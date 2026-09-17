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Стойка трансмиссионная механическая Matrix 516505, 0,6 т, h подъема 1360-2030 мм, High Position купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стойка трансмиссионная механическая Matrix 516505, 0,6 т, h подъема 1360-2030 мм, High Position

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Стойка трансмиссионная механическая Matrix 516505, 0,6 т, h подъема 1360-2030 мм, High Position - фото 1
Стойка трансмиссионная механическая Matrix 516505, 0,6 т, h подъема 1360-2030 мм, High Position - фото 2
Стойка трансмиссионная механическая Matrix 516505, 0,6 т, h подъема 1360-2030 мм, High Position - фото 3
Стойка трансмиссионная механическая Matrix 516505, 0,6 т, h подъема 1360-2030 мм, High Position - фото 4
Стойка трансмиссионная механическая Matrix 516505, 0,6 т, h подъема 1360-2030 мм, High Position - фото 5
Стойка трансмиссионная механическая Matrix 516505, 0,6 т, h подъема 1360-2030 мм, High Position - фото 6
Стойка трансмиссионная механическая Matrix 516505, 0,6 т, h подъема 1360-2030 мм, High Position - фото 7
Стойка трансмиссионная механическая Matrix 516505, 0,6 т, h подъема 1360-2030 мм, High Position - фото 8
Стойка трансмиссионная механическая Matrix 516505, 0,6 т, h подъема 1360-2030 мм, High Position - фото 9
Стойка трансмиссионная механическая Matrix 516505, 0,6 т, h подъема 1360-2030 мм, High Position - фото 10
Стойка трансмиссионная механическая Matrix 516505, 0,6 т, h подъема 1360-2030 мм, High Position - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
металл
Грузоподъёмность, т
0
  • Стойка трансмиссионная механическая Matrix 516505, 0,6 т, h подъема 1360-2030 мм, High Position - фото 1
  • Стойка трансмиссионная механическая Matrix 516505, 0,6 т, h подъема 1360-2030 мм, High Position - фото 2
  • Стойка трансмиссионная механическая Matrix 516505, 0,6 т, h подъема 1360-2030 мм, High Position - фото 3
  • Стойка трансмиссионная механическая Matrix 516505, 0,6 т, h подъема 1360-2030 мм, High Position - фото 4
  • Стойка трансмиссионная механическая Matrix 516505, 0,6 т, h подъема 1360-2030 мм, High Position - фото 5
  • Стойка трансмиссионная механическая Matrix 516505, 0,6 т, h подъема 1360-2030 мм, High Position - фото 6
  • Стойка трансмиссионная механическая Matrix 516505, 0,6 т, h подъема 1360-2030 мм, High Position - фото 7
  • Стойка трансмиссионная механическая Matrix 516505, 0,6 т, h подъема 1360-2030 мм, High Position - фото 8
  • Стойка трансмиссионная механическая Matrix 516505, 0,6 т, h подъема 1360-2030 мм, High Position - фото 9
  • Стойка трансмиссионная механическая Matrix 516505, 0,6 т, h подъема 1360-2030 мм, High Position - фото 10
  • Стойка трансмиссионная механическая Matrix 516505, 0,6 т, h подъема 1360-2030 мм, High Position - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 270 руб. 
Начислим 133 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743485
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Стойка трансмиссионная механическая Matrix 516505, 0,6 т, h подъема 1360-2030 мм, High Position
8 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Комплектация
Стойка трансмиссионная - 1 шт
Материал корпуса
металл
Грузоподъёмность, т
0
Минимальная рабочая высота, мм
1360
Максимальная рабочая высота, мм
2030
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.41х0.37х0.07
Вес, кг.
16

Описание товара Стойка трансмиссионная механическая Matrix 516505, 0,6 т, h подъема 1360-2030 мм, High Position

Трансмиссионная механическая стойка Matrix High Position 516505 предназначена для подхвата и фиксации грузов массой до 0,6 т на высоте 1360-2030 мм с целью проведения ремонтных работ, установки или демонтажа элементов трансмиссии и т. д. Позволяет плавно поднимать и опускать грузы, оптимальна для использования в качестве дополнительной страховки совместно с подъемниками. Будет полезна в автосервисе и на станции техобслуживания автомобилей.

Преимущества

  • Широкая опорная площадка — стойку можно использовать для грузов разной формы.
  • Коррозионная стойкость — на корпус стойки нанесено защитное покрытие.
  • Плавная регулировка — мастер может точно выставить высоту подхвата.
  • Удобное хранение и транспортировка — стойка имеет небольшие размеры 240 х 260 х 1300 мм и малый вес 15 кг.

Отзывы о товаре Стойка трансмиссионная механическая Matrix 516505, 0,6 т, h подъема 1360-2030 мм, High Position




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
MATRIX
Комплектация
Стойка трансмиссионная - 1 шт
Материал корпуса
металл
Грузоподъёмность, т
0
Минимальная рабочая высота, мм
1360
Максимальная рабочая высота, мм
2030
Страна производитель
Китай
Описание

Трансмиссионная механическая стойка Matrix High Position 516505 предназначена для подхвата и фиксации грузов массой до 0,6 т на высоте 1360-2030 мм с целью проведения ремонтных работ, установки или демонтажа элементов трансмиссии и т. д. Позволяет плавно поднимать и опускать грузы, оптимальна для использования в качестве дополнительной страховки совместно с подъемниками. Будет полезна в автосервисе и на станции техобслуживания автомобилей.

Преимущества

  • Широкая опорная площадка — стойку можно использовать для грузов разной формы.
  • Коррозионная стойкость — на корпус стойки нанесено защитное покрытие.
  • Плавная регулировка — мастер может точно выставить высоту подхвата.
  • Удобное хранение и транспортировка — стойка имеет небольшие размеры 240 х 260 х 1300 мм и малый вес 15 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стойка трансмиссионная механическая Matrix 516505, 0,6 т, h подъема 1360-2030 мм, High Position - по цене 8270 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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