Шланг спиральный воздушный STELS 57019, 8х12 мм, 18 бар, с быстросъемными соединениями, 15 м
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Характеристики
Описание товара Шланг спиральный воздушный STELS 57019, 8х12 мм, 18 бар, с быстросъемными соединениями, 15 м
Спиральный воздушный шланг Stels 57019 диаметром 8 х 12 мм, длиной 15 м, с быстросъемными соединениями, выдерживает давление до 18 бар и предназначен для подключения пневматических инструментов к источнику сжатого воздуха. Полиэтилен, из которого изготовлен рукав, характеризуется легкостью и устойчивостью к воздействию агрессивных сред, поэтому шланг не боится контактов со строительными смесями, маслом, бензином, а работа с ним не вызывает усталости. Пригодится во время строительства, ремонтно-отделочных работ, а также будет полезен в мастерской или гараже.
Преимущества
- Прочность — рукав увеличенной толщины выдерживает механические воздействия и перепады давления.
- Защита от разрушения — штуцер и муфта имеют антикоррозийное покрытие.
- Свободное перемещение по рабочей зоне — длина шланга составляет 15 м.
- Спиральная форма — шланг удобен в хранении, а во время работы не мешает передвижению.
- Комфортная работа — быстросъемные соединения Рапид позволяют легко подключать рукав к компрессору и экономят время при смене пневмоинструментов.
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Спиральный воздушный шланг Stels 57019 диаметром 8 х 12 мм, длиной 15 м, с быстросъемными соединениями, выдерживает давление до 18 бар и предназначен для подключения пневматических инструментов к источнику сжатого воздуха. Полиэтилен, из которого изготовлен рукав, характеризуется легкостью и устойчивостью к воздействию агрессивных сред, поэтому шланг не боится контактов со строительными смесями, маслом, бензином, а работа с ним не вызывает усталости. Пригодится во время строительства, ремонтно-отделочных работ, а также будет полезен в мастерской или гараже.
Преимущества
- Прочность — рукав увеличенной толщины выдерживает механические воздействия и перепады давления.
- Защита от разрушения — штуцер и муфта имеют антикоррозийное покрытие.
- Свободное перемещение по рабочей зоне — длина шланга составляет 15 м.
- Спиральная форма — шланг удобен в хранении, а во время работы не мешает передвижению.
- Комфортная работа — быстросъемные соединения Рапид позволяют легко подключать рукав к компрессору и экономят время при смене пневмоинструментов.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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