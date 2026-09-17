Лебедка рычажная Matrix 52225, тяга - 4 т, подъем - 1,6 т, двойное храповое колесо
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Характеристики
Описание товара Лебедка рычажная Matrix 52225, тяга - 4 т, подъем - 1,6 т, двойное храповое колесо
Рычажная лебедка Matrix 52225, тяга - 4 т, подъем - 1,6 т, с двойным храповым колесом, — это незаменимое устройство для автомобилистов. С его помощью можно эвакуировать автомобиль в условиях бездорожья и поднимать грузы в горизонтальном и вертикальном направлении при проведении строительных, монтажных и погрузочно-разгрузочных работ. Благодаря рычажному механизму лебедка проста в использовании и не требует больших усилий от оператора.
Преимущества
- Высококачественное исполнение и надежные болтовые соединения гарантируют долговечность лебедки.
- Стальной трос диаметром 6 мм характеризуется высокой износостойкостью, поэтому не порвется во время работы (при соблюдении условий эксплуатации).
- Храповый механизм с двумя колесами повышает надежность конструкции.
- Стопорный механизм не допускает падения груза, обеспечивая безопасность работы.
- Каждый из трех крюков в комплекте оснащен защитной скобой, посредством чего достигается надежная фиксация груза.
- Рукоятки имеют эргономичную форму, что повышает удобство работы.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
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Рычажная лебедка Matrix 52225, тяга - 4 т, подъем - 1,6 т, с двойным храповым колесом, — это незаменимое устройство для автомобилистов. С его помощью можно эвакуировать автомобиль в условиях бездорожья и поднимать грузы в горизонтальном и вертикальном направлении при проведении строительных, монтажных и погрузочно-разгрузочных работ. Благодаря рычажному механизму лебедка проста в использовании и не требует больших усилий от оператора.
Преимущества
- Высококачественное исполнение и надежные болтовые соединения гарантируют долговечность лебедки.
- Стальной трос диаметром 6 мм характеризуется высокой износостойкостью, поэтому не порвется во время работы (при соблюдении условий эксплуатации).
- Храповый механизм с двумя колесами повышает надежность конструкции.
- Стопорный механизм не допускает падения груза, обеспечивая безопасность работы.
- Каждый из трех крюков в комплекте оснащен защитной скобой, посредством чего достигается надежная фиксация груза.
- Рукоятки имеют эргономичную форму, что повышает удобство работы.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
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