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Подставки под автомобиль регулируемые STELS 51633, 6 т, h подъема 385-600 мм, 2 шт. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Подставки под автомобиль регулируемые STELS 51633, 6 т, h подъема 385-600 мм, 2 шт.

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Подставки под автомобиль регулируемые STELS 51633, 6 т, h подъема 385-600 мм, 2 шт. - фото 1
Подставки под автомобиль регулируемые STELS 51633, 6 т, h подъема 385-600 мм, 2 шт. - фото 2
Подставки под автомобиль регулируемые STELS 51633, 6 т, h подъема 385-600 мм, 2 шт. - фото 3
Подставки под автомобиль регулируемые STELS 51633, 6 т, h подъема 385-600 мм, 2 шт. - фото 4
Подставки под автомобиль регулируемые STELS 51633, 6 т, h подъема 385-600 мм, 2 шт. - фото 5
Подставки под автомобиль регулируемые STELS 51633, 6 т, h подъема 385-600 мм, 2 шт. - фото 6
Подставки под автомобиль регулируемые STELS 51633, 6 т, h подъема 385-600 мм, 2 шт. - фото 7
Подставки под автомобиль регулируемые STELS 51633, 6 т, h подъема 385-600 мм, 2 шт. - фото 8
Подставки под автомобиль регулируемые STELS 51633, 6 т, h подъема 385-600 мм, 2 шт. - фото 9
Подставки под автомобиль регулируемые STELS 51633, 6 т, h подъема 385-600 мм, 2 шт. - фото 10
Подставки под автомобиль регулируемые STELS 51633, 6 т, h подъема 385-600 мм, 2 шт. - фото 11
Подставки под автомобиль регулируемые STELS 51633, 6 т, h подъема 385-600 мм, 2 шт. - фото 12
Подставки под автомобиль регулируемые STELS 51633, 6 т, h подъема 385-600 мм, 2 шт. - фото 13
Подставки под автомобиль регулируемые STELS 51633, 6 т, h подъема 385-600 мм, 2 шт. - фото 14
Подставки под автомобиль регулируемые STELS 51633, 6 т, h подъема 385-600 мм, 2 шт. - фото 15
Подставки под автомобиль регулируемые STELS 51633, 6 т, h подъема 385-600 мм, 2 шт. - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Подставки под автомобиль регулируемые STELS 51633, 6 т, h подъема 385-600 мм, 2 шт. - фото 1
  • Подставки под автомобиль регулируемые STELS 51633, 6 т, h подъема 385-600 мм, 2 шт. - фото 2
  • Подставки под автомобиль регулируемые STELS 51633, 6 т, h подъема 385-600 мм, 2 шт. - фото 3
  • Подставки под автомобиль регулируемые STELS 51633, 6 т, h подъема 385-600 мм, 2 шт. - фото 4
  • Подставки под автомобиль регулируемые STELS 51633, 6 т, h подъема 385-600 мм, 2 шт. - фото 5
  • Подставки под автомобиль регулируемые STELS 51633, 6 т, h подъема 385-600 мм, 2 шт. - фото 6
  • Подставки под автомобиль регулируемые STELS 51633, 6 т, h подъема 385-600 мм, 2 шт. - фото 7
  • Подставки под автомобиль регулируемые STELS 51633, 6 т, h подъема 385-600 мм, 2 шт. - фото 8
  • Подставки под автомобиль регулируемые STELS 51633, 6 т, h подъема 385-600 мм, 2 шт. - фото 9
  • Подставки под автомобиль регулируемые STELS 51633, 6 т, h подъема 385-600 мм, 2 шт. - фото 10
  • Подставки под автомобиль регулируемые STELS 51633, 6 т, h подъема 385-600 мм, 2 шт. - фото 11
  • Подставки под автомобиль регулируемые STELS 51633, 6 т, h подъема 385-600 мм, 2 шт. - фото 12
  • Подставки под автомобиль регулируемые STELS 51633, 6 т, h подъема 385-600 мм, 2 шт. - фото 13
  • Подставки под автомобиль регулируемые STELS 51633, 6 т, h подъема 385-600 мм, 2 шт. - фото 14
  • Подставки под автомобиль регулируемые STELS 51633, 6 т, h подъема 385-600 мм, 2 шт. - фото 15
  • Подставки под автомобиль регулируемые STELS 51633, 6 т, h подъема 385-600 мм, 2 шт. - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 69 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743484
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Подставки под автомобиль регулируемые STELS 51633, 6 т, h подъема 385-600 мм, 2 шт.
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х29х26
Вес, кг.
10.31

Описание товара Подставки под автомобиль регулируемые STELS 51633, 6 т, h подъема 385-600 мм, 2 шт.

Регулируемые подставки под автомобиль Stels 51633 грузоподъемностью 6 т, с высотой подъема 385-600 мм, 2 шт. в комплекте, используются в качестве дополнительной поддержки во время ремонта автотранспорта. Подставки удерживают автомобиль на необходимой высоте при помощи регулируемых штоков с зубчатым механизмом фиксации. Каждая стойка снабжена страховочным штифтом, что исключает риск случайного опускания штока. Подставки будут полезны для профессионального и самостоятельного авторемонта.

Преимущества

  • Надежность — сварной корпус каждой подставки изготовлен из стали, шток — из чугуна.
  • Безопасное использование — специальные площадки на опорах обеспечивают устойчивость подставок и целостность поверхности, на которую они установлены.
  • Продуманная конструкция — страховочные штифты подвешены на цепочки, поэтому они не потеряются.
  • Вес 10 кг — комплект подставок можно брать в поездки.

Отзывы о товаре Подставки под автомобиль регулируемые STELS 51633, 6 т, h подъема 385-600 мм, 2 шт.




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Характеристики
Бренд
STELS
Страна производитель
Китай
Описание

Регулируемые подставки под автомобиль Stels 51633 грузоподъемностью 6 т, с высотой подъема 385-600 мм, 2 шт. в комплекте, используются в качестве дополнительной поддержки во время ремонта автотранспорта. Подставки удерживают автомобиль на необходимой высоте при помощи регулируемых штоков с зубчатым механизмом фиксации. Каждая стойка снабжена страховочным штифтом, что исключает риск случайного опускания штока. Подставки будут полезны для профессионального и самостоятельного авторемонта.

Преимущества

  • Надежность — сварной корпус каждой подставки изготовлен из стали, шток — из чугуна.
  • Безопасное использование — специальные площадки на опорах обеспечивают устойчивость подставок и целостность поверхности, на которую они установлены.
  • Продуманная конструкция — страховочные штифты подвешены на цепочки, поэтому они не потеряются.
  • Вес 10 кг — комплект подставок можно брать в поездки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Подставки под автомобиль регулируемые STELS 51633, 6 т, h подъема 385-600 мм, 2 шт. - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4310 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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