг
2000
Комплектация
Лебедка - 1 штСтальной трос - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Рычажная лебедка Matrix 52260, развивающая усилие тяги 2 т и подъема — 0,8 т, с двойным храповым колесом, — незаменимое устройство для автомобилистов. С ее помощью можно эвакуировать автомобиль в условиях бездорожья и поднимать грузы в горизонтальном и вертикальном направлении при проведении строительных, монтажных и погрузочно-разгрузочных работ. Лебедка с рычажным механизмом проста в использовании и не требует больших усилий от пользователя.

Преимущества

  • Высокое качество сборки — лебедка с надежными болтовыми соединениями прослужит долго.
  • Безопасная работа — прочный стальной трос диаметром 4,8 мм не рвется под нагрузкой (при соблюдении условий эксплуатации), а стопорный механизм не допускает падения груза.
  • Надежная конструкция — храповый механизм с двумя колесами обеспечивает стабильную работу.
  • Уверенная фиксация груза — на всех крюках имеются специальные защитные скобы.
  • Эргономичность — рукоятки удобной формы обеспечивают комфорт во время работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лебедка рычажная Matrix 52260, тяга - 2 т, подъем - 0,8 т, двойное храповое колесо - по цене 1690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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