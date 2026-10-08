Top.Mail.Ru
Ниппель универсальный быстросъемный ("папа") STELS 57055, со штуцером "ёлка" под шланг 6 мм, 2 шт. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ниппель универсальный быстросъемный ("папа") STELS 57055, со штуцером "ёлка" под шланг 6 мм, 2 шт.

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ниппель универсальный быстросъемный (&quot;папа&quot;) STELS 57055, со штуцером &quot;ёлка&quot; под шланг 6 мм, 2 шт. - фото 1
Ниппель универсальный быстросъемный (&quot;папа&quot;) STELS 57055, со штуцером &quot;ёлка&quot; под шланг 6 мм, 2 шт. - фото 2
Ниппель универсальный быстросъемный (&quot;папа&quot;) STELS 57055, со штуцером &quot;ёлка&quot; под шланг 6 мм, 2 шт. - фото 3
Ниппель универсальный быстросъемный (&quot;папа&quot;) STELS 57055, со штуцером &quot;ёлка&quot; под шланг 6 мм, 2 шт. - фото 4
Ниппель универсальный быстросъемный (&quot;папа&quot;) STELS 57055, со штуцером &quot;ёлка&quot; под шланг 6 мм, 2 шт. - фото 5
Ниппель универсальный быстросъемный (&quot;папа&quot;) STELS 57055, со штуцером &quot;ёлка&quot; под шланг 6 мм, 2 шт. - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Ниппель универсальный быстросъемный (&quot;папа&quot;) STELS 57055, со штуцером &quot;ёлка&quot; под шланг 6 мм, 2 шт. - фото 1
  • Ниппель универсальный быстросъемный (&quot;папа&quot;) STELS 57055, со штуцером &quot;ёлка&quot; под шланг 6 мм, 2 шт. - фото 2
  • Ниппель универсальный быстросъемный (&quot;папа&quot;) STELS 57055, со штуцером &quot;ёлка&quot; под шланг 6 мм, 2 шт. - фото 3
  • Ниппель универсальный быстросъемный (&quot;папа&quot;) STELS 57055, со штуцером &quot;ёлка&quot; под шланг 6 мм, 2 шт. - фото 4
  • Ниппель универсальный быстросъемный (&quot;папа&quot;) STELS 57055, со штуцером &quot;ёлка&quot; под шланг 6 мм, 2 шт. - фото 5
  • Ниппель универсальный быстросъемный (&quot;папа&quot;) STELS 57055, со штуцером &quot;ёлка&quot; под шланг 6 мм, 2 шт. - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743445
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ниппель универсальный быстросъемный ("папа") STELS 57055, со штуцером "ёлка" под шланг 6 мм, 2 шт.
260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Комплектация
Ниппель - 2 шт
Материал
сталь
Размер соединения
1/4"(M)
Соединитель
рапид (EURO)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х7х2
Вес, г.
40

Описание товара Ниппель универсальный быстросъемный ("папа") STELS 57055, со штуцером "ёлка" под шланг 6 мм, 2 шт.

Ниппель универсальный быстросъемный ("папа") STELS 57055, со штуцером "ёлка" под шланг 6 мм, 2 шт.

Отзывы о товаре Ниппель универсальный быстросъемный ("папа") STELS 57055, со штуцером "ёлка" под шланг 6 мм, 2 шт.




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
STELS
Комплектация
Ниппель - 2 шт
Материал
сталь
Размер соединения
1/4"(M)
Соединитель
рапид (EURO)
Страна производитель
Китай
Описание
Ниппель универсальный быстросъемный ("папа") STELS 57055, со штуцером "ёлка" под шланг 6 мм, 2 шт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ниппель универсальный быстросъемный ("папа") STELS 57055, со штуцером "ёлка" под шланг 6 мм, 2 шт. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 260 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...