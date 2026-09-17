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Лебедка рычажная Sparta 522155, тяга - 1,5 т, подъем - 0,6 т, одинарное храповое колесо купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лебедка рычажная Sparta 522155, тяга - 1,5 т, подъем - 0,6 т, одинарное храповое колесо

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Лебедка рычажная Sparta 522155, тяга - 1,5 т, подъем - 0,6 т, одинарное храповое колесо - фото 1
Лебедка рычажная Sparta 522155, тяга - 1,5 т, подъем - 0,6 т, одинарное храповое колесо - фото 2
Лебедка рычажная Sparta 522155, тяга - 1,5 т, подъем - 0,6 т, одинарное храповое колесо - фото 3
Лебедка рычажная Sparta 522155, тяга - 1,5 т, подъем - 0,6 т, одинарное храповое колесо - фото 4
Лебедка рычажная Sparta 522155, тяга - 1,5 т, подъем - 0,6 т, одинарное храповое колесо - фото 5
Лебедка рычажная Sparta 522155, тяга - 1,5 т, подъем - 0,6 т, одинарное храповое колесо - фото 6
Лебедка рычажная Sparta 522155, тяга - 1,5 т, подъем - 0,6 т, одинарное храповое колесо - фото 7
Лебедка рычажная Sparta 522155, тяга - 1,5 т, подъем - 0,6 т, одинарное храповое колесо - фото 8
Лебедка рычажная Sparta 522155, тяга - 1,5 т, подъем - 0,6 т, одинарное храповое колесо - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диаметр троса / ширина ленты, мм
5
Длина троса, м
1
  • Лебедка рычажная Sparta 522155, тяга - 1,5 т, подъем - 0,6 т, одинарное храповое колесо - фото 1
  • Лебедка рычажная Sparta 522155, тяга - 1,5 т, подъем - 0,6 т, одинарное храповое колесо - фото 2
  • Лебедка рычажная Sparta 522155, тяга - 1,5 т, подъем - 0,6 т, одинарное храповое колесо - фото 3
  • Лебедка рычажная Sparta 522155, тяга - 1,5 т, подъем - 0,6 т, одинарное храповое колесо - фото 4
  • Лебедка рычажная Sparta 522155, тяга - 1,5 т, подъем - 0,6 т, одинарное храповое колесо - фото 5
  • Лебедка рычажная Sparta 522155, тяга - 1,5 т, подъем - 0,6 т, одинарное храповое колесо - фото 6
  • Лебедка рычажная Sparta 522155, тяга - 1,5 т, подъем - 0,6 т, одинарное храповое колесо - фото 7
  • Лебедка рычажная Sparta 522155, тяга - 1,5 т, подъем - 0,6 т, одинарное храповое колесо - фото 8
  • Лебедка рычажная Sparta 522155, тяга - 1,5 т, подъем - 0,6 т, одинарное храповое колесо - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 220 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743505
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Лебедка рычажная Sparta 522155, тяга - 1,5 т, подъем - 0,6 т, одинарное храповое колесо
1 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Диаметр троса / ширина ленты, мм
5
Длина троса, м
1
Усилие, кг
1500
Комплектация
Лебедка - 1 штСтальной трос - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х11х8
Вес, кг.
2.15

Описание товара Лебедка рычажная Sparta 522155, тяга - 1,5 т, подъем - 0,6 т, одинарное храповое колесо

Рычажная лебедка Sparta 522155, тяга - 1,5 т, подъем - 0,6 т, с одинарным храповым колесом, используется для поднятия и передвижения грузов в вертикальной, горизонтальной и наклонной плоскости. Это незаменимое устройство для автомобилистов, используемое при необходимости эвакуации авто. Также она пригодится в быту в процессе погрузочных работ. Рычажный механизм не требует больших физических усилий от оператора.

Преимущества

  • Храповый тормоз обеспечивает безопасность груза, не допуская его падения.
  • Стальной трос диаметром 4,2 мм устойчив к разрыву (при соблюдении условий эксплуатации), что повышает безопасность работы.
  • Крюки оборудованы защитными скобами, которые обеспечивают крепкое сцепление с грузом, исключая риск его высвобождения.

Отзывы о товаре Лебедка рычажная Sparta 522155, тяга - 1,5 т, подъем - 0,6 т, одинарное храповое колесо




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sparta
Диаметр троса / ширина ленты, мм
5
Длина троса, м
1
Усилие, кг
1500
Комплектация
Лебедка - 1 штСтальной трос - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Рычажная лебедка Sparta 522155, тяга - 1,5 т, подъем - 0,6 т, с одинарным храповым колесом, используется для поднятия и передвижения грузов в вертикальной, горизонтальной и наклонной плоскости. Это незаменимое устройство для автомобилистов, используемое при необходимости эвакуации авто. Также она пригодится в быту в процессе погрузочных работ. Рычажный механизм не требует больших физических усилий от оператора.

Преимущества

  • Храповый тормоз обеспечивает безопасность груза, не допуская его падения.
  • Стальной трос диаметром 4,2 мм устойчив к разрыву (при соблюдении условий эксплуатации), что повышает безопасность работы.
  • Крюки оборудованы защитными скобами, которые обеспечивают крепкое сцепление с грузом, исключая риск его высвобождения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лебедка рычажная Sparta 522155, тяга - 1,5 т, подъем - 0,6 т, одинарное храповое колесо - этот товар вы можете купить по цене 1220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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