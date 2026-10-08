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Штуцер "елка" двусторонний соединительный под шланг STELS 57062, 8 мм, 2 шт. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штуцер "елка" двусторонний соединительный под шланг STELS 57062, 8 мм, 2 шт.

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Штуцер &quot;елка&quot; двусторонний соединительный под шланг STELS 57062, 8 мм, 2 шт. - фото 1
Штуцер &quot;елка&quot; двусторонний соединительный под шланг STELS 57062, 8 мм, 2 шт. - фото 2
Штуцер &quot;елка&quot; двусторонний соединительный под шланг STELS 57062, 8 мм, 2 шт. - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Штуцер &quot;елка&quot; двусторонний соединительный под шланг STELS 57062, 8 мм, 2 шт. - фото 1
  • Штуцер &quot;елка&quot; двусторонний соединительный под шланг STELS 57062, 8 мм, 2 шт. - фото 2
  • Штуцер &quot;елка&quot; двусторонний соединительный под шланг STELS 57062, 8 мм, 2 шт. - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743452
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Штуцер "елка" двусторонний соединительный под шланг STELS 57062, 8 мм, 2 шт.
290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Комплектация
Штуцер - 2 шт
Материал
Латунь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х7х2
Вес, г.
30

Описание товара Штуцер "елка" двусторонний соединительный под шланг STELS 57062, 8 мм, 2 шт.

Двусторонний соединительный штуцер Stels 57062 типа «елка», 2 шт. в упаковке, предназначен для соединения пневматических шлангов диаметром 8 мм. Используется для монтажа пневмолиний и работы с пневмоинструментом.

Преимущества

  • Прочность и коррозионная стойкость — штуцер изготовлен из латуни.
  • Герметичность подключения — соединение типа «елочка» обеспечивает надежную фиксацию шланга.
  • Удобная комплектация — в упаковке 2 штуцера для решения широкого спектра задач.

Отзывы о товаре Штуцер "елка" двусторонний соединительный под шланг STELS 57062, 8 мм, 2 шт.




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Характеристики
Бренд
STELS
Комплектация
Штуцер - 2 шт
Материал
Латунь
Страна производитель
Китай
Описание

Двусторонний соединительный штуцер Stels 57062 типа «елка», 2 шт. в упаковке, предназначен для соединения пневматических шлангов диаметром 8 мм. Используется для монтажа пневмолиний и работы с пневмоинструментом.

Преимущества

  • Прочность и коррозионная стойкость — штуцер изготовлен из латуни.
  • Герметичность подключения — соединение типа «елочка» обеспечивает надежную фиксацию шланга.
  • Удобная комплектация — в упаковке 2 штуцера для решения широкого спектра задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штуцер "елка" двусторонний соединительный под шланг STELS 57062, 8 мм, 2 шт. - этот товар вы можете купить по цене 290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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