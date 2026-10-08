Ниппель универсальный быстросъемный ("папа") STELS 57054, внутренняя резьба 1/4", 2 шт.
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб.
В наличии
Код товара: 743444
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
270 руб.
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Характеристики
Бренд
STELS
Комплектация
Ниппель - 2 шт
Материал
сталь
Размер соединения
1/4"(M), 1/4"
Соединитель
переходник, рапид (EURO), колесный ниппель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х7х2
Вес, г.
50
Описание товара Ниппель универсальный быстросъемный ("папа") STELS 57054, внутренняя резьба 1/4", 2 шт.
Ниппель универсальный быстросъемный ("папа") STELS 57054, внутренняя резьба 1/4", 2 шт.
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Бренд
STELS
Комплектация
Ниппель - 2 шт
Материал
сталь
Размер соединения
1/4"(M), 1/4"
Соединитель
переходник, рапид (EURO), колесный ниппель
Страна производитель
Китай
Ниппель универсальный быстросъемный ("папа") STELS 57054, внутренняя резьба 1/4", 2 шт.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Ниппель универсальный быстросъемный ("папа") STELS 57054, внутренняя резьба 1/4", 2 шт. - стоимость товара 270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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