Шланг пневматический ПВХ STELS 57025, 10x16мм, 18 бар, армированный, прозрач., быстросъем, 15м
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Характеристики
Описание товара Шланг пневматический ПВХ STELS 57025, 10x16мм, 18 бар, армированный, прозрач., быстросъем, 15м
Армированный прозрачный пневматический шланг Stels 57025 из ПВХ, 10 х 16 мм, длиной 15 м, с быстросъемами, выдерживает давление до 18 бар и предназначен для соединения между собой мощных компрессоров и инструментов с пневматическим приводом, а также прокладки магистральной пневмолинии. Изготовлен из ПВХ и имеет армирующий слой из полиамида, поэтому характеризуется высокой прочностью и устойчивостью к падениям и пережатиям, а также невосприимчивостью к химическим воздействиям. Шланг подойдет для использования на производственном предприятии, строительной площадке или в автосервисе.
Преимущества
- Шланг можно быстро подключить к компрессору и пневматическим инструментам благодаря быстросъемным соединениям типа рапид.
- Штуцер и муфта прослужат долго, поскольку изготовлены из прочной углеродистой стали и защищены от коррозии никелевым покрытием.
- Длины 15 м достаточно для беспрепятственного перемещения мастера по рабочему пространству.
- Увеличенная толщина шланга повышает его износостойкость и продлевает срок службы.
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Армированный прозрачный пневматический шланг Stels 57025 из ПВХ, 10 х 16 мм, длиной 15 м, с быстросъемами, выдерживает давление до 18 бар и предназначен для соединения между собой мощных компрессоров и инструментов с пневматическим приводом, а также прокладки магистральной пневмолинии. Изготовлен из ПВХ и имеет армирующий слой из полиамида, поэтому характеризуется высокой прочностью и устойчивостью к падениям и пережатиям, а также невосприимчивостью к химическим воздействиям. Шланг подойдет для использования на производственном предприятии, строительной площадке или в автосервисе.
Преимущества
- Шланг можно быстро подключить к компрессору и пневматическим инструментам благодаря быстросъемным соединениям типа рапид.
- Штуцер и муфта прослужат долго, поскольку изготовлены из прочной углеродистой стали и защищены от коррозии никелевым покрытием.
- Длины 15 м достаточно для беспрепятственного перемещения мастера по рабочему пространству.
- Увеличенная толщина шланга повышает его износостойкость и продлевает срок службы.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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