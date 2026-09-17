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Стойка трансмиссионная гидравлическая STELS 51613, 1 т, 1195-2005 мм, проф. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стойка трансмиссионная гидравлическая STELS 51613, 1 т, 1195-2005 мм, проф.

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Стойка трансмиссионная гидравлическая STELS 51613, 1 т, 1195-2005 мм, проф. - фото 1
Стойка трансмиссионная гидравлическая STELS 51613, 1 т, 1195-2005 мм, проф. - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
металл
Грузоподъёмность, т
1
  • Стойка трансмиссионная гидравлическая STELS 51613, 1 т, 1195-2005 мм, проф. - фото 1
  • Стойка трансмиссионная гидравлическая STELS 51613, 1 т, 1195-2005 мм, проф. - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 040 руб. 
Начислим 353 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743478
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Стойка трансмиссионная гидравлическая STELS 51613, 1 т, 1195-2005 мм, проф.
22 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Комплектация
Седло - 1 штОснование - 2 штГидроцилиндр в сборе - 1 штКолесо - 4 штРуководство по эксплуатации - 1 шт
Материал корпуса
металл
Грузоподъёмность, т
1
Минимальная рабочая высота, мм
1195
Максимальная рабочая высота, мм
2005
Размеры в упаковке, м
1.2х0.35х0.22
Вес, кг.
61

Описание товара Стойка трансмиссионная гидравлическая STELS 51613, 1 т, 1195-2005 мм, проф.

Гидравлическая трансмиссионная стойка Stels 51613 предназначена для плавного подъема грузов массой до 1 т на высоту от 1195 до 2005 мм. Высота подъема опоры регулируется при помощи педали, что значительно упрощает работу. Стойка используется для снятия и установки узлов трансмиссии и других крупногабаритных элементов, будет полезна во время проведения авторемонтных работ. Подходит для профессионального применения.

Преимущества

  • Надежность — усиленная опорная площадка позволяет удерживать грузы различной формы без риска их смещения, отверстия в опорной площадке дают возможность дополнительно закрепить груз.
  • Коррозионная стойкость — защитное покрытие предотвращает разрушение.
  • Безопасность — предохранительный клапан защищает от перегрузки.
  • Мобильность — поворотные колеса позволяют легко перемещать стойку по рабочей зоне.
  • Комфортная работа — на корпусе предусмотрено 2 удобные рукоятки для перемещения стойки.

Отзывы о товаре Стойка трансмиссионная гидравлическая STELS 51613, 1 т, 1195-2005 мм, проф.




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Характеристики
Бренд
STELS
Комплектация
Седло - 1 штОснование - 2 штГидроцилиндр в сборе - 1 штКолесо - 4 штРуководство по эксплуатации - 1 шт
Материал корпуса
металл
Грузоподъёмность, т
1
Минимальная рабочая высота, мм
1195
Максимальная рабочая высота, мм
2005
Описание

Гидравлическая трансмиссионная стойка Stels 51613 предназначена для плавного подъема грузов массой до 1 т на высоту от 1195 до 2005 мм. Высота подъема опоры регулируется при помощи педали, что значительно упрощает работу. Стойка используется для снятия и установки узлов трансмиссии и других крупногабаритных элементов, будет полезна во время проведения авторемонтных работ. Подходит для профессионального применения.

Преимущества

  • Надежность — усиленная опорная площадка позволяет удерживать грузы различной формы без риска их смещения, отверстия в опорной площадке дают возможность дополнительно закрепить груз.
  • Коррозионная стойкость — защитное покрытие предотвращает разрушение.
  • Безопасность — предохранительный клапан защищает от перегрузки.
  • Мобильность — поворотные колеса позволяют легко перемещать стойку по рабочей зоне.
  • Комфортная работа — на корпусе предусмотрено 2 удобные рукоятки для перемещения стойки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стойка трансмиссионная гидравлическая STELS 51613, 1 т, 1195-2005 мм, проф. - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 22040 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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