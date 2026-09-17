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Лебедка рычажная Matrix 52220, тяга - 2 т, подъем - 0,8 т, одинарное храповое колесо купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лебедка рычажная Matrix 52220, тяга - 2 т, подъем - 0,8 т, одинарное храповое колесо

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Лебедка рычажная Matrix 52220, тяга - 2 т, подъем - 0,8 т, одинарное храповое колесо - фото 1
Лебедка рычажная Matrix 52220, тяга - 2 т, подъем - 0,8 т, одинарное храповое колесо - фото 2
Лебедка рычажная Matrix 52220, тяга - 2 т, подъем - 0,8 т, одинарное храповое колесо - фото 3
Лебедка рычажная Matrix 52220, тяга - 2 т, подъем - 0,8 т, одинарное храповое колесо - фото 4
Лебедка рычажная Matrix 52220, тяга - 2 т, подъем - 0,8 т, одинарное храповое колесо - фото 5
Лебедка рычажная Matrix 52220, тяга - 2 т, подъем - 0,8 т, одинарное храповое колесо - фото 6
Лебедка рычажная Matrix 52220, тяга - 2 т, подъем - 0,8 т, одинарное храповое колесо - фото 7
Лебедка рычажная Matrix 52220, тяга - 2 т, подъем - 0,8 т, одинарное храповое колесо - фото 8
Лебедка рычажная Matrix 52220, тяга - 2 т, подъем - 0,8 т, одинарное храповое колесо - фото 9
Лебедка рычажная Matrix 52220, тяга - 2 т, подъем - 0,8 т, одинарное храповое колесо - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диаметр троса / ширина ленты, мм
5
Длина троса, м
2.2
  • Лебедка рычажная Matrix 52220, тяга - 2 т, подъем - 0,8 т, одинарное храповое колесо - фото 1
  • Лебедка рычажная Matrix 52220, тяга - 2 т, подъем - 0,8 т, одинарное храповое колесо - фото 2
  • Лебедка рычажная Matrix 52220, тяга - 2 т, подъем - 0,8 т, одинарное храповое колесо - фото 3
  • Лебедка рычажная Matrix 52220, тяга - 2 т, подъем - 0,8 т, одинарное храповое колесо - фото 4
  • Лебедка рычажная Matrix 52220, тяга - 2 т, подъем - 0,8 т, одинарное храповое колесо - фото 5
  • Лебедка рычажная Matrix 52220, тяга - 2 т, подъем - 0,8 т, одинарное храповое колесо - фото 6
  • Лебедка рычажная Matrix 52220, тяга - 2 т, подъем - 0,8 т, одинарное храповое колесо - фото 7
  • Лебедка рычажная Matrix 52220, тяга - 2 т, подъем - 0,8 т, одинарное храповое колесо - фото 8
  • Лебедка рычажная Matrix 52220, тяга - 2 т, подъем - 0,8 т, одинарное храповое колесо - фото 9
  • Лебедка рычажная Matrix 52220, тяга - 2 т, подъем - 0,8 т, одинарное храповое колесо - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 620 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743506
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Лебедка рычажная Matrix 52220, тяга - 2 т, подъем - 0,8 т, одинарное храповое колесо
1 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Диаметр троса / ширина ленты, мм
5
Длина троса, м
2.2
Усилие, кг
2000
Комплектация
Лебедка - 1 штСтальной трос - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х10х9
Вес, кг.
2.96

Описание товара Лебедка рычажная Matrix 52220, тяга - 2 т, подъем - 0,8 т, одинарное храповое колесо

Рычажная лебедка Matrix 52220 с одинарным храповым колесом обеспечивает усилие тяги 2 т и подъема — 0,8 т. Используется для поднятия и передвижения грузов в вертикальной, горизонтальной и наклонной плоскости. Рычажный механизм не требует больших физических усилий от пользователя. Лебедка незаменима для автомобилистов в случае необходимости эвакуации авто. Также пригодится для погрузочных работ в быту.

Преимущества

  • Продуманная конструкция — стопорный механизм не допускает падения груза.
  • Безопасная работа — стальной трос диаметром 4,8 мм устойчив к разрыву (при соблюдении условий эксплуатации).
  • Надежная фиксация — карабины на крюках исключают случайный срыв груза.

Отзывы о товаре Лебедка рычажная Matrix 52220, тяга - 2 т, подъем - 0,8 т, одинарное храповое колесо




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Диаметр троса / ширина ленты, мм
5
Длина троса, м
2.2
Усилие, кг
2000
Комплектация
Лебедка - 1 штСтальной трос - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Рычажная лебедка Matrix 52220 с одинарным храповым колесом обеспечивает усилие тяги 2 т и подъема — 0,8 т. Используется для поднятия и передвижения грузов в вертикальной, горизонтальной и наклонной плоскости. Рычажный механизм не требует больших физических усилий от пользователя. Лебедка незаменима для автомобилистов в случае необходимости эвакуации авто. Также пригодится для погрузочных работ в быту.

Преимущества

  • Продуманная конструкция — стопорный механизм не допускает падения груза.
  • Безопасная работа — стальной трос диаметром 4,8 мм устойчив к разрыву (при соблюдении условий эксплуатации).
  • Надежная фиксация — карабины на крюках исключают случайный срыв груза.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лебедка рычажная Matrix 52220, тяга - 2 т, подъем - 0,8 т, одинарное храповое колесо - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1620 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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