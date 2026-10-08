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Шланг пневматический ПВХ STELS 57025, 10x16мм, 18 бар, армированный, прозрач., быстросъем, 15м купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шланг пневматический ПВХ STELS 57025, 10x16мм, 18 бар, армированный, прозрач., быстросъем, 15м

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Шланг пневматический ПВХ STELS 57025, 10x16мм, 18 бар, армированный, прозрач., быстросъем, 15м - фото 1
Шланг пневматический ПВХ STELS 57025, 10x16мм, 18 бар, армированный, прозрач., быстросъем, 15м - фото 2
Шланг пневматический ПВХ STELS 57025, 10x16мм, 18 бар, армированный, прозрач., быстросъем, 15м - фото 3
Шланг пневматический ПВХ STELS 57025, 10x16мм, 18 бар, армированный, прозрач., быстросъем, 15м - фото 4
Шланг пневматический ПВХ STELS 57025, 10x16мм, 18 бар, армированный, прозрач., быстросъем, 15м - фото 5
Шланг пневматический ПВХ STELS 57025, 10x16мм, 18 бар, армированный, прозрач., быстросъем, 15м - фото 6
Шланг пневматический ПВХ STELS 57025, 10x16мм, 18 бар, армированный, прозрач., быстросъем, 15м - фото 7
Шланг пневматический ПВХ STELS 57025, 10x16мм, 18 бар, армированный, прозрач., быстросъем, 15м - фото 8
Шланг пневматический ПВХ STELS 57025, 10x16мм, 18 бар, армированный, прозрач., быстросъем, 15м - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Шланг пневматический ПВХ STELS 57025, 10x16мм, 18 бар, армированный, прозрач., быстросъем, 15м - фото 1
  • Шланг пневматический ПВХ STELS 57025, 10x16мм, 18 бар, армированный, прозрач., быстросъем, 15м - фото 2
  • Шланг пневматический ПВХ STELS 57025, 10x16мм, 18 бар, армированный, прозрач., быстросъем, 15м - фото 3
  • Шланг пневматический ПВХ STELS 57025, 10x16мм, 18 бар, армированный, прозрач., быстросъем, 15м - фото 4
  • Шланг пневматический ПВХ STELS 57025, 10x16мм, 18 бар, армированный, прозрач., быстросъем, 15м - фото 5
  • Шланг пневматический ПВХ STELS 57025, 10x16мм, 18 бар, армированный, прозрач., быстросъем, 15м - фото 6
  • Шланг пневматический ПВХ STELS 57025, 10x16мм, 18 бар, армированный, прозрач., быстросъем, 15м - фото 7
  • Шланг пневматический ПВХ STELS 57025, 10x16мм, 18 бар, армированный, прозрач., быстросъем, 15м - фото 8
  • Шланг пневматический ПВХ STELS 57025, 10x16мм, 18 бар, армированный, прозрач., быстросъем, 15м - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 910 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743438
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шланг пневматический ПВХ STELS 57025, 10x16мм, 18 бар, армированный, прозрач., быстросъем, 15м
1 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Комплектация
Шланг с коннекторами - 1 шт
Материал
ПВХ
Материал шланга
ПВХ
Форма
прямой
Размер соединения
1/4"(M), 1/4F
Давление, Бар
18
Внешний диаметр, мм
16
Внутренний диаметр, мм
10
Длина, м
14
Соединитель
рапид (EURO)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х12
Вес, кг.
2.3

Описание товара Шланг пневматический ПВХ STELS 57025, 10x16мм, 18 бар, армированный, прозрач., быстросъем, 15м

Армированный прозрачный пневматический шланг Stels 57025 из ПВХ, 10 х 16 мм, длиной 15 м, с быстросъемами, выдерживает давление до 18 бар и предназначен для соединения между собой мощных компрессоров и инструментов с пневматическим приводом, а также прокладки магистральной пневмолинии. Изготовлен из ПВХ и имеет армирующий слой из полиамида, поэтому характеризуется высокой прочностью и устойчивостью к падениям и пережатиям, а также невосприимчивостью к химическим воздействиям. Шланг подойдет для использования на производственном предприятии, строительной площадке или в автосервисе.

Преимущества

  • Шланг можно быстро подключить к компрессору и пневматическим инструментам благодаря быстросъемным соединениям типа рапид.
  • Штуцер и муфта прослужат долго, поскольку изготовлены из прочной углеродистой стали и защищены от коррозии никелевым покрытием.
  • Длины 15 м достаточно для беспрепятственного перемещения мастера по рабочему пространству.
  • Увеличенная толщина шланга повышает его износостойкость и продлевает срок службы.

Отзывы о товаре Шланг пневматический ПВХ STELS 57025, 10x16мм, 18 бар, армированный, прозрач., быстросъем, 15м




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
STELS
Комплектация
Шланг с коннекторами - 1 шт
Материал
ПВХ
Материал шланга
ПВХ
Форма
прямой
Размер соединения
1/4"(M), 1/4F
Давление, Бар
18
Внешний диаметр, мм
16
Внутренний диаметр, мм
10
Длина, м
14
Соединитель
рапид (EURO)
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Армированный прозрачный пневматический шланг Stels 57025 из ПВХ, 10 х 16 мм, длиной 15 м, с быстросъемами, выдерживает давление до 18 бар и предназначен для соединения между собой мощных компрессоров и инструментов с пневматическим приводом, а также прокладки магистральной пневмолинии. Изготовлен из ПВХ и имеет армирующий слой из полиамида, поэтому характеризуется высокой прочностью и устойчивостью к падениям и пережатиям, а также невосприимчивостью к химическим воздействиям. Шланг подойдет для использования на производственном предприятии, строительной площадке или в автосервисе.

Преимущества

  • Шланг можно быстро подключить к компрессору и пневматическим инструментам благодаря быстросъемным соединениям типа рапид.
  • Штуцер и муфта прослужат долго, поскольку изготовлены из прочной углеродистой стали и защищены от коррозии никелевым покрытием.
  • Длины 15 м достаточно для беспрепятственного перемещения мастера по рабочему пространству.
  • Увеличенная толщина шланга повышает его износостойкость и продлевает срок службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг пневматический ПВХ STELS 57025, 10x16мм, 18 бар, армированный, прозрач., быстросъем, 15м - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1910 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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