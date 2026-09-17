Подставки под автомобиль регулируемые STELS 51627, 3 т, h подъема 295-425мм, 2 шт.
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Характеристики
Описание товара Подставки под автомобиль регулируемые STELS 51627, 3 т, h подъема 295-425мм, 2 шт.
Регулируемые подставки под автомобиль Stels 51627 грузоподъемностью 3 т, с высотой подъема 295-425 мм, 2 шт. в комплекте, используются в качестве дополнительной поддержки во время ремонта автотранспорта. Подставки удерживают автомобиль на необходимой высоте при помощи регулируемых штоков с зубчатым механизмом фиксации. Каждая стойка снабжена страховочным штифтом, что исключает риск случайного опускания штока. Подставки будут полезны для профессионального и самостоятельного авторемонта.
Преимущества
- Надежность — сварной корпус каждой подставки изготовлен из стали, шток — из чугуна.
- Безопасное использование — специальные площадки на опорах обеспечивают устойчивость подставок и целостность поверхности, на которую они установлены.
- Продуманная конструкция — страховочные штифты подвешены на цепочки, поэтому они не потеряются.
- Вес 5,425 кг — комплект подставок можно брать в поездки.
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Регулируемые подставки под автомобиль Stels 51627 грузоподъемностью 3 т, с высотой подъема 295-425 мм, 2 шт. в комплекте, используются в качестве дополнительной поддержки во время ремонта автотранспорта. Подставки удерживают автомобиль на необходимой высоте при помощи регулируемых штоков с зубчатым механизмом фиксации. Каждая стойка снабжена страховочным штифтом, что исключает риск случайного опускания штока. Подставки будут полезны для профессионального и самостоятельного авторемонта.
Преимущества
- Надежность — сварной корпус каждой подставки изготовлен из стали, шток — из чугуна.
- Безопасное использование — специальные площадки на опорах обеспечивают устойчивость подставок и целостность поверхности, на которую они установлены.
- Продуманная конструкция — страховочные штифты подвешены на цепочки, поэтому они не потеряются.
- Вес 5,425 кг — комплект подставок можно брать в поездки.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
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