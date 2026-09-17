Степлер пневматический DENZEL 57400, PS8016 для прямоугольных скоб 21GA от 6 до 16 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
профессиональный
Воздушный разъем
1/4"
Тип скоб
21GA
Минимальный размер скоб, мм
6
Максимальный размер скоб, мм
16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб.
В наличии
Код товара: 743472
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2 490 руб.
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Степлер пневматический - 1 штНабор ключей - 2 штМасленка - 1 шт
Тип соединения
рапид (EURO)
Воздушный разъем
1/4"
Тип скоб
21GA
Минимальный размер скоб, мм
6
Максимальный размер скоб, мм
16
Уровень шума, дБ
110
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х17х6
Вес, кг.
1.04
Описание товара Степлер пневматический DENZEL 57400, PS8016 для прямоугольных скоб 21GA от 6 до 16 мм
Пневматический степлер Denzel PS8016 57400 предназначен для крепления к основанию листовых материалов при помощи прямоугольных скоб 21GA размером 6-16 мм. Подходит для закрепления фанеры, оргалита, ДСП, обивочной ткани. Незаменим во время отделочных работ и производства мебели.
Преимущества
- Надежность — алюминиевый корпус рассчитан на длительное использование.
- Продуманная конструкция — направление выпуска воздуха можно регулировать.
- Контроль заполненности магазина — специальный индикатор позволяет отслеживать наличие скоб.
- Бесперебойная работа — магазин вмещает 125 скоб, что позволяет сократить частоту перезарядки.
- Простая подготовка к работе — загрузка скоб в магазин занимает несколько секунд.
- Эргономичность — инструмент удобно держать в руках благодаря прорезиненной рукоятке, компактности и небольшому весу 0,9 кг.
- Удобное обслуживание — в комплект поставки входит масленка и набор ключей.
- Ремонтопригодность — при необходимости боек легко заменить, совместимый артикул 57500.
- Гарантия 3 года — высокое качество степлера подтверждено производителем.
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Бренд
DENZEL
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Степлер пневматический - 1 штНабор ключей - 2 штМасленка - 1 шт
Тип соединения
рапид (EURO)
Воздушный разъем
1/4"
Тип скоб
21GA
Минимальный размер скоб, мм
6
Максимальный размер скоб, мм
16
Уровень шума, дБ
110
Страна производитель
Китай
Пневматический степлер Denzel PS8016 57400 предназначен для крепления к основанию листовых материалов при помощи прямоугольных скоб 21GA размером 6-16 мм. Подходит для закрепления фанеры, оргалита, ДСП, обивочной ткани. Незаменим во время отделочных работ и производства мебели.
Преимущества
- Надежность — алюминиевый корпус рассчитан на длительное использование.
- Продуманная конструкция — направление выпуска воздуха можно регулировать.
- Контроль заполненности магазина — специальный индикатор позволяет отслеживать наличие скоб.
- Бесперебойная работа — магазин вмещает 125 скоб, что позволяет сократить частоту перезарядки.
- Простая подготовка к работе — загрузка скоб в магазин занимает несколько секунд.
- Эргономичность — инструмент удобно держать в руках благодаря прорезиненной рукоятке, компактности и небольшому весу 0,9 кг.
- Удобное обслуживание — в комплект поставки входит масленка и набор ключей.
- Ремонтопригодность — при необходимости боек легко заменить, совместимый артикул 57500.
- Гарантия 3 года — высокое качество степлера подтверждено производителем.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Степлер пневматический DENZEL 57400, PS8016 для прямоугольных скоб 21GA от 6 до 16 мм - данный товар вы можете купить по цене 2490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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