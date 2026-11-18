Каретка электрическая для тельфера DENZEL 52009, T-1000, 1 т, 540 Вт
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 330 руб.
В наличии
Код товара: 743497
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
11 330 руб.
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х27х22
Вес, кг.
18.8
Документы соответствия
Официальный реестр Росаккредитации
Описание товара Каретка электрическая для тельфера DENZEL 52009, T-1000, 1 т, 540 Вт
Каретка электрическая для тельфера DENZEL 52009, T-1000, 1 т, 540 Вт
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
DENZEL
Страна производитель
Китай
Каретка электрическая для тельфера DENZEL 52009, T-1000, 1 т, 540 Вт
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, Шумоизоляция, Электрические тельферы
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, Шумоизоляция, Электрические тельферы
Документы соответствия
Официальный реестр Росаккредитации
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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