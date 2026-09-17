Стойка трансмиссионная гидравлическая STELS 51613, 1 т, 1195-2005 мм, проф.
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Характеристики
Описание товара Стойка трансмиссионная гидравлическая STELS 51613, 1 т, 1195-2005 мм, проф.
Гидравлическая трансмиссионная стойка Stels 51613 предназначена для плавного подъема грузов массой до 1 т на высоту от 1195 до 2005 мм. Высота подъема опоры регулируется при помощи педали, что значительно упрощает работу. Стойка используется для снятия и установки узлов трансмиссии и других крупногабаритных элементов, будет полезна во время проведения авторемонтных работ. Подходит для профессионального применения.
Преимущества
- Надежность — усиленная опорная площадка позволяет удерживать грузы различной формы без риска их смещения, отверстия в опорной площадке дают возможность дополнительно закрепить груз.
- Коррозионная стойкость — защитное покрытие предотвращает разрушение.
- Безопасность — предохранительный клапан защищает от перегрузки.
- Мобильность — поворотные колеса позволяют легко перемещать стойку по рабочей зоне.
- Комфортная работа — на корпусе предусмотрено 2 удобные рукоятки для перемещения стойки.
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Гидравлическая трансмиссионная стойка Stels 51613 предназначена для плавного подъема грузов массой до 1 т на высоту от 1195 до 2005 мм. Высота подъема опоры регулируется при помощи педали, что значительно упрощает работу. Стойка используется для снятия и установки узлов трансмиссии и других крупногабаритных элементов, будет полезна во время проведения авторемонтных работ. Подходит для профессионального применения.
Преимущества
- Надежность — усиленная опорная площадка позволяет удерживать грузы различной формы без риска их смещения, отверстия в опорной площадке дают возможность дополнительно закрепить груз.
- Коррозионная стойкость — защитное покрытие предотвращает разрушение.
- Безопасность — предохранительный клапан защищает от перегрузки.
- Мобильность — поворотные колеса позволяют легко перемещать стойку по рабочей зоне.
- Комфортная работа — на корпусе предусмотрено 2 удобные рукоятки для перемещения стойки.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
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