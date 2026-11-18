Тельфер электрический DENZEL 52011, TF-250, 0,25 т, 540 Вт, высота 12 м, 10 м/мин
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Характеристики
Документы соответствия
Официальный реестр Росаккредитации
Описание товара Тельфер электрический DENZEL 52011, TF-250, 0,25 т, 540 Вт, высота 12 м, 10 м/мин
Электрический тельфер Denzel TF-250 52011 мощностью 540 Вт способен поднимать автомобильные двигатели, строительные материалы и другие грузы массой до 0,125 т напрямую и до 0,25 т с помощью блока полиспаста. Высота подъема составляет 6 м при использовании полиспаста и 12 м без него, скорость — 5 и 10 м/мин соответственно. Устройство пригодится в гараже, автомастерской или на строительной площадке. Полиспаст входит в комплект поставки.
Преимущества
- Долговечный двигатель — медная обмотка устойчива к перегреву и высоким нагрузкам, а специальные ребра и решетка обеспечивают эффективное охлаждение.
- Безопасность груза — встроенная система защиты не допускает самопроизвольного разматывания троса.
- Функция автоматической остановки — тельфер отключается при превышении допустимого веса груза или высоты подъема.
- Возможность экстренного торможения — кнопка аварийной остановки позволяет моментально прекратить работу при необходимости.
- Надежная фиксация груза — на крюке имеется предохранительная скоба.
- Продуманная конструкция — благодаря специальному навесу крюк всегда находится в вертикальном положении.
- Прочный трос — он изготовлен из стали, а его толщина составляет 3 мм.
- Удобная эксплуатация — управление осуществляется с выносного пульта.
- Быстрый монтаж — в комплект входит набор крепежей для установки тельфера.
- Гарантия 3 года — надежность оборудования подтверждена производителем.
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Электрический тельфер Denzel TF-250 52011 мощностью 540 Вт способен поднимать автомобильные двигатели, строительные материалы и другие грузы массой до 0,125 т напрямую и до 0,25 т с помощью блока полиспаста. Высота подъема составляет 6 м при использовании полиспаста и 12 м без него, скорость — 5 и 10 м/мин соответственно. Устройство пригодится в гараже, автомастерской или на строительной площадке. Полиспаст входит в комплект поставки.
Преимущества
- Долговечный двигатель — медная обмотка устойчива к перегреву и высоким нагрузкам, а специальные ребра и решетка обеспечивают эффективное охлаждение.
- Безопасность груза — встроенная система защиты не допускает самопроизвольного разматывания троса.
- Функция автоматической остановки — тельфер отключается при превышении допустимого веса груза или высоты подъема.
- Возможность экстренного торможения — кнопка аварийной остановки позволяет моментально прекратить работу при необходимости.
- Надежная фиксация груза — на крюке имеется предохранительная скоба.
- Продуманная конструкция — благодаря специальному навесу крюк всегда находится в вертикальном положении.
- Прочный трос — он изготовлен из стали, а его толщина составляет 3 мм.
- Удобная эксплуатация — управление осуществляется с выносного пульта.
- Быстрый монтаж — в комплект входит набор крепежей для установки тельфера.
- Гарантия 3 года — надежность оборудования подтверждена производителем.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, Шумоизоляция, Электрические тельферы
Документы соответствия
Официальный реестр Росаккредитации
Отзывы о товаре Тельфер электрический DENZEL 52011, TF-250, 0,25 т, 540 Вт, высота 12 м, 10 м/мин