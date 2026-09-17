Стойка трансмиссионная механическая Matrix 516505, 0,6 т, h подъема 1360-2030 мм, High Position
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Характеристики
Описание товара Стойка трансмиссионная механическая Matrix 516505, 0,6 т, h подъема 1360-2030 мм, High Position
Трансмиссионная механическая стойка Matrix High Position 516505 предназначена для подхвата и фиксации грузов массой до 0,6 т на высоте 1360-2030 мм с целью проведения ремонтных работ, установки или демонтажа элементов трансмиссии и т. д. Позволяет плавно поднимать и опускать грузы, оптимальна для использования в качестве дополнительной страховки совместно с подъемниками. Будет полезна в автосервисе и на станции техобслуживания автомобилей.
Преимущества
- Широкая опорная площадка — стойку можно использовать для грузов разной формы.
- Коррозионная стойкость — на корпус стойки нанесено защитное покрытие.
- Плавная регулировка — мастер может точно выставить высоту подхвата.
- Удобное хранение и транспортировка — стойка имеет небольшие размеры 240 х 260 х 1300 мм и малый вес 15 кг.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
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Трансмиссионная механическая стойка Matrix High Position 516505 предназначена для подхвата и фиксации грузов массой до 0,6 т на высоте 1360-2030 мм с целью проведения ремонтных работ, установки или демонтажа элементов трансмиссии и т. д. Позволяет плавно поднимать и опускать грузы, оптимальна для использования в качестве дополнительной страховки совместно с подъемниками. Будет полезна в автосервисе и на станции техобслуживания автомобилей.
Преимущества
- Широкая опорная площадка — стойку можно использовать для грузов разной формы.
- Коррозионная стойкость — на корпус стойки нанесено защитное покрытие.
- Плавная регулировка — мастер может точно выставить высоту подхвата.
- Удобное хранение и транспортировка — стойка имеет небольшие размеры 240 х 260 х 1300 мм и малый вес 15 кг.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
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